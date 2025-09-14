Internacionales
Capturan al lugarteniente del mayor narco de Ecuador extraditado a EE.UU.
Darío Javier Peñafiel, conocido como Topo, fue detenido en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que coordinaba la extracción ilegal de minerales, por un bloque especial de la fuerza pública creado por el mandatario en su guerra contra el narcotráfico.
El hombre era cabecilla de Los Choneros, que se disputan con Los Lobos la posición de principal banda delictiva de Ecuador, país en el que operan diversos grupos criminales que trafican con cocaína.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una rueda de prensa que Topo tiene vínculos con una disidencia de la guerrilla colombiana FARC, que se desmovilizó en 2017 tras un acuerdo de paz.
Peñafiel es solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico y lavado de activos, por lo que en «muy poco tiempo» será extraditado, añadió. De momento, permanecerá en una cárcel del puerto de Guayaquil.
Fito, considerado el narco con más poder de Ecuador, fue recapturado en junio en una megaoperación cuando se escondía en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí.
Luego aceptó ser extraditado a Nueva York, donde se declaró «no culpable» en su primera comparecencia.
Topo «le hará compañía a Fito muy pronto en los Estados Unidos», sostuvo Reimberg.
Fito fue el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos tras un referendo impulsado por el presidente Noboa para reformar la ley en medio de su política de mano dura contra el crimen.
De acuerdo con el ministro, Peñafiel sería el cuarto ciudadano del país enviado a una prisión estadounidense bajo esta modalidad.
La fuga de alias Fito de una cárcel en 2024 llevó a Noboa a declarar un «conflicto armado» interno en Ecuador que sigue en vigor y le permite desplegar a las fuerzas armadas en calles y cárceles. Esa medida le ha valido duras críticas de organismos de derechos humanos.
Internacionales
Dos hombres mueren al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en Argentina
Dos hombres murieron al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en la provincia argentina de Córdoba (centro), informó la prensa local, citando reportes de fuentes sanitarias y de seguridad.
El accidente ocurrió en pleno evento en el Aeroclub de Bell Ville, a unos 510 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, la capital del país sudamericano. Las víctimas eran oriundas de la provincia oriental de Santa Fe.
La Fiscalía de Bell Ville quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro, que afectó a una aeronave biplaza de acrobacias.
Según los medios cordobeses, la tragedia ocurrió en horas de la tarde de este sábado mientras se desarrollaba el evento, que incluía espectáculos de paracaidismo y distintas exhibiciones, como acrobacias aéreas.
El avión perdió sustentación, se prendió fuego y se precipitó a tierra, impactando en la cabecera de la pista del aeródromo, dijo el portal noticioso La Voz del Interior.
Internacionales
Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión
Los bomberos españoles encontraron el domingo el cadáver de un hombre mientras examinaban los escombros de un bar de Madrid destruido el sábado por una explosión que dejó 25 heridos, dos de ellos graves.
«A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal», informaron este domingo en X los servicios de emergencia de la capital española.
«Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda» de los bomberos «junto a la unidad canina» de la policía, añadieron.
Se sospecha que una fuga de gas provocó la explosión del sábado en el popular barrio madrileño de Vallecas, pero las autoridades municipales afirman que es demasiado pronto para determinar la causa.
Los servicios de emergencia de Madrid informaron el domingo que dos de las 25 personas heridas están «graves».
Internacionales
Bolsonaro deja prisión domiciliar para examen médico tras ser condenado por golpismo
Autorizado por la justicia, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro abandonó este domingo de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliar para realizarse un procedimiento médico, en su primera salida luego de ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de estado.
Bolsonaro, de 70 años, llegó al hospital DF Star de Brasilia sobre las 08H00 locales (11H00 GMT) escoltado por varios policías armados, constataron reporteros de la AFP. No se dirigió a la prensa ni a decenas de simpatizantes que lo esperaban en el lugar con banderas de Brasil.
Allí le extraerán dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una «neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel», según un informe médico. El procedimiento es ambulatorio y debe durar pocas horas.
Confinado en su residencia desde agosto y objeto de vigilancia las 24 horas por un «riesgo de fuga», el exmandatario fue condenado esta semana por liderar un fallido plan para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022.
«Es una persona acusada de algo que no hizo. Esto es un absurdo, un aparato policial de este tamaño para nada. Es vergonzoso», dijo a la AFP Francisco Costa, ingeniero de 67 años que llegó a la entrada del hospital para apoyar al expresidente (2019-2022).
Principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil, Bolsonaro se dice víctima de «persecución» y su defensa ha anunciado que apelará el fallo de la corte suprema, incluso en instancias internacionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Bolsonaro es víctima de una «caza de brujas» y, en respuesta, impuso aranceles a varios productos de la principal economía latinoamericana.
«Espero que la justicia funcione. Es difícil, pero con la intervención de otros países (…)tengo esperanza de que saldrá bien», agregó Costa.
Bolsonaro guarda silencio desde finales de julio, cuando el supremo le impuso una prohibición de manifestarse en redes sociales por considerar que las ha usado para obstruir la justicia.
Además de las lesiones en su piel, el expresidente sufre crisis de hipo y vómitos relacionados con problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.
En agosto fue autorizado a visitar el mismo centro médico para realizarse una serie de exámenes que revelaron que había padecido recientemente dos neumonías.
La corte debe estudiar los recursos que interponga su defensa antes de enviar a Bolsonaro a prisión. El exmandatario podría solicitar cumplir su pena en casa, alegando razones de salud.