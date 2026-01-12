Principal
Las participaciones en las ferias Integra aumentaron 36.8 %
La cantidad de participaciones registradas en el programa Ferias Integra de la Dirección de Integración incrementó 36.8 % con respecto a las asistencias brindadas en 2024.
La Dirección de Integración informó a «Diario El Salvador» que en 2025 desarrollaron 54 ferias Integra en diferentes lugares del territorio, en las cuales brindó 114,331 atenciones, mientras que en 2024 atendió a 83,600 ciudadanos en dicho programa.
De modo que, en 2025 el incremento de las participaciones fue de 30,731 personas más que accedieron a las ferias para atenciones médicas, asesorías legales, refuerzos académicos, entretenimiento, entre otros.
El programa Ferias Integra es ejecutado por la Dirección de Integración desde 2024 bajo la administración del presidente Nayib Bukele. El propósito del programa es impulsar un nuevo modelo de desarrollo social que consiste en acercar oportunidades y servicios esenciales, como la salud, a los salvadoreños de diferentes comunidades y zonas rurales.
«En las ferias Integra, la comunidad tiene acceso a una cantidad de servicios médicos, psicológicos, de trabajo social, de arte, de refuerzos escolares, etcétera, que no habían tenido en el pasado, que también sirven para que los jóvenes profesionales puedan tener posibilidades de trabajo», detalló el presidente «ad honorem» de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman.
Durante el año pasado, los equipos de la Dirección de Integración se desplazaron por distintos departamentos para llevar servicios profesionales médicos, legales y educativos a miles de salvadoreños que participaron en cada feria.
Las ferias Integra se desarrollan con la participación de diferentes instituciones del Gobierno con las cuales la Dirección de Integración ha firmado convenios.
Por ejemplo, en abril de 2024 firmó un convenio con la Procuraduría General de la República (PGR) para acercar a la población los servicios legales y de asistencia psicosocial que brinda el ministerio público y facilitar el acceso a este derecho en las diferentes comunidades.
También, en mayo de 2024, la Dirección de Integración firmó un convenio con el Ministerio de Salud (Minsal) para brindar atención médica en las ferias.
Ese mismo mes, la institución firmó una carta de entendimiento con la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES) para que los egresados de la carrera de Medicina y de las 11 especialidades de Ciencias de la Salud colaboren en las Ferias Integra.
Fin de semana culmina sin homicidios en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 10 y el domingo 11 de enero cerró con cero homicidios en El Salvador, totalizando 9 jornadas sin muertes a causa de la violencia.
«Finalizamos el domingo 11 de enero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Las fechas en las que no se han reportado homicidios en enero de este 2026 son: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Los reportes señalan que entre el 1 de junio de 2019 y el 11 de enero de 2026 son 1,111 días con cero homicidios en el país.
Las autoridades señalan que la reducción de la violencia se debe a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Protección Civil prioriza la seguridad de bañistas en playas
La Unidad de Guardavidas de Protección Civil mantiene un dispositivo de vigilancia en las playas Costa del Sol y Los Blancos, en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro, para garantizar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros.
«Nuestra Unidad de Guardavidas se mantiene en constante monitoreo a lo largo de nuestra costa salvadoreña para garantizar el bienestar de todas las personas», comunicó ayer la institución.
El parque recreativo Costa del Sol fue reabierto el 31 de octubre de 2025, tras varios meses de permanecer cerrado por trabajos de remodelación.
Desde su apertura, las autoridades de Protección Civil priorizaron la seguridad de las familias a través de la intervención de los guardavidas de la institución, con ello se logró que al finalizar el período vacacional de fin de año no hubiera fallecidos por inmersión en ninguna playa del país. «No hemos tenido ni un tan solo fallecido», afirmó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, en el balance final de cierre de 2025.
Ayer también hubo vigilancia permanente de los equipos de guardavidas en la playa Costa Azul, en el departamento de Sonsonate.
Vigilancia. La Unidad de Guardavidas brinda atención oportuna y preventiva a los excursionistas.
Surf City 1 expandirá su potencial de inversión durante 2026
Surf City 1 marcó un antes y un después en el desarrollo de la zona costera de El Salvador, por lo que, en la actualidad, se ha convertido en un polo de inversiones tanto públicas como privadas. Desde la llegada del presidente Nayib Bukele, se han ejecutado importantes proyectos que han generado el interés de miles de nuevos inversionistas, así como de visitantes internacionales que deciden llegar al país a vacacionar.
El director de Surf City, Alejo Campos, afirmó que la inversión en la fase 1 está cambiando el perfil y se está convirtiendo en una zona con mayor auge y atracción de proyectos.
En ese sentido, destacó que, a pesar de ser un destino con un desarrollo avanzado, la apuesta es por la atracción de más proyectos. Entre estos, de acuerdo con el funcionario, se plantea un centro de alto rendimiento que ya se empezó a construir en Punta Roca, La Libertad, el cual permitirá la atracción de más deportistas de alto nivel. También la construcción de un hotel internacional y áreas de comercio y médicas.
«Lo que estamos planteando es que el centro de alto rendimiento pueda estar inaugurado a finales de 2027 o inicios de 2028. Y todavía va muchísimo más para Surf City 1», informó Campos a «Diario El Salvador».
Agregó: «Estamos pensando ya en centros comerciales más grandes, en áreas de servicio, en un centro para eventos y convenciones que no hay actualmente, así como hoteles que tengan salones de convenciones para más de 300 o 400 personas».
En esa misma línea, resaltó que la zona es muy importante debido a que tiene una conexión con el Aeropuerto Internacional de El Salvador; sin embargo, se estudia la construcción de «hasta un pequeño aeropuerto para vuelos internos para que sea mucho más fácil el acceso [a la zona], porque Surf City 1 ya está siendo naturalmente como una extensión del área metropolitana».
También comentó que el Gobierno iniciará este año la fase 2 de la carretera que va desde el redondel Surf City hasta El Zonte, que «va a cambiar radicalmente también la conectividad».
Campos también afirmó que esta se ha convertido en generadora de empleo para personas de la zona, quienes no necesitan viajar a San Salvador.
«El que vivía en Surf City 1 sí o sí tenía que ir a trabajar a San Salvador. Ahora ya no hay mucha necesidad porque se está generando una descentralización de alguna forma que permite que la gente que vive ahí también trabaje», explicó.
Además, dijo que el Gobierno está apostando por brindar los servicios básicos necesarios en la zona, especialmente para la realización de trámites.