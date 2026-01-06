Principal
Más de 3 mil acusaciones del régimen de excepción presentará la FGR al inicio de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) proyecta presentar alrededor de 3,000 acusaciones vinculadas al régimen de excepción ante los tribunales de crimen organizado, reveló este lunes el titular de dicha entidad, Rodolfo Delgado.
El fiscal explicó que, como parte del inicio de esta etapa procesal, en los últimos 15 días del año 2025 se presentaron 16 acusaciones que involucran a 1,081 personas detenidas por presuntamente pertenecer a estructuras de pandillas. Dichas acusaciones, aseguró forman parte del total de procesos que la institución prevé formalizar en los próximos meses.
«Se tiene en este momento, en esos 15 días se presentaron 16 acusaciones que representa, el inicio de las acusaciones en contra de 1,081 pandilleros detenidos. Estas se van a sumar a las 3,000 acusaciones que se tienen proyectadas presentar durante el primer trimestre de este año 2026», declaró Delgado en una conferencia de prensa.
El funcionario señaló que, desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, la Fiscalía ha dado seguimiento a procesos judiciales a las capturas realizadas por las autoridades del Gabinete de Seguridad. De acuerdo con los datos proporcionados, hasta el cierre del año anterior, se registran 90,844 personas capturadas, para quienes se han presentado las solicitudes de medidas judiciales y se han desarrollado audiencias en distintas etapas del proceso penal y «se han obtenido las primeras condenas» bajo «el principio de legalidad y respeto al debido proceso», según Delgado.
Según la FGR, actualmente se han iniciado 595 causas judiciales en los tribunales de crimen organizado. En estos procesos, 83,993 imputados se encuentran bajo detención provisional, mientras que el resto «goza» otro tipo de medidas cautelares.
El fiscal Delgado afirmó que la labor de la Fiscalía no se limita a la presentación de acusaciones, sino que incluye procesos de investigación y resolución de casos, así como el desmantelamiento de estructuras criminales.
En ese sentido, señaló que las acciones se han dirigido contra al menos siete pandillas, estas son: la Mara Salvatrucha, las dos facciones de la pandilla 18 (sureños y revolucionarios), la Mirada Loca, la Mao Mao, la Máquina y La Raza, esta última que corresponde a la identificada en los institutos nacionales.
El titular del Ministerio Público agregó que la institución busca actuar no solo de manera reactiva frente al delito, sino también mediante la aplicación de sanciones penales que, según dijo, contribuyan a la prevención del crimen y que resalta como los resultados obtenidos a la coordinación entre distintas instituciones del Estado, en el marco de la estrategia de seguridad.
«La Fiscalía no solo responde al crimen, no solamente somos reactivos, tratamos de prevenirlo mediante la imposición del castigo correspondiente y justo para cada una de las personas que han cometido hechos criminales», enfatizó Delgado.
El régimen de excepción se aplicó el 27 de marzo de 2022 y desde entonces la medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales, relacionadas al derecho de defensa, máximo plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Rastra vuelca por conducir a excesiva velocidad
Una rastra volcó por conducir a excesiva velocidad, esta madrugada de martes, en el departamento de San Miguel, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
“El conductor de un cabezal perdió el control y volcó. La excesiva velocidad fue la causa”, detalló la PNC.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Panamericana, a la altura del redondel de Moncagua, en el municipio de San Miguel Centro.
Personal policial se mantiene en la zona con paso restringido a un carril mientras llega una grúa para retirar el cabezal.
Autoridades añadieron que, pese a lo aparatoso del suceso, ese “solo ocasionó daños materiales”.
Detienen a sujeto tras hallarle drogas y $300 en efectivo
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto tras hallarle drogas y 300 dólares en efectivo, la noche del lunes, en el departamento de San Salvador.Historia
Se trata de Jorge Alexander González Coreas, de 21 años de edad, quién será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Fue intervenido en la urbanización Cumbres de San Bartolo, en el distrito de Tonacatepeque, del municipio de San Salvador Este.
A Coreas le incautaron una porción de marihuana, una porción de cocaína, $300 en efectivo y un celular.
Internacionales
Gobierno venezolano ordena detener a quienes respalden incursión de EE. UU.
El Gobierno de Venezuela publicó este lunes en la Gaceta Oficial el decreto n.º 5.200, mediante el cual declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar un presunto ataque armado de Estados Unidos.
La medida otorga amplios poderes al Ejecutivo y ordena a los cuerpos de seguridad la búsqueda y captura de “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” de la supuesta agresión contra el país.
El documento, con fecha del sábado, está firmado por Nicolás Maduro —capturado ese día por militares estadounidenses y actualmente detenido en Nueva York— y refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Este decreto, que tiene rango de ley, establece una vigencia inicial de 90 días, prorrogable por un periodo igual, y fija medidas excepcionales orientadas a preservar el orden interno, la seguridad del Estado y el funcionamiento institucional.
Entre las disposiciones centrales, el artículo 5 instruye a los órganos de policía nacionales, estadales y municipales a intervenir de manera inmediata en la identificación, captura y procesamiento de personas que, a juicio del Ejecutivo, estén vinculadas con la promoción o respaldo del presunto ataque, bajo coordinación del Ministerio Público y del sistema de justicia penal.
El texto señala que estas actuaciones deberán realizarse con observancia del debido proceso y el derecho a la defensa, pese a la declaratoria de excepción.
El decreto también ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado, y somete temporalmente a su personal al régimen militar.
Asimismo, faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como las reuniones y manifestaciones públicas, aunque afirma mantener vigentes garantías consideradas intangibles, como el derecho a la vida y el debido proceso.