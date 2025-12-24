Principal
MARN pronostica cielo nublado y mucho calor para este 24 de diciembre
El Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales (MARN) dio a conocer las condiciones del clima que se tendrá para este miércoles 24 de diciembre. Por la mañana el cielo estará mayormente despejado, sin lluvias.
Por la tarde, el cielo estará poco nublado en sectores de la cadena volcánica y la zona montañosa norte, sin presencia de lluvias.
Durante la noche, el cielo estará poco nublado en la zona central y noroccidente, sin lluvias. El viento estará variando de 10 a 20 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h, sensibles en zonas altas del país.
El ambiente estará cálido durante el día y frescas por la noche y la madrugada. Estas condiciones se deben al flujo del noreste y este acelerado, aportando poca humedad desde el Mar Caribe y con ello, favoreciendo la formación de nubosidad durante la tarde en el territorio nacional.
Capturan en Guatemala a salvadoreña que exigía la extorsión a comerciantes
La Policía Nacional Civil de Guatemala informa sobre la captura de una salvadoreña, acusada de exigir la extorsión a cambio de respetar la vida de un comerciante.
En las últimas horas, en la zona 3 de San José Pinula, la unidad de investigación policial dio con el paradero de Judith Cristina Cáceres de Rivera, de 37 años, originaria de Ahuachapán, El Salvador.Latinos y latinoamericanos
“Desde hace varios días, bajo amenazas de muerte, exigía Q.3 mil de inicio y Q.7 mil semanales de extorsión a un comerciante, quien denunció el hecho ante la PNC; y hoy la mujer pretendía recoger Q.2 mil, pero fue capturada en flagrancia”, detalla la PNC de Guatemala.
De acuerdo a las investigaciones, esta extorsionista pertenece a un grupo criminal de Imitadores de maras.
Continúa actividad sísmica en Usulután
El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MAR) informa que un total de 36 sismos han sido registrados en el distrito de Berlín, Usulután Norte, entre las 8:13 p. m. del 23 de diciembre y las 6:00 a. m. del 24 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el reporte oficial, dos de los movimientos fueron sentidos por la población, sin que hasta el momento se reporten daños ni personas afectadas.
Mientras tanto, las autoridades continúan con el monitoreo permanente de la zona y hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales.
Además, recomiendan a la ciudadanía a mantener las devisas precauciones, sobre todo a aquellas que habitan en zonas vulnerables a deslizamientos.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova le dan la bienvenida a su cuarto hijo
El cantante Enrique Iglesias, de 50 años, y la extenista Anna Kournikova, de 44, se llenaron de felicidad y dieron la bienvenida a su cuarto hijo.
La pareja anunció la llegada del recién nacido con una emotiva imagen compartida en sus redes sociales, acompañada por el texto: “My Sunshine”.
El nacimiento del cuarto hijo de Enrique Iglesias llega en la mejor época del año, donde es tiempo para compartir y vivir en paz.
Ambos padres han sido felicitados por sus amistades y artistas que conocen la trayectoria de la pareja, dándoles los mejores deseos por su nuevo bebé.