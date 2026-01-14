Jetset
Julio Iglesias, una imagen de «latin lover» empañada en la vejez por graves acusaciones
El cantante español, de 82 años, vivía alejado del foco público en sus mansiones en el Caribe hasta que esta semana apareció una investigación periodística en elDiario.es y Univisión con sórdidas acusaciones de carácter sexual.
La justicia española investiga estas acusaciones que arrojan sombras sobre un artista muy estimado en España hasta ahora, y que vendió millones de discos y cantó al amor en numerosos idiomas: español, alemán, francés, italiano, tagalo o ruso, entre otros.
«Creé un estilo y aquí estoy 35 años después. De esa manera me convertí en el artista latino más importante del siglo», afirmó en 2003.
Cautivó a millones y millones de fans con su voz inconfundible, su blanca sonrisa permanente, su tez morena y su personalísima gestualidad.
Intérprete de éxitos como «Gwendolyne», Soy un truhán, soy un señor, «Hey» y «Me olvidé de vivir», su carrera eclosionó mundialmente en la década de 1970 hasta convertirse en el artista latino con más discos vendidos, 300 millones, y el cantante de música romántica más internacional, después de Frank Sinatra.
«La importancia que tiene mi vida es lo que haya podido dejar a otras personas (en términos) de emoción», explicaba a la AFP en una entrevista en septiembre de 2008, coincidiendo con su 65 cumpleaños.
Amante de la vida, del vino y de la buena mesa, se inició en la música casi por casualidad, tras un accidente de coche y una gravísima enfermedad que acabaron con su carrera deportiva y le llevaron a aprender a tocar la guitarra.
Nacido en Madrid el 23 de septiembre de 1943 en el seno de una familia acomodada, de padre ginecólogo también muy mujeriego y una madre ama de casa, Julio Iglesias de la Cueva jugó como portero en las categorías inferiores del Real Madrid.
Pero a los 20 años sufrió un accidente de automóvil y una terrible enfermedad ósea que lo dejó semiparalítico durante más de un año y medio, en el que combinó la rehabilitación con la guitarra y la escritura y que culminó con un viaje a Londres donde entró en contacto con la bohemia y las nuevas músicas.
Alternó los estudios de Derecho con la música, y el 17 de julio de 1968 ganó el Festival de Benidorm con «La vida sigue igual», dándose a conocer en España.
A partir de ese momento, «el cantante de las cosas sencillas», como se definía él mismo, comenzó a participar en festivales y a dar recitales en todo el mundo.
Acaparó las listas con discos grabados en varios idiomas y con versiones de todo tipo de estilos y autores.
Los más populares latinoamericanos, como «Caballo viejo», «Cambalache» o «La gota fría», estadounidenses como «My way», pasando por «Caruso», los interpretó solo o a dúo con figuras de la canción como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting y Dolly Parton.
En 1983 obtuvo un Disco de Diamante por liderar la venta de discos en el mayor número de idiomas de la historia. Y en 1985 fue homenajeado con una estrella en el bulevar de los Famosos de Hollywood.
En febrero de 2010, el gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción que algunas voces piden ahora que se le retire.
Casado dos veces, Julio tuvo ocho hijos, dos de ellos cantantes: Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr., ambos fruto de su matrimonio con Isabel Preysler.
En julio de 2019, tras años de litigio, un tribunal español determinó que era padre «biológico» de un español de 43 años, cuya madre, una exbailarina portuguesa, aseguraba haber tenido una aventura con el cantante.
El actor Kiefer Sutherland detenido por presunta agresión a conductor
El actor Kiefer Sutherland, conocido por la serie de televisión «24», fue arrestado el lunes bajo sospecha de agredir a un conductor de vehículos de transporte compartido, informó la policía de Los Ángeles.
La estrella británico-canadiense, también famoso por la película de vampiros «The Lost Boys», fue detenido luego de que oficiales respondieron una llamada en Hollywood poco después de la medianoche.
«El sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entró al vehículo de viajes compartidos, agredió físicamente al conductor (la víctima), y le hizo amenazas criminales», dijo la policía en un comunicado.
El actor de 59 años fue puesto en libertad unas horas después tras pagar una fianza de 50.000 dólares, según la policía.
Los representantes de Sutherland no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.
Sutherland interpretó al agente Jack Bauer en la exitosa serie televisiva «24», emitida entre 2001 y 2010. En la gran pantalla es recordado por sus papeles en «The Lost Boys» (1987), «Stand By Me» (1986), y «Los tres mosqueteros» (1993).
Kiefer es hijo del también actor Donald Sutherland, fallecido en 2024.
Mike Bahía inaugurará el Tour El Salvador en el Centro Histórico
«La tierra de anfitriones» volverá a ser la sede de una competencia internacional, El Tour El Salvador 2026, que contará con la participación de más de 120 competidoras élite de 12 países diferentes.
Para inaugurar esta competencia que inicia el próximo viernes 16 de enero, el cantante y compositor colombiano Mike Bahía se presentará en el escenario del Centro Histórico de San Salvador para llenar de música el punto de partida de la competencia, que se celebrará entre el 17 y el 31 de enero.
La presentación de Mike Bahía iniciará a partir de las 6:00 de la tarde y la entrada será gratuita para todo el público, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
El Tour El Salvador contará con 11 rutas, con el Centro Histórico de San Salvador como el prólogo el 17 de enero. Posteriormente, del 18 al 21 de enero las competidoras recorrerán la colonia Flor Blanca, hasta Coatepque, Santa Ana. Del 24 al 27 de enero el recorrido se traslada a la Longitudinal del Norte, Usulután y se cerrará en Surf City.
«Nuestro país es sede de un evento reconocido por la Unión de Ciclistas Internacional (UCI), que es equivalente en el fútbol a la FIFA, el ente que regula al ciclismo mundial. En El Salvador las ciclistas competirán por ganar puntos UCI que suman al ranking mundial en Tour El Salvador», explicó el ministro Rodríguez.
Entre los países que serán representados se listan Suiza, China, España, Italia, México, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, entre otras delegaciones.
Warner Bros Discovery resta importancia a demanda de Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery (WBD) restó importancia a la demanda presentada en su contra por Paramount Skydance (PSKY), en la que esa empresa le exige información sobre la oferta de compra que le hizo Netflix carece de fundamento.
WBD ha dicho que PSKY «busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes».
Paramount Skydance presentó una demanda en Estados Unidos contra Warner Bros Discovery (WBD) para obligar al grupo de cine y televisión a revelar información a los accionistas que considera necesaria para evaluar su oferta de compra.
«A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix», explica.
Paramount Skydance presentó la demanda ante el Tribunal de Equidad del estado de Delaware, especializado en asuntos empresariales y financieros.
Esta acción legal se emprende antes de la junta de accionistas de WBD, donde se les pedirá que voten sobre la propuesta de adquisición por parte de Netflix en una fecha aún por determinar.
Paramount Skydance valora la totalidad de WBD en 108,000 millones de dólares, mientras que Netflix valora a WBD, excluyendo Global Networks, en 82,700 millones de dólares, en ambos casos con deuda incluida.