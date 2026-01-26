Principal
Moderno mercado beneficiará a 7,000 personas en La Unión
La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) entregó a los habitantes en el distrito de Concepción de Oriente, en La Unión Norte, un moderno mercado que beneficiará a más de 7,000 habitantes.
De acuerdo con las autoridades, el objetivo es brindar espacios dignos, se guros y funcionales para el desarrollo de la actividad comercial en esta zona fronteriza con Honduras.
Detallaron que se construyó un edificio de dos niveles con capacidad para 61 locales comerciales.
La nueva infraestructura, ejecutada por la Constructora El Salvador y finan ciada por la DOM, fue construida en un área de 890 metros cuadrados.
Además, permitirá dinamizar la economía local y fortalecer el comercio formal del distrito.
El primer nivel está conformado por 34 locales, destinados a la venta de ropa, calzado, lácteos, carnes, frutas, verduras, artículos varios, así como una sala de belleza. Además, este nivel dispone de sanitarios, cuarto eléctrico, oficinas administrativas y cuarto de bombas.
Mientras que el segundo nivel está distribuido en 27 locales comerciales y cuenta con área de comida, donde funcionan pupuserías, taquerías, locales Parqueo de asistentes de venta de alimentos, ropa y calzado. Además, tiene cuarto eléctrico y bodega.
Adicionalmente, para garantizar la accesibilidad a la población y vendedores, el mercado está equipado con esca leras inclusivas, escaleras tradicionales, señalética podotáctil exterior, así como un sistema de control y suministro eléctrico propio, respaldado por un trans formador eléctrico.
«Yo era una de las vendedoras que estaba en el mercado antiguo. Todas deseábamos un lugar digno donde no nos mojáramos. Y hoy nuestro presidente Nayib Bukele nos ha regalado este precioso mercado», expresó María Magda lena Acosta, comerciante beneficiada.
Los vendedores destacan que el actual Gobierno trabaja en planes nacionales de modernización de mercados con una inversión significativa, ya que la infraestructura es segura y moderna.
El Salvador pasó de reportar 2,241 carros robados en 2015 a 16 en 2025
No solo son menos homicidios y menos extorsiones. La estrategia de seguridad que lleva a cabo el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha impactado en diversos rubros y permitido una reducción de hasta 99.3 % en el delito de robo de vehículos en 2025 comparado con 2015, cuando gobernaba el FMLN y el accionar de las pandillas amedrentaba a los salvadoreños.
Los datos presentados recientemente por el Gabinete de Seguridad Ampliado detallan que el año pasado solo hubo 16 casos de robo de automotores a escala nacional, la cifra más baja en los últimos años, como resultado de la exitosa política de seguridad implementada por la administración actual desde junio de 2019.
El descenso se percibió en 2020 con 399 casos, cuando el presidente Bukele cumplió más de un año de gestión, y se evidenció para 2023, tras la aplicación del régimen de excepción, cuando bajó a 54 robos en un año.
Antes de los gobiernos de la administración Bukele, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y otras estructuras criminales se dedicaban a robar vehículos; sin embargo, esa situación cambió desde finales de marzo de 2022 con la puesta en marcha del combate frontal a las pandillas y otras estructuras delincuenciales con la encarcelación de miles de delincuentes.
En su reciente visita a Costa Rica, el mandatario manifestó que antes de 2019, la dictadura del crimen era la verdadera dictadura que vivía El Salvador, incluso «la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el Gobierno oficial, que era un Gobierno corrupto, incapaz y cómplice de la criminalidad».
«Antes, la dictadura del crimen no se podía combatir porque primero el Gobierno estaba en complicidad con las pandillas; segundo, cuando había una decisión de hacer algo, como cuando lanzaron los planes para combatir a las pandillas, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al día siguiente salían 101», afirmó Bukele.
El año pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Zuleyma Ivette Ramírez Gutiérrez a 12 años de prisión por el delito de robo de vehículos automotores en perjuicio de Xiomara L.
Además, la mujer fue sentenciada a pagar $100 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2023, en las cercanías del mercado La Tiendona. La víctima se encontraba dentro de su vehículo, con las ventanas abiertas, cuando la imputada metió la mano y abrió la puerta del lado del con ductor.
La afectada trató de quitarle la llave, pero fue golpeada en el rostro. Acto seguido, la agresora le dijo «vámonos» y encendió el auto.
La víctima abrió la puerta y sacó el pie tratando de pedir auxilio, pero adelante había un vehículo de carga pesa da y para no chocar se tiró. Sin embargo, su hijo se quedó en la parte trasera, por lo que la afectada le dio seguimiento en otro vehículo que le ayudó, pero lo perdió de vista.
La persona que la auxilió la llevó a la delegación más cercana. Diez minutos después, soldados entregaron al niño, quien relató que la imputada le preguntó si quería bajarse del automóvil y al responder que sí logró pedir ayuda.
La captura de Ramírez Gutiérrez se efectuó al día siguiente en Soyapango.
En otro caso, la Fiscalía General de la Re pública (FGR) logró que el exfiscal Larry Ovidio Flores Henríquez fuera condenado a cinco años de prisión por favorecer a su hijo, quien estaba ligado a una estructura dedicada al robo y hurto de vehículos. Esta fue desarticulada y condenada en 2013.
Durante el juicio, la Fiscalía estableció que el imputado interpuso el 9 de septiembre de 2013 una denuncia para favorecer a su hijo, pero era falsa, por ello fue condena do por el delito de fraude procesal.
En esa oportunidad, el fiscal del caso manifestó que la documentación que el fiscal Flores aseguraba que tenía en su poder se encontraba en otro vehículo que era conducido por su hijo, el cual tenía reporte de robo y que al intentar huir fue encontrada. Larry Flores estuvo prófugo hasta que fue capturado en 2022
San Pablo Tacachico cosecha frutos de la seguridad
El temor en los estanques de Atiocoyo no es a la delincuencia pandilleril, sino las parvadas de guacas, garzones o patos de agua que hábilmente se sumergen y roban tilapias con sus picos. Las rondas nocturnas son para espantar aves con chisperos y pólvora.
Hay más miedo a las tortugas que se comen los alevines que a criminales que hurten, extorsionen o maten, como sucedía en el pasado en San Pablo Tacachico, La Libertad Norte; un distrito irrigado a borbotones por un sistema de canaletas que bajan de los ríos Lempa, Sucio y Suquiapa.
«Duermo tranquila, no pasa nada. Antes se robaban hasta las bombas [desairadoras]. Me siento segura», afir ma Carmen Elena Márquez, propietaria de seis estanques de tilapia, donde pro duce un promedio de 500 quintales de carne de pescado cada tres meses, las cuales vende incluso en Guatemala.
En San Pablo Tacachico están ahora cosechando de la mano de la seguridad que brinda el Plan Control Territorial, que permite que germine con el aumento del cultivo del maíz, el sorgo y el arroz una pujante ganadería y un despegue turístico, impulsado por sus bondades acuíferas, que pintan de verde el paisaje en todas las épocas del año.
Antes del régimen de excepción, el ahora Rancho Sophía, con sus 185 cabezas de ganado y sus búfalos de agua, oriundos de India, era un terreno rústico y abandonado por motivos de violencia de cuatreros y pandillas. Donde antes sonaban las balas de las pandillas rivales y se respiraba temor, ahora jóvenes trabajadores se esmeran en el ordeño de un promedio de 300 botellas de leche al día.
«En esta zona se daba el hurto de ganado. Había riesgo de ir a trabajar a cualquier lado. A los antiguos dueños de este terreno los mataron en San Juan Opico hace unos seis años, y los hijos no querían venir por miedo», relata Carlos Bonilla, encargado del cuidado del ganado en la finca Sophía, cuyos nuevos propietarios prevén transformarla en un sitio turístico.
Samuel Serrano es un poblador de San Pablo Tacachico que vende rosas, ixoras, crotos, pacayas, monjas blancas y variedad de flores en el parque central, en un ambiente de pujanza comercial, con mototaxis circulando por todos lados, en un ambiente seguro. «Desde que agarraron a ese montón de babosos [pandilleros] acá está tranquilo. Yo escuchaba que había bastantes lugares en los que se pagaba renta [extorsión] para entrar», relató.
Este pueblo, que tiene como patrono a san Pablo apóstol, y cuyo nombre proviene del náhuatl Tacachico que significa «los siete hombres o lugar de hombrecitos», es un referente productivo por sus aguas superficiales y su distrito de riego y avenamiento de Atiocoyo.
Mientras en el casco urbano prolifera el comercio, en su área rural abunda el ganado, la crianza de peces y el cultivo de granos básicos.
Este distrito encaja en los logros guberna mentales, ya que proyecta un desarrollo productivo apalancado por la seguridad.
«En estos seis años de Gobierno del presidente Nayib Bukele hemos logrado de una forma soberana e independiente neutralizar y seguir derrotando día con día al enemigo más grande que teníamos como país, como socie dad, como Estado y como Gobierno, que son las pandillas», afirma el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Libre de prácticas como la extorsión, el sector productivo crece. «Estamos en una guerra declarada contra organizaciones terroristas que por más de 20 años sometieron a nuestra gente», comenta el ministro Villatoro.
Jetset
Anuncian plan de tránsito por Ilopango Air Show 2026
El sábado 31 de enero y el domingo 1º de febrero se llevará a cabo el Ilopango Air Show 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales al aeropuerto de Ilopango, en San Salvador.
Ante la alta afluencia esperada, el Viceministerio de Transporte (VMT) implementará dispositivos especiales de gestión del tránsito vehicular en los principales accesos al aeropuerto, específicamente en el bulevar del Ejército y en la 1ª avenida norte, con el objetivo de garantizar una circulación ordenada y segura.
De acuerdo con la información compartida por el VMT en su cuenta oficial de X, el operativo contempla la regulación del flujo vehicular en puntos estratégicos, con presencia de gestores de tránsito en intersecciones clave, señalización temporal y posibles desvíos según la carga vehicular durante las horas de mayor afluencia, tanto en el ingreso como en la salida del evento.
Asimismo, se contará con grúas para la atención inmediata de emergencias viales, a fin de retirar vehículos dañados o mal estacionados y evitar congestionamientos prolongados en la zona.
Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas si no se dirige al evento, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal del VMT, para contribuir al desarrollo seguro y ordenado del Ilopango Air Show 2026.
Este es uno de los eventos aeronáuticos y turísticos más importantes del país y de la región centroamericana, ya que reúne a miles de personas.
El espectáculo se destaca por sus exhibiciones aéreas acrobáticas, maniobras de alta precisión y demostraciones de aeronaves civiles y militares en las que participan pilotos salvadoreños e internacionales.
Los asistentes podrán apreciar vuelos sincronizados, acrobacias de alto riesgo, entre otros.
Cada año, este evento cuenta con dispositivos de seguridad y gestión de tránsito, coordinados con distintas instituciones del país, para garantizar el orden y la seguridad.