Principal
La Oficina de Bitcoin de El Salvador lanza el portal «The Bitcoin Country»
El Gobierno de El Salvador lanzó esta semana el portal bitcoincountry.gob.sv, una plataforma diseñada para mostrar al mundo la propuesta del país como la primera nación bitcóin (BTC) y como un nuevo hub de inversión, turismo y negocios basados en tecnología financiera. El anuncio fue realizado por Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, tras el éxito del evento internacional Max & Stacy Golf Invitational 2026, que reunió en el país a inversionistas, desarrolladores y líderes del ecosistema global.
En una publicación difundida en redes sociales, Herbert presentó el nuevo sitio como «la interfaz oficial de la primera nación bitcóin del mundo», destacando que la plataforma servirá como un punto de entrada para quienes buscan entender, visitar o invertir en El Salvador desde la óptica de BTC y la nueva economía digital.
El portal integra varias herramientas clave. Entre ellas se encuentra un mapa interactivo que muestra hoteles, restaurantes y servicios que aceptan la moneda digital en todo el país, facilitando a turistas y empresarios identificar de manera rápida dónde pueden utilizar el activo en su vida cotidiana. Esta funcionalidad apunta a convertir la experiencia de viajar o residir en El Salvador en algo más sencillo para la comunidad bitcoiner internacional.
Otro de los ejes centrales del sitio es la sección de entrevistas exclusivas con «los pioneros, soñadores y constructores» que están impulsando la transformación del país. En este espacio se reúnen testimonios y perfiles de empresarios, desarrolladores, inversionistas y actores locales e internacionales que han decidido apostar por El Salvador como base de operaciones o destino de inversión, aportando una narrativa más humana y directa sobre el proceso de adopción.
La plataforma también incorpora información detallada sobre procesos de residencia y formación de empresas, un aspecto clave para atraer capital extranjero y talento. Esta sección busca orientar a quienes desean mudarse al país, abrir una compañía o estructurar proyectos vinculados a bitcóin, fintech, turismo o economía digital, en un contexto donde El Salvador ha desarrollado un marco legal específico para los activos digitales.
Asimismo, bitcoincountry.gob.sv centraliza actualizaciones directas de la Oficina Nacional del Bitcoin, lo que permite a usuarios de todo el mundo seguir de primera mano los anuncios, iniciativas y avances del Gobierno en materia de la divisa digital, educación, inversión y regulación. Esto convierte al portal en un canal oficial de comunicación para el ecosistema.
El lanzamiento del sitio se produce en un momento en el que El Salvador busca capitalizar el impulso generado por eventos internacionales como el Max & Stacy Golf Invitational, que en su edición 2026 confirmó el creciente interés de empresarios, fondos e innovadores por el país. Durante el torneo, que combinó deporte, networking y conferencias especializadas, se multiplicaron las reuniones privadas, las conversaciones sobre proyectos inmobiliarios, fintech e infraestructura BTC, así como los planes para abrir oficinas y startups en territorio salvadoreño.
Principal
El puerto de La Unión atendió el primer buque de carga suelta
El puerto de La Unión continúa impulsando el movimiento de carga marítima en el país. En ese sentido, recientemente, recibió el primer buque del año, proveniente de la República Popular China.
El buque Prosperity 105 atracó el viernes pasado y transportaba 21,000 toneladas de cemento. El desembarque se realizó el mismo día por la noche.
«El buque Prosperity 105 evidencia el crecimiento sostenido de la actividad portuaria en esa región», afirmó el Gobierno.
Además, destacó que la reactivación del puerto de La Unión no solo impulsa el comercio exterior, también genera empleo y oportunidades para las familias de la zona oriental.
Cada operación portuaria representa un paso más hacia la modernización logística nacional, fortaleciendo la competitividad de El Salvador en la región.
Recientemente, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, aseguró que este es el primer buque de carga suelta que llega a dicha terminal marítima.
«Este día será histórico porque llega un buque de carga suelta, por primera vez. La Unión se volvió un hub de autos nuevos, pero también estamos manejando carga suelta», dijo Anliker.
Además, informó que en 2025 atendieron más de 75 buques en el puerto de La Unión, como parte del trabajo de la Unión Portuaria del Pacífico.
«Esta es una sociedad de economía mixta, entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y Yilport, la Unión Portuaria del Pacífico se encarga del manejo de los puertos marítimos de El Salvador. En 2025 atendimos más de 75 buques en el puerto de La Unión», remarcó.
Principal
Defensoría del Consumidor lanza operativo «Back to School»
Este lunes, la Defensoría del Consumidor inició con las inspecciones que forman parte de la Defensoría Escolar «Back to School», que consiste en inspecciones que buscan defender el derecho de los consumidores y evitar que sea vulnerada la economía de los salvadoreños
Las inspecciones en establecimientos de comercialización de útiles escolares y productos relacionados al uso de actividades educativas por parte de los estudiantes, fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
«Además, nuestra institución realiza una serie de verificaciones en diferentes puntos comerciales, vinculados a la venta de útiles escolares, también otro tipo de equipos como computadoras, tablets, muebles de escritorio», explicó Salazar.
«Como Gobierno del presidente Nayib Bukele estamos comprometidos en proteger la economía familiar en este retorno a clases tanto para el sector público como el privado», declaró Salazar durante las verificaciones, además, el funcionario explicó que se han instalado puntos de atención para brindar apoyo jurídico a los consumidores ante posibles abusos o vulneraciones de derechos.
En el parque Daniel Hernández, en Santa Tecla, se dispone de un centro de recepción de denuncias, según informó el titular de la Defensoría del Consumidor.
Salazar explicó que en el observatorio de útiles escolares la población puede encontrar información de precios de más de 6,500 productos.
La Defensoría del Consumidor realizará monitoreos semanales para permitir que la población identifique aquellos puntos donde se comercializan los productos escolares a un costo más bajo que pueden representar importantes ahorros para su economía.
Principal
Aduanas certificó cuatro nuevas empresas como operadores confiables
La Dirección General de Aduanas (DGA) acreditó recientemente a cuatro nuevas empresas con el Programa de Operador Confiable, una iniciativa de cumplimiento aduanero que facilita las operaciones de comercio exterior y que ofrece a las empresas un despacho más rápido, eficiente y especializado.
Con dicha incorporación, la DGA registra 28 empresas certificadas con lo que fortalece la seguridad, la eficiencia y la confianza en el comercio internacional, y consolida a El Salvador como un destino atractivo para la inversión.
«Desde Aduanas acreditamos a un nuevo grupo de empresas que han cumplido con altos estándares de seguridad y control en sus procesos de producción, almacenamiento, transporte y distribución de mercancías», afirmó el titular de Aduanas, Benjamín Mayorga.
Las empresas certificadas son: Melher, S.A. DE C.V; Crio Inversiones, S.A. DE C.V.; DHL Global Forwarding (El Salvador) y Trans-Auto, S.A. DE C.V.
«Agradecemos y felicitamos a Cifacil [Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador] por su valioso apoyo al Programa de Operador Confiable y a este proceso de acreditación», añadió Mayorga.
Cifacil reafirmó su compromiso de seguir apoyando iniciativas que «fortalezcan la facilitación del comercio, la confianza y seguridad en el comercio exterior de El Salvador».
Por su parte, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) afirmó que contribuye con la certificación mediante su programa de Asistencia Técnica para la Certificación mediante el cual buscará llegar a 100 operadores confiables este 2026.
«Muy felices por el avance de nuestras empresas socias apoyadas a través del Programa de Asistencia Técnica para la Certificación de Operador Confiable. Seguimos impulsando capacidades que fortalecen la competitividad del país», publicó la gremial.