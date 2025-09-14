Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión

Autorizado por la justicia, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro abandonó este domingo de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliar para realizarse un procedimiento médico, en su primera salida luego de ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de estado.

Bolsonaro, de 70 años, llegó al hospital DF Star de Brasilia sobre las 08H00 locales (11H00 GMT) escoltado por varios policías armados, constataron reporteros de la AFP. No se dirigió a la prensa ni a decenas de simpatizantes que lo esperaban en el lugar con banderas de Brasil.

Allí le extraerán dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una «neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel», según un informe médico. El procedimiento es ambulatorio y debe durar pocas horas.

Confinado en su residencia desde agosto y objeto de vigilancia las 24 horas por un «riesgo de fuga», el exmandatario fue condenado esta semana por liderar un fallido plan para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022.

«Es una persona acusada de algo que no hizo. Esto es un absurdo, un aparato policial de este tamaño para nada. Es vergonzoso», dijo a la AFP Francisco Costa, ingeniero de 67 años que llegó a la entrada del hospital para apoyar al expresidente (2019-2022).

Principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil, Bolsonaro se dice víctima de «persecución» y su defensa ha anunciado que apelará el fallo de la corte suprema, incluso en instancias internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Bolsonaro es víctima de una «caza de brujas» y, en respuesta, impuso aranceles a varios productos de la principal economía latinoamericana.

«Espero que la justicia funcione. Es difícil, pero con la intervención de otros países (…)tengo esperanza de que saldrá bien», agregó Costa.

Bolsonaro guarda silencio desde finales de julio, cuando el supremo le impuso una prohibición de manifestarse en redes sociales por considerar que las ha usado para obstruir la justicia.

Además de las lesiones en su piel, el expresidente sufre crisis de hipo y vómitos relacionados con problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.

En agosto fue autorizado a visitar el mismo centro médico para realizarse una serie de exámenes que revelaron que había padecido recientemente dos neumonías.

La corte debe estudiar los recursos que interponga su defensa antes de enviar a Bolsonaro a prisión. El exmandatario podría solicitar cumplir su pena en casa, alegando razones de salud.

