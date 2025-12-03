Internacionales
¡Insólito! Mapache irrumpe en una licorería y lo hallan desmayado en el baño: «Se emborrachó»
Una insólita y graciosa escena ocurrió en una licorería de Ashland, Virginia, en los Estados Unidos de América (EUA), el pasado sábado por la mañana, cuando un mapache, ¡sí, un mapache!, accidentalmente destrozó la tienda y acabó ebrio.
De acuerdo con reportes locales, los dueños se llevaron una sorpresa cuando abrieron el local al día siguiente y la encontraron hecha un desastre y con varias botellas quebradas en el piso.
Inicialmente, todos pensaron que se había tratado de un atracó o algo similar, sin embargo, se llevaron una tremenda sorpresa cuando en el baño encontraron al culpable.
Se trataba de un pequeño y tierno mapache, que fue hallado completamente borracho y tumbado en el baño. “Se emborrachó luego de irrumpir en una licorería”, dijeron medios locales.
Pese a todo, trascendió que el hecho no causó daños en el mapache, salvo, quizá una resaca.
Tras encontrar el mapache, los gestores de la tienda fueron muy amables y lejos de reaccionar mal se contactaron con Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover, quienes confirmaron que el peludito está bien.
“Después de unas horas de sueño y sin ninguna señal de lesión (salvo quizás una resaca y malas decisiones), fue liberado sano y salvo de nuevo en su hábitat natural, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento no es la solución”, declaró el Refugio.
Niña en estado crítico tras explosión de cohetería
Una menor de edad resultó gravemente herida tras una explosión registrada la tarde de ayer lunes en una cohetería ubicada en el municipio de Gracias.
Medios locales informaron que el estallido ocurrió en un taller dedicado a la fabricación y almacenamiento de pólvora, donde, según versiones preliminares, pudo haberse producido un manejo inadecuado de materiales explosivos.
Entre tanto, las autoridades del vecino país mantienen abierta la investigación para confirmar las causas del incidente.
La menor, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió quemaduras de consideración y múltiples lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece bajo cuidados intensivos.
Su condición es reportada como delicada, pero estable, detallan los reportes.
2 menores de edad fallecen arrastrados por un alfaque en playa de Tulate
Un paseo familiar terminó en tragedia luego que dos menores de edad perdieron la vida tras ser arrastrados por un alfaque en una popular playa de Guatemala.
Los dos menores fueron arrastrados por el alfaque en Playa de Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, detallaron medios de comunicación locales.
Las dos víctimas llegaron a la Playa Tulate con su familia originaria de la aldea San Andrés Xecul Totonicapán.
Los cadáveres de los menores fallecidos se encontraban flotando en el mar y fueron recuperados por Bomberos Municipales Departamentales.
Los fallecidos fueron identificados como Miguel Alejandro Morales Cox, de 14 años, y Pedro Eduardo Tuy Chanax, de 17.
Mujer pierde la vida por oponerse a robo de su motocicleta
Durante la noche de este lunes, una mujer perdió la vida al oponerse que le robaran su vehículo. El crimen se registró en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Los atacantes forcejearon con su víctima para quitarle a su moto, al ver que no quería entregarla le dispararon dos veces en la cabeza.
El hecho ocurrió en la 48 calle y calzada Aguilar Batres, a donde llegaron los Bomberos Municipales para atender a la víctima pero estaba sin vida.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que la moto no fue encontrada en la escena del crimen y que solo había manchas de sangre