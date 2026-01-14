Principal
Capturan a pandillero de la MS que intentó ocultar sus tatuajes en Santa Ana Centro
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un pandillero de la Mara Salvatrucha, en el cantón Primavera, Santa Ana Centro.
Se trata de Víctor Hugo Cuellar Linares, de 51 años, un homeboy de la MS13.
Según las autoridades, el sujeto intentó ocultar los tatuajes que lo vinculaban con la pandilla con otros artísticos.
Sin embargo, «en nuestros registros aparece perfilado como miembro de la clica Criminal Little Cycos», detalló la institución en su cuenta de X.
Cuella Lineres será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.
Jetset
El actor Kiefer Sutherland detenido por presunta agresión a conductor
El actor Kiefer Sutherland, conocido por la serie de televisión «24», fue arrestado el lunes bajo sospecha de agredir a un conductor de vehículos de transporte compartido, informó la policía de Los Ángeles.
La estrella británico-canadiense, también famoso por la película de vampiros «The Lost Boys», fue detenido luego de que oficiales respondieron una llamada en Hollywood poco después de la medianoche.
«El sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entró al vehículo de viajes compartidos, agredió físicamente al conductor (la víctima), y le hizo amenazas criminales», dijo la policía en un comunicado.
El actor de 59 años fue puesto en libertad unas horas después tras pagar una fianza de 50.000 dólares, según la policía.
Los representantes de Sutherland no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.
Sutherland interpretó al agente Jack Bauer en la exitosa serie televisiva «24», emitida entre 2001 y 2010. En la gran pantalla es recordado por sus papeles en «The Lost Boys» (1987), «Stand By Me» (1986), y «Los tres mosqueteros» (1993).
Kiefer es hijo del también actor Donald Sutherland, fallecido en 2024.
Jetset
Julio Iglesias, una imagen de «latin lover» empañada en la vejez por graves acusaciones
El cantante español, de 82 años, vivía alejado del foco público en sus mansiones en el Caribe hasta que esta semana apareció una investigación periodística en elDiario.es y Univisión con sórdidas acusaciones de carácter sexual.
La justicia española investiga estas acusaciones que arrojan sombras sobre un artista muy estimado en España hasta ahora, y que vendió millones de discos y cantó al amor en numerosos idiomas: español, alemán, francés, italiano, tagalo o ruso, entre otros.
«Creé un estilo y aquí estoy 35 años después. De esa manera me convertí en el artista latino más importante del siglo», afirmó en 2003.
Cautivó a millones y millones de fans con su voz inconfundible, su blanca sonrisa permanente, su tez morena y su personalísima gestualidad.
Intérprete de éxitos como «Gwendolyne», Soy un truhán, soy un señor, «Hey» y «Me olvidé de vivir», su carrera eclosionó mundialmente en la década de 1970 hasta convertirse en el artista latino con más discos vendidos, 300 millones, y el cantante de música romántica más internacional, después de Frank Sinatra.
«La importancia que tiene mi vida es lo que haya podido dejar a otras personas (en términos) de emoción», explicaba a la AFP en una entrevista en septiembre de 2008, coincidiendo con su 65 cumpleaños.
Amante de la vida, del vino y de la buena mesa, se inició en la música casi por casualidad, tras un accidente de coche y una gravísima enfermedad que acabaron con su carrera deportiva y le llevaron a aprender a tocar la guitarra.
Nacido en Madrid el 23 de septiembre de 1943 en el seno de una familia acomodada, de padre ginecólogo también muy mujeriego y una madre ama de casa, Julio Iglesias de la Cueva jugó como portero en las categorías inferiores del Real Madrid.
Pero a los 20 años sufrió un accidente de automóvil y una terrible enfermedad ósea que lo dejó semiparalítico durante más de un año y medio, en el que combinó la rehabilitación con la guitarra y la escritura y que culminó con un viaje a Londres donde entró en contacto con la bohemia y las nuevas músicas.
Alternó los estudios de Derecho con la música, y el 17 de julio de 1968 ganó el Festival de Benidorm con «La vida sigue igual», dándose a conocer en España.
A partir de ese momento, «el cantante de las cosas sencillas», como se definía él mismo, comenzó a participar en festivales y a dar recitales en todo el mundo.
Acaparó las listas con discos grabados en varios idiomas y con versiones de todo tipo de estilos y autores.
Los más populares latinoamericanos, como «Caballo viejo», «Cambalache» o «La gota fría», estadounidenses como «My way», pasando por «Caruso», los interpretó solo o a dúo con figuras de la canción como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting y Dolly Parton.
En 1983 obtuvo un Disco de Diamante por liderar la venta de discos en el mayor número de idiomas de la historia. Y en 1985 fue homenajeado con una estrella en el bulevar de los Famosos de Hollywood.
En febrero de 2010, el gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción que algunas voces piden ahora que se le retire.
Casado dos veces, Julio tuvo ocho hijos, dos de ellos cantantes: Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr., ambos fruto de su matrimonio con Isabel Preysler.
En julio de 2019, tras años de litigio, un tribunal español determinó que era padre «biológico» de un español de 43 años, cuya madre, una exbailarina portuguesa, aseguraba haber tenido una aventura con el cantante.
Internacionales
La UE autoriza a Ucrania a destinar 60.000 millones de euros de un préstamo a gasto militar
Además se dará prioridad a los países europeos para suministrar el armamento necesario a Ucrania durante ese período, en el marco de esta financiación decidida en diciembre, añadió.
«Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa europea», aseguró el dirigente alemán.
Si las industrias europeas no están en condiciones de responder a una demanda específica de Ucrania, será posible, «en determinadas ocasiones», adquirir ese armamento fuera de Europa, prosiguió Von der Leyen.
Explicó que estas sumas deben tener «un retorno de la inversión creando empleo y fomentando la investigación y el desarrollo que necesitamos. Para nosotros, se trata de mucho dinero. Son millas y millas de millones que se invierten».
Varios países de la UE insistieron en que estos fondos se destinan prioritariamente a la industria europea de defensa, condición cuestionada por Kiev u otros países europeos, preocupados por la eficacia en un momento en que Estados Unidos cubre una gran parte de las necesidades militares de Ucrania.
Esta preferencia europea es lo suficientemente flexible como para no excluir la financiación de compras de equipos a Estados Unidos, el único que por el momento puede responder a determinadas demandas del ejército ucraniano, especialmente en materia de defensa antiaérea, asegurando un responsable europeo bajo condición de anonimato.
Los 30.000 millones restantes de los 90.000 millones del préstamo europeo serán utilizados por Kiev para sus necesidades presupuestarias, bajo condiciones de reformas vinculadas al refuerzo del Estado de derecho oa la lucha contra la corrupción, precisó la Comisión Europea.
Los dirigentes de la UE decidieron en diciembre conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para financiar su presupuesto y su ejército este año y el próximo.
Los primeros diseños deben tener lugar a partir de abril, según Von der Leyen.