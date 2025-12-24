Capturan en Guatemala a salvadoreña que exigía la extorsión a comerciantes

Japón fue escenario de una historia íntima que cruzó la frontera de lo privado y se transformó en un fenómeno en redes sociales y en el mercado editorial.

La historia envuelve a Nemu Kusano, una mujer ama de casa que convirtió las infidelidades sistemáticas de su esposo en una tira cómica que hoy inspira a miles de mujeres.

“No me arrepiento”, afirmó tras ver cómo sus historietas se volvieron virales en las rede sociales.

La vida de Kusano ya enfrentaba un reto enorme: el cuidado de su hijo, quien padece una enfermedad extremadamente rara, con menos de 30 casos documentados en el mundo. En medio de esa realidad, su matrimonio entró en crisis por la conducta reiterada de su esposo.

En lugar de quedarse en el dolor, Kusano canalizó la experiencia a través del arte y encontró en la narrativa visual una forma de sanación y empoderamiento.

Kusano conoció a su esposo por medio de amigos y confió plenamente en él desde el inicio de la relación. Lo describía como una persona “seria y tímida”.

Tras el matrimonio y el nacimiento de su hijo, la rutina familiar cambió de forma drástica por las necesidades especiales del menor.

El esposo pasaba largas horas fuera de casa o trabajaba hasta tarde, por lo que Kusano asumió sola el cuidado diario.

La confianza se rompió cuando un hallazgo fortuito reveló una doble vida. Kusano encontró condones y afrodisíacos ocultos en el bolso de su esposo. Luego aparecieron notificaciones sospechosas en su teléfono, vinculadas a una aplicación de citas.

Al confrontarlo, él reaccionó a la defensiva y justificó sus relaciones extramatrimoniales como una forma de manejar el estrés laboral.

Lejos de calmar la situación, esa respuesta intensificó la investigación de Kusano. Revisó registros de llamadas y mensajes y descubrió que su esposo mantuvo 520 relaciones extramatrimoniales, con mujeres de distintos perfiles, incluidas trabajadoras sexuales y actrices de cine para adultos.

