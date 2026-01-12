Las participaciones en las ferias Integra aumentaron 36.8 %

Surf City 1 marcó un antes y un después en el desarrollo de la zona costera de El Salvador, por lo que, en la actualidad, se ha convertido en un polo de inversiones tanto públicas como privadas. Desde la llegada del presidente Nayib Bukele, se han ejecutado importantes proyectos que han generado el interés de miles de nuevos inversionistas, así como de visitantes internacionales que deciden llegar al país a vacacionar.

El director de Surf City, Alejo Campos, afirmó que la inversión en la fase 1 está cambiando el perfil y se está convirtiendo en una zona con mayor auge y atracción de proyectos.

En ese sentido, destacó que, a pesar de ser un destino con un desarrollo avanzado, la apuesta es por la atracción de más proyectos. Entre estos, de acuerdo con el funcionario, se plantea un centro de alto rendimiento que ya se empezó a construir en Punta Roca, La Libertad, el cual permitirá la atracción de más deportistas de alto nivel. También la construcción de un hotel internacional y áreas de comercio y médicas.

«Lo que estamos planteando es que el centro de alto rendimiento pueda estar inaugurado a finales de 2027 o inicios de 2028. Y todavía va muchísimo más para Surf City 1», informó Campos a «Diario El Salvador».

Agregó: «Estamos pensando ya en centros comerciales más grandes, en áreas de servicio, en un centro para eventos y convenciones que no hay actualmente, así como hoteles que tengan salones de convenciones para más de 300 o 400 personas».

En esa misma línea, resaltó que la zona es muy importante debido a que tiene una conexión con el Aeropuerto Internacional de El Salvador; sin embargo, se estudia la construcción de «hasta un pequeño aeropuerto para vuelos internos para que sea mucho más fácil el acceso [a la zona], porque Surf City 1 ya está siendo naturalmente como una extensión del área metropolitana».

También comentó que el Gobierno iniciará este año la fase 2 de la carretera que va desde el redondel Surf City hasta El Zonte, que «va a cambiar radicalmente también la conectividad».

Campos también afirmó que esta se ha convertido en generadora de empleo para personas de la zona, quienes no necesitan viajar a San Salvador.

«El que vivía en Surf City 1 sí o sí tenía que ir a trabajar a San Salvador. Ahora ya no hay mucha necesidad porque se está generando una descentralización de alguna forma que permite que la gente que vive ahí también trabaje», explicó.

Además, dijo que el Gobierno está apostando por brindar los servicios básicos necesarios en la zona, especialmente para la realización de trámites.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...