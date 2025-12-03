Principal
7 cárteles se disputan la ‘caja chica’ que dejó la prohibición de vapeadores
Especialistas en seguridad y sociedad civil alertaron sobre la rápida expansión del mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México, durante la presentación del informe Humo, vapeo y poder, el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por Defensorxs. Señalaron que ambos mercados, antes marginales, se han convertido en fuentes estratégicas de financiamiento para siete cárteles, algunos de ellos recientemente designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
Los especialistas participantes Miguel Alfonso Meza, Presidente de Defensorxs A.C; Oscar Balderas, periodista especializado en seguridad pública; Armando Vargas, Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa; Rodrigo Peña, Director del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y Fernando Escobar, Investigador de Causa en Común, coincidieron en que estas economías ilegales están reconfigurando rutas, cadenas logísticas y estructuras enteras del crimen organizado.
El mercado ilícito de vapeadores: prohibición, vacío regulatorio y control criminal
Los especialistas explicaron que la prohibición de vapeadores y la falta de trazabilidad generaron un vacío que los cárteles ocuparon de inmediato. Hoy controlan importaciones clandestinas (principalmente de origen asiático), reempaque, venta digital y distribución a través de menores en escuelas y tianguis.
De acuerdo con Defensorxs, organización dedicada a documentar, explicar y visibilizar fenómenos de violencia y crimen organizado, entre las consecuencias más graves identificadas en el comercio ilícito de vapeadores están:
Extorsión policial alimentada por la ambigüedad legal.
Reclutamiento de menores como distribuidores.
Lavado de dinero mediante empresas fachada e importaciones falsas.
Venta digital difícil de rastrear operada desde la informalidad.
En México, dos de cada diez cigarros consumidos son ilegales, un mercado que mueve entre 15 y 20 mil millones de pesos al año y que fortalece la operación criminal a nivel nacional. Este negocio ha permitido a distintos cárteles consolidar redes completas que incluyen fabricación pirata, bodegas clandestinas, robo de carga, distribución y venta minorista.
Los especialistas coincidieron en que México necesita una estrategia basada en regulación clara, trazabilidad efectiva, supervisión aduanal y combate a redes criminales, en lugar de políticas que empujan a consumidores y comercios hacia mercados controlados por los cárteles.
Internacionales
Acaban con la vida de alto mando policial durante enfrentamiento armado
La Policía Nacional Civil de Guatemala está de luto, tras el fallecimiento de un miembro de la corporación durante un ataque armado.
Se trata del inspector Eder Misael Hernández Julián, quien falleció durante un intercambio de disparos que se registró sobre el kilómetro 237, de la carretera a Morales Izabal, Guatemala.
De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue localizado a pocos metros de dos vehículos que habrían participado en la balacera, donde también se reportaron varios heridos.
Las autoridades policiales aún no informan sobre las causas y circunstancias que originaron este hecho que enluta la corporación policial.
Principal
Ejecutan tala de árbol que representaba un peligro para familias de San Salvador
Personal de Protección Civil de la alcaldía de San Salvador Centro realizó la poda de un árbol de gran tamaño que ponía en riesgo a varias familias de la capital.
La acción se ejecutó colonia IVU, pasaje Los Naranjos, Zona 5 del Distrito Capital, con el fin de prevenir percances en la zona.
De acuerdo con la comuna, estas acciones son importante en esta época debido a que los vientos previstos por Medio Ambiente podrían generar el derribo de arboles y ramas de tamaño considerable.
Internacionales
Monjas españolas detenidas por vender obras de la Iglesia
Dos de las monjas españolas que se declararon en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas en 2024, fueron brevemente detenidas por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia.
«El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de las dos exmonjas detenidas» el jueves, quienes «están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural», explicó la corte en un breve comunicado.
El anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal.
Las dos monjas forman parte de un grupo de religiosas excomulgadas en 2024 luego de romper con el Vaticano, que siguen ocupando el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano de Burgos, pese a que la justicia, a pedido de la Iglesia católica, les ordenó abandonarlo en agosto.
El tribunal no ofreció más detalles del caso de las obras sustraídas, pero según El País, las monjas formarían parte de una trama para vender irregularmente patrimonio sacro del convento.