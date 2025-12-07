Principal
Descartan tsunami tras fuerte sismo de magnitud 7.0 en Yakutat, Alaska
Las autoridades de los Estados Unidos descartaron un tsunami tras el potente sismo de magnitud 7.0 que sacudió Alaska, esta tarde.
“No se espera tsunami”, publicó en su cuenta de X el Servicio Nacional de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos.
De acuerdo a la información preliminar, el epicentro del sismo de magnitud 7.0 se localizó en la región de Yakutat, en el estado de Alaska.
El fuerte sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, es decir, 6.21 millas, agregaron los servicios geológicos de los Estados Unidos.
Principal
Rescatan a hombre tras caer en el fondo de un precipicio en la colonia Contreras, Soyapango
Socorristas de distintas instituciones rescataron a un hombre que cayó en el fondo de un barranco en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este.
El rescate vertical sucedió en la colonia Contreras, municipio de San Salvador Este, detallaron los voceros de los cuerpos de socorro que participaron en el procedimiento.
Los socorristas estabilizaron a la víctima y la trasladaron a un centro médico para que recibiera la atención necesaria.
Hasta el cierre de esta nota no se ha establecido en qué circunstancias ocurrió la grave caída.
Internacionales
María Corina Machado viajará a Noruega para recibir su Premio Nobel
La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, reportaron agencias de noticias este sábado 6 de diciembre.
“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, indicó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.
“Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, declaró en un mensaje a la agencia de noticias AFP.
Participación de Machado en la ceremonia del Nobel
La posibilidad de que la opositora de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes.
En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.
La opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, recibió el Nobel en octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela.
A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente Nicolás Maduro fue declarado vencedor, a pesar de las protestas de la oposición y de que Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron el resultado.
Internacionales -deportes
Por fin, CAMPEONES! Leo Messi e Inter Miami ganan la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps
Inter Miami CF lo consiguió, y se convirtió en el ganador de la MLS Cup 2025, gracias a una victoria 2-1 sobre Vancouver Whitecaps FC el sábado por la tarde en Chase Stadium.
Rodrigo De Paul le dio a Miami su primer Trofeo Philip F. Anschutz con un gol en el minuto 71 tras un pase filtrado de Lionel Messi, aprovechando una recuperación en el mediocampo con una oportunidad de contraataque de los internacionales argentinos y campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
El heroico gol de De Paul llegó tras el empate de Vancouver en el minuto 60, con el internacional canadiense Ali Ahmed, con la potencia justa en su disparo para batir al portero Rocco Ríos Novo.
Antes del cambio de la segunda mitad, Miami abrió el marcador en el minuto ocho con un autogol de Édier Ocampo. El defensa de Vancouver desvió un centro de Tadeo Allende después de que Messi y De Paul se combinaran cerca de la línea de banda.
Goles
8′ – MIA – Édier Ocampo (en contra)
60′ – VAN – Ali Ahmed
71′ – MIA – Rodrigo De Paul
90+6′ – MIA – Tadeo Allende
Messi brilló en los momentos más importantes, aportando dos asistencias para terminar la postemporada con un récord de 15 goles (6 goles/9 asistencias) en los playoffs. La MLS Cup marca el 47.º trofeo del mejor jugador de todos los tiempos, un récord mundial para su club o selección.