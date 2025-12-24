Marina da duro golpe al narcotráfico al neutralizar lancha con 450 kilogramos de cocaína

El Ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, destacó que en horas de la noche del martes 23 de diciembre se dio un duro golpe al narcotráfico.

Villatoro destacó en su cuenta de “X”: “El combate frontal al narcotráfico continúa, en este país no vamos a tolerar ningún ilícito que esté relacionado con la narcoactividad”.

Según Villatoro, la operación fue en coordinación con las unidades especializadas de la PNC, y lograron interceptar una embarcación tipo lancha, de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, a la altura de Isla de Méndez, Usulután, la cual transportaba 450 kilogramos de cocaína, valorados en $11,313,000 dólares.

Así mismo confirmó la captura de dos sujetos: “Como resultado del operativo, se realizó la detención en flagrancia de los salvadoreños Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle, por el delito de Tráfico Ilícito”.

Durante el procedimiento se incautaron: 450 paquetes rectangulares con resultado positivo a cocaína, 1 teléfono celular, 2 equipos GPS y $150 dólares en efectivo.

“A todas aquellas estructuras criminales que pretenden utilizar nuestro territorio y aguas para delinquir, sepan que, la justicia salvadoreña los alcanzará”, concluyó el Ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.

