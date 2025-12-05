Jetset
Muere Eduardo Manzano, comediante mexicano integrante de «Los Polivoces»
Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, falleció a los 87 años, según confirmó su hijo, el también actor Lalo Manzano a través de redes sociales.
“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió la mañana de este viernes en Facebook.
Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y se consolidó como una de las figuras más influyentes del humor nacional.
Su carrera inició en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por artistas como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, y más tarde crecería hasta convertirse en un referente de la comedia televisiva y cinematográfica en México y Latinoamérica.
Netflix compra el estudio y streaming de Warner Bros.
Netflix llegó a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para comprar el estudio y el negocio de streaming del gigante hollywoodense por $72,000 millones.
La adquisición, anunciada el viernes, reuniría a dos de las empresas más importantes de la industria del cine y la televisión bajo un mismo techo. Además de su división homónima de televisión y cine, Warner es propietaria de HBO Max y DC Studios. Netflix se ha consolidado como una marca reconocida por su contenido a la carta, al tiempo que ha desarrollado su propia división de producción para lanzar títulos populares como «Stranger Things» y «Squid Game».
El acuerdo en efectivo y acciones está valorado en $27.75 por acción de Warner, lo que le otorga un valor empresarial total de aproximadamente $82,700 millones. Se espera que la transacción se cierre después de que Warner separe sus operaciones de cable de Discovery Global en una nueva empresa que cotice en bolsa en el tercer trimestre de 2026.
Las acciones de Warner Bros. subieron casi un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Netflix y Paramount cayeron más de un 2%.
La adquisición de los estudios tradicionales de Warner marcaría un cambio notable en la presencia actual de Netflix en salas de cine. Con la adquisición propuesta, Netflix se ha comprometido a continuar con los estrenos en cines de las películas de los estudios Warner, cumpliendo así los acuerdos contractuales de Warner para los estrenos cinematográficos.
Netflix ha mantenido la mayor parte de su contenido original dentro de su plataforma principal en línea. Sin embargo, ha habido pocas excepciones, como las proyecciones limitadas en cines de un concierto de «KPop Demon Hunters» y el próximo final de la serie «Stranger Things».
Tan recientemente como en octubre, cuando Warner indicó que estaba abierta a una posible venta de su negocio, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, reiteró en una conferencia telefónica sobre resultados que la compañía había sido «muy clara en el pasado en cuanto a que no tenemos interés en poseer cadenas de medios tradicionales» y que «no había cambios en ese aspecto».
Netflix comenzó como una empresa de DVD por correo y ahora es un gigantesco servicio de transmisión por suscripción que llega a más de 500 millones de personas en 190 países a través de 50 idiomas.
«Creemos que podemos ser y seremos selectivos», declaró Sarandos en aquel momento, sin descartar por completo una posible oferta por Warner.
El anuncio del viernes llega tras una puja de meses por Warner Bros. Discovery. Los rumores de interés por parte de Netflix, así como de Comcast, propietaria de NBC, comenzaron a surgir en otoño. Sin embargo, Paramount, propiedad de Skydance y que completó su propia fusión de $8,000 millones en agosto, también había presentado varias ofertas en efectivo, respaldadas en gran medida por la familia del director ejecutivo, David Ellison.
Paramount parecía ser la favorita durante un tiempo y, a diferencia de Netflix o Comcast, supuestamente competía por comprar la totalidad de la compañía de Warner, incluyendo su negocio de cable, que alberga cadenas como CNN y Discovery.
Elton John confirma que ha perdido la vista tras padecer una infección
El ícono británico de la música, Elton John, ha confirmado que ha perdido la visión de su ojo derecho debido a una infección ocular que sufrió mientras se encontraba de vacaciones en Francia durante el 2024.
«Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ni observar nada, ni leer nada», dijo el cantante en una entrevista.
De acuerdo con el medio británico The Independent, el cantante de 78 años describió los últimos 15 meses como “devastadores” debido a su incapacidad para ver, mirar o leer, pero mantiene la esperanza en futuros avances científicos.
De igual manera, durante la presentación del musical The Devil Wears Prada: The Musical, en Londres, Elton John confirmó las sospechas: su visión poco a poco se ha ido agotando.
Médico de Matthew Perry condenado a 30 meses de prisión
El médico que suministró ketamina al actor de la popular serie «Friends» Matthew Perry en los meses previos a su sobredosis fatal fue sentenciado a 30 meses de cárcel este miércoles (03.12.2025) en un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos.
Salvador Plasencia, de 44 años, uno de los cinco acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023, se había declarado culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina.
El doctor, conocido como Dr. P., compareció ante un juez federal en el centro de Los Ángeles y de acuerdo con el periódico Los Angeles Times, se entregó inmediatamente después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena que incluye dos años de libertad condicional y una multa de 5.600 dólares.
Plasencia se declaró culpable el 23 de julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y entregó su licencia médica de California en septiembre de 2025.
El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.
Los cinco acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte, y los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad.
Los fiscales afirmaron en un memorando de sentencia, citado por la misma publicación, que las «graves violaciones de la confianza y el abandono de su juramento de ‘no hacer daño’ por parte del médico contribuyeron indudablemente al perjuicio sufrido por el Sr. Perry», por lo que solicitaron una pena mínima de tres años.
Por su parte, la defensa pidió que fuera sentenciado a tres años de libertad condicional bajo supervisión, alegando que el médico ya había perdido su licencia, su clínica y su carrera profesional.
Madre del actor señala a médico como «uno de los más culpables»
En una declaración de impacto de la víctima presentada en un tribunal federal esta semana, la madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison, escribieron que creían que Plasencia era «uno de los más culpables de todos».
«La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera NO», escribieron Suzanne Perry y Keith Morrison, de acuerdo con los periodistas en el tribunal.
«¿Tus motivos? No los imaginamos. ¿Un doctor que dedica su vida a ayudar a los demás?», dijeron.
Según el acuerdo de culpabilidad de Plasencia, distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y al asistente del actor, Kenneth Iwamasa, otro de los culpables del caso, en los meses de septiembre y octubre de 2023.
El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022).