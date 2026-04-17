Ocho heridos tras explosión en edificio de barrio residencial de Montevideo, Uruguay

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) proyecta una nueva alza en los precios de los combustibles en la actualización de mayo, como consecuencia de la volatilidad internacional de los precios de mercado ocasionada por el conflicto en Medio Oriente.

La institución estatal, que se encarga de la importación, almacenamiento y distribución al mayoreo de hidrocarburos en ese país centroamericano, indicó en comunicado de prensa que el aumento varía entre los $0.63 y $1.33 en los diferentes tipos de combustibles.

Bajo este panorama, el hidrocarburo más afectado es el diésel que pasará a costar $5.78 a partir del quinto mes de 2026, con un incremento de $1.33 con respecto a lo que se paga en abril que asciende a $4.31.

En el caso de la gasolina superior, los conductores costarricenses estarían cancelando $5.78 por galón, es decir, $0.63 más del precio de abril de $5.15.

A su vez, en cuanto a la gasolina regular, la estimación indica que llegará a un valor de $5.60, una diferencia de $0.66 con respecto al precio actual que es de $4.94.

Frente a los incrementos, la presidenta de Recope, Karla Montero, mandó un mensaje de tranquilidad a la población con respecto al abastecimiento de combustibles.

«Tenemos suficientes inventarios para garantizar el suministro de los combustibles a nivel nacional para que no se preocupen, tenemos un flujo constante de barcos, y la operación está funcionando normalmente», dijo.

Será finalmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la que confirmará las nuevas tarifas al inicio del próximo mes.

Panorama regional

En cuanto, al panorama regional, datos actualizados muestran que El Salvador se encuentra en la posición más favorable, y Guatemala en la más complicada.

En El Salvador, la gasolina superior es de $4.57 por galón servido; mientras que la gasolina regular se comercializa en $4.24; y el diésel en $4.30.

En Guatemala, la gasolina superior se vende por $5.26 por galón, $0.69 más que en El Salvador; y la regular reporta $5.13, $0.89 más que en El Salvador.

Por su parte, Honduras registra $5.17 por galón de la gasolina superior; $4.62 por la gasolina regular; y $5.11 por el diésel; y Panamá muestra la segunda menor afectación de la región con una comercialización de $4.75 para la gasolina superior; $4.42 para la regular; y $5.14 para el diésel.

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