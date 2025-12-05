Conductores son arrestados con altos niveles de alcohol

Tras una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sujeto que, según él, se identificaba como un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) para intimidar a sus víctimas.

Se trata de Melvin Antonio Navas González, quien fue ubicado mediante cámaras de videovigilancia, en las cuales se observó cómo intentaba intimidar a una de sus víctimas dejando volantes en el parabrisas de su vehículo.

De acuerdo con información compartida por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, endichas amenazas exigía una renta mensual de $200 y, de no recibirla, amenazaba de muerte.

Este hecho ocurrió en la Libertad Este y, con esta captura, la corporación policial reafirma su compromiso en llevar ante la justicia a todos a aquellos que aún delinquen en el país.

“Nuestro firme compromiso es garantizar el bienestar y la tranquilidad de los salvadoreños. No vamos a permitir que sujetos como este emulen prácticas delictivas del pasado, en este país ya no hay cabida para los criminales”, agrega el ministro Villatoro.

