El Salvador pasó de reportar 2,241 carros robados en 2015 a 16 en 2025

No solo son menos homicidios y menos extorsiones. La estrategia de seguridad que lleva a cabo el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha impactado en diversos rubros y permitido una reducción de hasta 99.3 % en el delito de robo de vehículos en 2025 comparado con 2015, cuando gobernaba el FMLN y el accionar de las pandillas amedrentaba a los salvadoreños.

Los datos presentados recientemente por el Gabinete de Seguridad Ampliado detallan que el año pasado solo hubo 16 casos de robo de automotores a escala nacional, la cifra más baja en los últimos años, como resultado de la exitosa política de seguridad implementada por la administración actual desde junio de 2019.

El descenso se percibió en 2020 con 399 casos, cuando el presidente Bukele cumplió más de un año de gestión, y se evidenció para 2023, tras la aplicación del régimen de excepción, cuando bajó a 54 robos en un año.

Antes de los gobiernos de la administración Bukele, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y otras estructuras criminales se dedicaban a robar vehículos; sin embargo, esa situación cambió desde finales de marzo de 2022 con la puesta en marcha del combate frontal a las pandillas y otras estructuras delincuenciales con la encarcelación de miles de delincuentes.

En su reciente visita a Costa Rica, el mandatario manifestó que antes de 2019, la dictadura del crimen era la verdadera dictadura que vivía El Salvador, incluso «la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el Gobierno oficial, que era un Gobierno corrupto, incapaz y cómplice de la criminalidad».

«Antes, la dictadura del crimen no se podía combatir porque primero el Gobierno estaba en complicidad con las pandillas; segundo, cuando había una decisión de hacer algo, como cuando lanzaron los planes para combatir a las pandillas, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al día siguiente salían 101», afirmó Bukele.

El año pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Zuleyma Ivette Ramírez Gutiérrez a 12 años de prisión por el delito de robo de vehículos automotores en perjuicio de Xiomara L.

Además, la mujer fue sentenciada a pagar $100 en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2023, en las cercanías del mercado La Tiendona. La víctima se encontraba dentro de su vehículo, con las ventanas abiertas, cuando la imputada metió la mano y abrió la puerta del lado del con ductor.

La afectada trató de quitarle la llave, pero fue golpeada en el rostro. Acto seguido, la agresora le dijo «vámonos» y encendió el auto.

La víctima abrió la puerta y sacó el pie tratando de pedir auxilio, pero adelante había un vehículo de carga pesa da y para no chocar se tiró. Sin embargo, su hijo se quedó en la parte trasera, por lo que la afectada le dio seguimiento en otro vehículo que le ayudó, pero lo perdió de vista.

La persona que la auxilió la llevó a la delegación más cercana. Diez minutos después, soldados entregaron al niño, quien relató que la imputada le preguntó si quería bajarse del automóvil y al responder que sí logró pedir ayuda.

La captura de Ramírez Gutiérrez se efectuó al día siguiente en Soyapango.

En otro caso, la Fiscalía General de la Re pública (FGR) logró que el exfiscal Larry Ovidio Flores Henríquez fuera condenado a cinco años de prisión por favorecer a su hijo, quien estaba ligado a una estructura dedicada al robo y hurto de vehículos. Esta fue desarticulada y condenada en 2013.

Durante el juicio, la Fiscalía estableció que el imputado interpuso el 9 de septiembre de 2013 una denuncia para favorecer a su hijo, pero era falsa, por ello fue condena do por el delito de fraude procesal.

En esa oportunidad, el fiscal del caso manifestó que la documentación que el fiscal Flores aseguraba que tenía en su poder se encontraba en otro vehículo que era conducido por su hijo, el cual tenía reporte de robo y que al intentar huir fue encontrada. Larry Flores estuvo prófugo hasta que fue capturado en 2022

