Internacionales
Ocho heridos tras explosión en edificio de barrio residencial de Montevideo, Uruguay
Ocho personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, como consecuencia de una explosión este viernes en un edificio de un barrio residencial de Montevideo.
Según un comunicado del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, ocho personas resultaron heridas, tres de las cuales fueron derivadas a distintos centros asistenciales.
La explosión, al parecer de origen accidental, debida al gas, se produjo alrededor de las 09H00 (12H00 GMT) en un edificio en el barrio residencial de Punta Carretas.
Una pareja de personas mayores que vivía en el tercer piso, donde se localizó la explosión, está hospitalizada en estado grave por quemaduras en entre el 40% y 80% de sus cuerpos.
Otra persona fue trasladada a los servicios de emergencias por intoxicación por monóxido de carbono.
La onda expansiva también provocó daños en edificios cercanos y lanzó vidrios a varios metros de distancia.
«Fue un estruendo impresionante, vidrios que se te caen arriba, marcos que se te caen. No entendés nada», declaró a medios de comunicación Alejandro Leindekar, vecino del quinto piso del edificio.
Leindekar también afirmó haber sentido «un olor raro» en el inmueble en la noche del jueves.
El director Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño aseguró que se investigarán las causas precisas del hecho una vez removidos los escombros necesarios y garantizada la seguridad del luga
Internacionales
Refinadora costarricense prevé fuertes alzas a los combustibles en mayo
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) proyecta una nueva alza en los precios de los combustibles en la actualización de mayo, como consecuencia de la volatilidad internacional de los precios de mercado ocasionada por el conflicto en Medio Oriente.
La institución estatal, que se encarga de la importación, almacenamiento y distribución al mayoreo de hidrocarburos en ese país centroamericano, indicó en comunicado de prensa que el aumento varía entre los $0.63 y $1.33 en los diferentes tipos de combustibles.
Bajo este panorama, el hidrocarburo más afectado es el diésel que pasará a costar $5.78 a partir del quinto mes de 2026, con un incremento de $1.33 con respecto a lo que se paga en abril que asciende a $4.31.
En el caso de la gasolina superior, los conductores costarricenses estarían cancelando $5.78 por galón, es decir, $0.63 más del precio de abril de $5.15.
A su vez, en cuanto a la gasolina regular, la estimación indica que llegará a un valor de $5.60, una diferencia de $0.66 con respecto al precio actual que es de $4.94.
Frente a los incrementos, la presidenta de Recope, Karla Montero, mandó un mensaje de tranquilidad a la población con respecto al abastecimiento de combustibles.
«Tenemos suficientes inventarios para garantizar el suministro de los combustibles a nivel nacional para que no se preocupen, tenemos un flujo constante de barcos, y la operación está funcionando normalmente», dijo.
Será finalmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la que confirmará las nuevas tarifas al inicio del próximo mes.
Panorama regional
En cuanto, al panorama regional, datos actualizados muestran que El Salvador se encuentra en la posición más favorable, y Guatemala en la más complicada.
En El Salvador, la gasolina superior es de $4.57 por galón servido; mientras que la gasolina regular se comercializa en $4.24; y el diésel en $4.30.
En Guatemala, la gasolina superior se vende por $5.26 por galón, $0.69 más que en El Salvador; y la regular reporta $5.13, $0.89 más que en El Salvador.
Por su parte, Honduras registra $5.17 por galón de la gasolina superior; $4.62 por la gasolina regular; y $5.11 por el diésel; y Panamá muestra la segunda menor afectación de la región con una comercialización de $4.75 para la gasolina superior; $4.42 para la regular; y $5.14 para el diésel.
Internacionales
EE. UU. bloqueará puertos iraníes «el tiempo que sea necesario», dice jefe del Pentágono
Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes «el tiempo que sea necesario», declaró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.
«Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas», dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.
Fuerzas estadounidenses comenzaron a bloquear los puertos iraníes a las 14H00 GMT del lunes, después que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán el fin de semana concluyeran sin acuerdo.
El jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, aclaró por su parte que el «bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes».
«Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza», advirtió a su vez Caine en la rueda de prensa. «Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta», añadió.
Hegseth señaló que las fuerzas iraníes están intentando desenterrar el equipamiento que sepultaron durante las más de cinco semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.
Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, declaró: «Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar —que es exactamente lo que están haciendo: desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas—, nosotros no hacemos más que fortalecernos».
«Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos; carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas», afirmó el secretario.
El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de su país en Oriente Medio, indicó que Washington está aprovechando el alto el fuego para rearmarse y realizar ajustes.
«Estamos rearmándonos, estamos reequipándonos y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe en el mundo ninguna fuerza militar capaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, durante el alto el fuego», concluyó Cooper.
Internacionales
Reino Unido se prepara para posibles escaseces de alimentos por conflicto en Oriente Medio
El gobierno británico teme una posible escasez de dióxido de carbono (CO₂), que podría afectar a la industria agroalimentaria, y prepara medidas si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado debido al conflicto en Oriente Medio, informó el jueves el diario The Times.
Según el periódico, el gobierno estudió este escenario, entre otros, durante una reciente reunión de crisis organizada para evaluar las consecuencias de una prolongación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques estadounidense-israelíes contra Irán.
En este escenario, el suministro de CO₂, subproducto en particular de la fabricación de fertilizantes a partir de gas natural, podría disminuir un 18%, con consecuencias para numerosos sectores, entre ellos la agricultura y la industria agroalimentaria.
Este gas se utiliza en el sacrificio de cerdos y aves, así como para prolongar la conservación de alimentos envasados.
Las empresas que lo utilizan en la fabricación de cerveza también podrían verse afectadas.
«No quiero comentar una filtración, pero ahora que la información está ahí, espero que la gente se sienta tranquila al saber que estamos trabajando en ello», reaccionó, en Sky News, el ministro de Empresas y Comercio, Peter Kyle, al ser preguntado por el artículo de The Times.
Una reducción del suministro de CO₂ no debería provocar grandes desabastecimientos en los supermercados, pero sí reducir la variedad de productos disponibles, precisa The Times, que tuvo acceso al documento que describe este escenario.
Para hacer frente a una situación así, el gobierno contempla diversas medidas, como dar prioridad a los sectores de la salud y de la energía nuclear civil, donde el CO₂ se utiliza para refrigerar reservas de sangre, órganos y vacunas, así como en el suministro de electricidad.
El gobierno también podría pedir a las empresas productoras de CO₂ que aumenten su producción.