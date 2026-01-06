Principal
EE. UU. recomienda dar menos vacunas a los niños
El gobierno de Estados Unidos reformó el lunes el calendario federal de vacunas pediátricas del país, que dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra seis enfermedades, entre ellas la influenza.
El cambio drástico fue anunciado por el Departamento de Salud del país, dirigido por el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., y supone una modificación profunda tras años de recomendaciones con respaldo científico.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendarán ahora que las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica sean aplicadas solo a personas de alto riesgo o por recomendación médica, en vez de como práctica estándar.
La agencia ya había recomendado este mismo cambio de modelo para las vacunas contra el covid-19.
Esta decisión se da tras la directiva del presidente Donald Trump de que las autoridades sanitarias comparen el calendario de vacunación de Estados Unidos con los de otros países.
«Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública», dijo Kennedy.
Pero expertos en medicina y salud pública critican desde ya la reforma.
Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo a periodistas que «el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales».
«Decisiones basadas en evidencia»
Cada estado tiene la autoridad de definir planes obligatorios de vacunación, pero las recomendaciones de los CDC tienen una influencia significativa en las políticas estatales.
Funcionarios ya han asegurado que tanto el acceso como la cobertura de los seguros de las vacunas se mantendrán igual, incluso para aquellas que no son ampliamente recomendadas por el gobierno federal.
«Todas las vacunas actualmente recomendadas por los CDC seguirán cubiertas por el seguro sin costos compartidos», dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los programas federales de seguros de salud.
«Ninguna familia perderá acceso. Este marco fortalece a padres y médicos para tomar decisiones individualizadas dependiendo del riesgo, a la vez que mantiene una fuerte protección contra enfermedades graves», dijo.
Para O’Leary, sin embargo, «es importante que cualquier decisión sobre el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos se base en la evidencia, transparencia y procesos científicos establecidos, no en comparaciones que ignoran diferencias críticas entre países o sistemas de salud».
Autoridades en salud pública advierten que los cambios solo sembrarán duda y confusión, especialmente porque el esceptisimo sobre las vacunas ha aumentado desde la pandemia.
El cambio «vuelve las cosas más confusas para padres y clínicos», apuntó O’Leary.
«Lamentablemente, ya no se puede confiar en nuestro gobierno federal» para que proporcione recomendaciones sobre vacunas, añadió.
Principal
Más de 3 mil acusaciones del régimen de excepción presentará la FGR al inicio de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) proyecta presentar alrededor de 3,000 acusaciones vinculadas al régimen de excepción ante los tribunales de crimen organizado, reveló este lunes el titular de dicha entidad, Rodolfo Delgado.
El fiscal explicó que, como parte del inicio de esta etapa procesal, en los últimos 15 días del año 2025 se presentaron 16 acusaciones que involucran a 1,081 personas detenidas por presuntamente pertenecer a estructuras de pandillas. Dichas acusaciones, aseguró forman parte del total de procesos que la institución prevé formalizar en los próximos meses.
«Se tiene en este momento, en esos 15 días se presentaron 16 acusaciones que representa, el inicio de las acusaciones en contra de 1,081 pandilleros detenidos. Estas se van a sumar a las 3,000 acusaciones que se tienen proyectadas presentar durante el primer trimestre de este año 2026», declaró Delgado en una conferencia de prensa.
El funcionario señaló que, desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, la Fiscalía ha dado seguimiento a procesos judiciales a las capturas realizadas por las autoridades del Gabinete de Seguridad. De acuerdo con los datos proporcionados, hasta el cierre del año anterior, se registran 90,844 personas capturadas, para quienes se han presentado las solicitudes de medidas judiciales y se han desarrollado audiencias en distintas etapas del proceso penal y «se han obtenido las primeras condenas» bajo «el principio de legalidad y respeto al debido proceso», según Delgado.
Según la FGR, actualmente se han iniciado 595 causas judiciales en los tribunales de crimen organizado. En estos procesos, 83,993 imputados se encuentran bajo detención provisional, mientras que el resto «goza» otro tipo de medidas cautelares.
El fiscal Delgado afirmó que la labor de la Fiscalía no se limita a la presentación de acusaciones, sino que incluye procesos de investigación y resolución de casos, así como el desmantelamiento de estructuras criminales.
En ese sentido, señaló que las acciones se han dirigido contra al menos siete pandillas, estas son: la Mara Salvatrucha, las dos facciones de la pandilla 18 (sureños y revolucionarios), la Mirada Loca, la Mao Mao, la Máquina y La Raza, esta última que corresponde a la identificada en los institutos nacionales.
El titular del Ministerio Público agregó que la institución busca actuar no solo de manera reactiva frente al delito, sino también mediante la aplicación de sanciones penales que, según dijo, contribuyan a la prevención del crimen y que resalta como los resultados obtenidos a la coordinación entre distintas instituciones del Estado, en el marco de la estrategia de seguridad.
«La Fiscalía no solo responde al crimen, no solamente somos reactivos, tratamos de prevenirlo mediante la imposición del castigo correspondiente y justo para cada una de las personas que han cometido hechos criminales», enfatizó Delgado.
El régimen de excepción se aplicó el 27 de marzo de 2022 y desde entonces la medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales, relacionadas al derecho de defensa, máximo plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Principal
Rastra vuelca por conducir a excesiva velocidad
Una rastra volcó por conducir a excesiva velocidad, esta madrugada de martes, en el departamento de San Miguel, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
“El conductor de un cabezal perdió el control y volcó. La excesiva velocidad fue la causa”, detalló la PNC.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Panamericana, a la altura del redondel de Moncagua, en el municipio de San Miguel Centro.
Personal policial se mantiene en la zona con paso restringido a un carril mientras llega una grúa para retirar el cabezal.
Autoridades añadieron que, pese a lo aparatoso del suceso, ese “solo ocasionó daños materiales”.
Principal
Detienen a sujeto tras hallarle drogas y $300 en efectivo
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto tras hallarle drogas y 300 dólares en efectivo, la noche del lunes, en el departamento de San Salvador.Historia
Se trata de Jorge Alexander González Coreas, de 21 años de edad, quién será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Fue intervenido en la urbanización Cumbres de San Bartolo, en el distrito de Tonacatepeque, del municipio de San Salvador Este.
A Coreas le incautaron una porción de marihuana, una porción de cocaína, $300 en efectivo y un celular.