Principal
Obligaron a una familia abandonar su vivienda en San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenar a Wendi Gómez y Jonathan Piche, pandilleros del Barrio 18, a pena 12 años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Las investigaciones determinaron que, en el 2022, estos sujetos llegaron a la casa de la víctima ubicada en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, y comenzaron a amenazarla con quitarle la vida si no abandonaba su vivienda.Turismo en El Salvador
La víctima junto a su familia abandonó su casa e interpusieron rápidamente la denuncia.
Los imputados también están siendo procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, por lo que continuarán sumando años de cárcel, detalló la fiscalía.
Principal
Así fue el accidente de tránsito sobre la Manuel Enrique Araujo que dejó un peatón fallecido
Esta madrugada, las cámaras de videovigilancia de Sívar Seguro captaron el momento exacto en el que un automovilista choca con un poste del tendido eléctrico sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo.
Lamentablemente este accidente dejó una persona fallecida luego de ser arrollado por el conductor del pick-up que manejaba a excesiva velocidad; tras arrollar al peatón se estrella contra un poste en el interior de una gasolinera.
Según la información relatada por testigos, es que el peatón quería cruzar la calle y una unidad del transporte colectivo le cedió el paso, la conductora no lo notó y lo arrolló, y al intentar esquivar al hombre, terminó colisionando contra el poste.
Como protocolo, a la mujer se le práctico la prueba antidoping a la cual arrojó un resultado negativo.
Principal
Vicepresidente Ulloa participa en la inauguración del Diplomado en Alta Gerencia Pública
En su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la inauguración del Diplomado en Alta Gerencia Pública.
El diplomado es impulsado por la Procuraduría General de la República (PGR). Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno por fortalecer la profesionalización del servicio estatal.
El Salvador atraviesa una transformación sustancial y acelerada, que exige a las instituciones ponerse al día con las nuevas dinámicas de administración pública, subrayó el vicepresidente Félix Ulloa.
La ESIAP ha logrado certificar a más de 14,000 servidores de 113 instituciones, consolidándose como un actor clave en la modernización del Estado, puntualizó el funcionario.
“El equipo que hace realidad las grandes transformaciones son ustedes. Los líderes trazan la ruta, pero los servidores públicos la vuelven posible”, externó el vicepresidente Ulloa.
Internacionales -deportes
Lamine Yamal se acuerda de los colchoneros previo al juego de este martes
El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se acordó este martes del Atlético Madrid en sus redes sociales.
Yamal publicó en su storie de Instagram un gol que le hizo al cuadro colchonero.
Con esta imagen Lamine calienta el partido contra el Atlético que se realizará este día a las 2: 00 de la tarde (hora salvadoreña).