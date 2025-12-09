Principal
La enviaban a depositar el dinero de la empresa y lo transfería a su cuenta
Una mujer fue capturada en Chalchuapa, Santa Ana, luego de ser acusada de hurtar más de $5,000 de la empresa donde trabajaba.
La detenida fue identificada como Wendy Marily Girón de Zepeda, de 37 años, empleada de Farmacias Brasil.
De acuerdo con las autoridades, Girón de Zepeda tenía la responsabilidad de realizar los depósitos diarios de la empresa; sin embargo, en repetidas ocasiones habría transferido el dinero a su cuenta personal, apropiándose de los fondos.
La sospechosa fue puesta bajo arresto y será entregada a las instancias correspondientes para enfrentar el proceso judicial por los delitos que se le imputan.
Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas o si hubo un monto adicional afectado.
Principal
DOM inaugura Complejo Deportivo en El Congo, Santa Ana Este
La Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó un moderno Complejo Deportivo a más de 13,200 habitantes de la colonia La Esmeralda, en El Congo, Santa Este.
Este Complejo Deportivo se convierte en un lugar de sano esparcimiento y seguro para todos los habitantes y será una oportunidad para que los niños puedan disfrutar y tener un espacio en el que se desarrollen en un entorno de paz y tranquilidad.
Este lugar ahora cuenta con una piscina semi olímpica con 21 metros de ancho por 25 metros de largo y una profundidad promedio de 2.20 metros, así como una cancha con grama sintética con 42 metros de largo y un ancho de 23 metros.
Las modernas instalaciones cuentan con un parque con sus respectivos senderos, área de juegos infantiles con torres, toboganes, columpios, sube y baja, entre otros.
Principal
Logró vender su pick up pero a la «huesera» tras accidentarse en la alameda Roosevelt
Un conductor se quedó sin «poder vender» un vehículo tras accidentarse este martes en la alameda Roosevelt de San Salvador.
El pick up llevaba el rotulo s/v, que quiere decir «se vende». El automóvil se llevó quedó totalmente destruido de la parte delantera.
Algunos mecánicos cotizan que que el vehículo se puede recuperar. Aunque se gastará mucho dinero.
En el accidente, dos personas resultaron lesionadas y el conductor del pick up iba manejando con ¡16 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
Internacionales
Capturan a sujeto con fuerte cargamento militar
En las últimas horas, las autoridades de la Policía Nacional de Guatemala, dieron con la captura de Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, a quién le incautaron un fuerte cargamento de armas y municiones y pretendía pasar por un punto ciego a México.
Según la información de las autoridades, la captura se realizó en el sector de Agua Zarca, Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango. Al momento de su captura, el sujeto portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones.
Tras un fuerte operativo en el sector, los agentes policiales localizaron 3 drones, uno de ellos estimado en Q. 200 mil ($2,500).
Además, se incautaron 4 fusiles AK-47, 1 pistola 9 mm, varias municiones de alto calibre, 12 tolvas para fusil, 4 radios portátiles, 2 chalecos antibalas, y un aproximado de 50 explosivos.
También, se decomisaron varias bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov y varios fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.