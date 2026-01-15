Principal
FOVIAL intensifica limpieza en calles para prevenir riesgos ante la temporada de lluvias
Ante la temporada de lluvias que iniciará en unos meses, el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) ha iniciado jornadas de limpieza en calles y bulevares con el objetivo de evitar inundaciones, obstrucciones y complicaciones en la red vial que puedan afectar a conductores y residentes, informó la institución en sus redes sociales.
Ayer se desarrollaron labores de limpieza en el bulevar Monseñor Romero, en La Libertad y San Salvador, donde cuadrillas especializadas se encargaron de retirar material de arrastre, basura y sedimentos que pueden bloquear el paso normal del agua lluvia, especialmente en puntos vulnerables donde el sistema de drenaje tiende a saturarse.
Las autoridades del FOVIAL señalaron que estas actividades forman parte de un plan preventivo integral para mantener las vías en condiciones óptimas antes de que se presenten precipitaciones intensas, que suelen provocar acumulaciones de agua, cierres viales y mayores riesgos de accidentes si los drenajes y cunetas están obstruidos.
También, los equipos del FOVIAL se trasladaron hasta el Periférico Claudia Lars, en La Libertad, para realizar trabajos de limpieza de cunetas y obras de mantenimiento como poda de las zonas verdes.
La institución hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública ni en sistemas de drenaje, ya que este tipo de desechos agrava las condiciones de acumulación de agua y dificulta el flujo normal durante las lluvias.
Estas labores preventivas se enmarcan en los programas de mantenimiento vial que FOVIAL ejecuta, los cuales incluyen limpieza de cunetas, drenajes y el derecho de vía para reducir la probabilidad de anegamientos que puedan impactar la movilidad y la seguridad de la población.
Principal
Condenan a pandillero que asesinó a víctima que señalaron como informante de la Policía
Henry Ernesto Avelar Martínez fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre con arma de fuego en Nueva Concepción, Chalatenango Centro, así lo decretó el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Avelar Martínez, alias el puro, y otros cinco terroristas -todos miembros del programa Hollywood de la clica Fulton de la Mara Salvatrucha- asesinaron a José Antonio Guevara por creer que era informante de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según consta en el expediente fiscal, el crimen fue cometido la mañana del 13 de octubre del 2017 cuando la víctima caminaba sobre la calle principal del cantón Plan del Pino de Nueva Concepción. Los delincuentes lo llamaron y el hombre intentó huir cuando se percató que eran mareros. Fue atacado con arma de fuego y murió en el lugar. Los pandilleros después de cometer el homicidio se dieron a la fuga.
Las investigaciones fiscales hicieron posible que los pandilleros fueran identificados y detenidos posteriormente.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal de Sentencia de Chalatenango se logró demostrar la participación del imputado en el delito de homicidio agravado y se le impuso la sentencia de prisión antes mencionada», comunicó el ministerio público.
Avelar Martínez también es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura delincuencial.
Principal
Presentan libro sobre la historia de la iglesia católica
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, presentó el primer tomo del libro «Historia de la Iglesia en El Salvador», el cual fue trabajado por un grupo de especialistas religiosos.
«Quiero, en primer lugar, agradecerle a Dios que nos permite presentar este libro; para él la gloria y el honor, pero también quiero agradecer a este equipo de especialistas que ha dedicado un buen tiempo, con mucho esfuerzo y la mejor voluntad para llevar adelante esta obra», dijo monseñor.
El libro trata de la antigua diócesis de Guatemala, de los siglos XV y XVII, y forma parte de la conexión que tienen proyectada de la historia de la Iglesia en El Salvador.
Escobar Alas aseguró que habrá varios tomos de este libro e indicó que escribir esta obra era una tarea que la Iglesia católica tenía pendiente en el país y un deseo de sus antecesores.
Principal
NASA certifica aumento de temperatura en 2025 sin hablar de cambio climático
La postura va en línea con las políticas del presidente Donald Trump de negar la realidad de que el calentamiento global es resultado de actividades humanas.
Según la NASA, la temperatura en la superficie global de la Tierra en 2025 fue ligeramente más cálida a la de 2023, convirtiéndolo de manera efectiva en el segundo año más caluroso registrado, luego de 2024.
De acuerdo con sus mediciones, las temperaturas promedio para 2025 fueron de 1,19°C (2,14 grados Fahrenheit) por encima de la media registrada entre 1951 y 1980.
La falta de mención del cambio climático en el último reporte marca un punto de quiebre con el informe del año pasado, publicado durante la administración del demócrata Joe Biden, que aseguró de plano: «Este calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas».
Mientras que en el documento del año pasado había material como citas del entonces jefe de la NASA y de su científico sénior, así como gráficos y videos, este año el informe solo detalla algunas figuras clave y se reduce a un puñado de párrafos.
Otras agencias globales, como el observatorio europeo Copernicus y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), que usan distintas metodologías, señalaron que 2025 es el tercer año más caluroso. Así también lo indicó el instituto estadounidense Berkeley Earth. Prevén que la temperatura de 2026 se mantenga en niveles históricamente altos.