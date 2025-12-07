Rescatan a hombre tras caer en el fondo de un precipicio en la colonia Contreras, Soyapango

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, reportaron agencias de noticias este sábado 6 de diciembre.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, indicó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

“Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, declaró en un mensaje a la agencia de noticias AFP.

Participación de Machado en la ceremonia del Nobel

La posibilidad de que la opositora de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes.

En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

La opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, recibió el Nobel en octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela.

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente Nicolás Maduro fue declarado vencedor, a pesar de las protestas de la oposición y de que Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron el resultado.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...