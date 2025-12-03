Principal
Fiscalía desarticula red regional que estafaba con visas falsas de trabajo a EE.UU.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho efectiva la captura de sujetos vinculados en una estructura que se dedicaba a estafar personas prometiéndoles tramitarles visas de trabajo hacia los EE. UU y que operaba a nivel regional.
Gracias a una investigación coordinada, estos sujetos fueron identificados de ser los responsables de estar a sus víctimas, a través de redes sociales.
“Desde el 2021, ofrecían tramitarles visa norteamericana para trabajar en distintos proyectos y les prometían entregarles la documentación necesaria para que pudieran viajar sin inconvenientes”.
Las autoridades informan que, hasta el momento, se contabilizan 44 víctimas a las que estos criminales les solicitaron pagos a través de transferencias bancarias, a cuentas de Estados Unidos.
Este procedimiento ha dado como resultado la captura de varios involucrados localizados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán.
Los capturados corresponden a René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo.
Internacionales
¡Insólito! Mapache irrumpe en una licorería y lo hallan desmayado en el baño: «Se emborrachó»
Una insólita y graciosa escena ocurrió en una licorería de Ashland, Virginia, en los Estados Unidos de América (EUA), el pasado sábado por la mañana, cuando un mapache, ¡sí, un mapache!, accidentalmente destrozó la tienda y acabó ebrio.
De acuerdo con reportes locales, los dueños se llevaron una sorpresa cuando abrieron el local al día siguiente y la encontraron hecha un desastre y con varias botellas quebradas en el piso.
Inicialmente, todos pensaron que se había tratado de un atracó o algo similar, sin embargo, se llevaron una tremenda sorpresa cuando en el baño encontraron al culpable.
Se trataba de un pequeño y tierno mapache, que fue hallado completamente borracho y tumbado en el baño. “Se emborrachó luego de irrumpir en una licorería”, dijeron medios locales.
Pese a todo, trascendió que el hecho no causó daños en el mapache, salvo, quizá una resaca.
Tras encontrar el mapache, los gestores de la tienda fueron muy amables y lejos de reaccionar mal se contactaron con Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover, quienes confirmaron que el peludito está bien.
“Después de unas horas de sueño y sin ninguna señal de lesión (salvo quizás una resaca y malas decisiones), fue liberado sano y salvo de nuevo en su hábitat natural, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento no es la solución”, declaró el Refugio.
Principal
Tres lesionados y varios con crisis nerviosa deja fuerte siniestro vial en la carretera Panamericana
Al menos tres personas resultaron lesionadas y varias más con crisis nerviosa tras un fuerte siniestro vial, esta madrugada de miércoles, reportó Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce.
La emergencia fue atendida, además de CS, por voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional de Zapotitán y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132.
El siniestro vial tuvo lugar sobre la carretera Panamericana CA-1, en el sentido que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, a la altura de la entrada hacia la colonia Ciudad Obrera.
CS detalló que en el siniestro se vieron involucrados un una rastra y un autobús de la TUDO.
“Tres personas lesionadas y alrededor de siete personas con crisis nerviosa dejó el accidente”, detalló Comandos.
Principal
Un hombre y una mujer fallecen en grave siniestro vial sobre la carretera Panamericana
Un hombre y una mujer perdieron la vida tras sufrir un grave siniestro vial sobre la carretera Panamericana CA-1, la noche del martes, reportó Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce.
“Se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos del vehículo. Con el apoyo de equipo hidráulico y técnicas de rescate vehicular se realizó la recuperación de las víctimas y fueron entregadas a las autoridades correspondientes”, detalló CS.
El siniestro ocurrió en el sentido que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, a la altura de American Industrial Park.
De acuerdo con el informe, el conductor perdió el control del volante y terminó impactando contra un árbol.
Por cómo quedó de destruido el vehículo, se cree que el conductor iba a excesiva velocidad. La Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar para indagar lo ocurrido.