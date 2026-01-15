Feminicida de San Vicente purgará 50 años de cárcel

Entre el 12 y 13 de enero, dos tribunales de sentencia de San Salvador condenaron a 17 extranjeros a quienes la Marina Nacional interceptó en alta mar con grandes cargamentos de cocaína.

La droga incautada entre marzo y julio de 2024, ascendió a 3,032 kilogramos valuados en $76,017,000, según las experticias que hizo la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Desde que fueron detenidos en procedimientos efectuados por equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT), el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura ordenó que en los dos expedientes, los mexicanos, guatemaltecos y ecuatorianos sorprendidos transportando la cocaína en lanchas, quedaran en detención.

Cuando los procesos pasaron a juzgados de instrucción de la capital, se ratificó la medida cautelar de prisión y se ordenó que enfrentaran juicios por el delito de tráfico ilícito.

Al realizarse las vistas públicas, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico acreditaron que los extranjeros participaron en el transporte de la cocaína que procedía desde Suramérica y que el destino final era Estados Unidos.

El pasado lunes, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, condenó a 15 años de cárcel a tres guatemaltecos y seis ecuatorianos detenidos el 19 de marzo de 2024 con 1,482 kg de cocaína valuados en $37,050.000.

Los traficantes de nacionalidad ecuatoriana encontrados responsables por ese caso son: Antony Alexander Castro Mantuano, Jairo Leonardo Lucas Hernández, Víctor Hugo Masillas Castro, Carlos Roberto Cedeño Arsentales, Limber Fabricio Ceballos Loor y Oscar Hernán Mero Sembrán, así como los guatemaltecos Néstor Stiven García Abauta, José Alberto Linares Méndez y Erick Hipólito Centeros Alcántara.

Los extranjeros fueron interceptados por la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) a 490 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz, con el cargamento de droga.

Mientras que el martes, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital, condenó a 14 años de prisión a seis mexicanos y dos ecuatorianos, arrestados con 1,550 kilos de cocaína valuados en $38,967,000.

Los responsables en ese caso son: Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas de nacionalidad ecuatoriana, así como los mexicanos, Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz. A los últimos tres también les impusieron otros tres años por posesión y tenencia; cumplirán en total, 17 años de prisión.

La Marina Nacional los ubicó el 19 de julio 2024, a 445 millas náuticas (824 kilómetros) al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

