Tribunales han condenado en enero a 17 extranjeros por traficar más de tres toneladas de cocaína

El director del Hospital Veterinario Chivo Pets, Melvyn Rogel, señaló que reforzar la vacunación de los gatos es la principal medida de prevención contra la panleucopenia felina, una enfermedad viral que puede ser controlada si se actúa de manera oportuna.

Rogel enfatizó que la prevención comienza con el cumplimiento del esquema de vacunación. «Hay que hacer un esquema de vacunación completo a cada felino, poner los refuerzos en los tiempos establecidos y evitar que estén propensos a adquirir enfermedades», señaló en la entrevista que brindó a canal 10.

Rogel explicó que el hospital cuenta con las dosis necesarias para proteger a los gatos contra esta enfermedad.

«El hospital cuenta con la vacuna triple felina que es la que necesita el gato para prevenir la panleucopenia», apuntó Rogel. «También tenemos la quíntuple felina que incluye la vacuna de leucemia», añadió.

De acuerdo con el profesional, la panleucopenia es una enfermedad que requiere atención veterinaria inmediata en caso de contagio, aunque subrayó que puede ser controlada si se detecta a tiempo.

Asimismo, detalló que el período de incubación del virus es de entre 10 y 15 días y que los síntomas más comunes en los felinos incluyen falta de apetito, fiebre y diarrea.

«La panleucopenia afecta principalmente a los gatos de 0 a 6 meses, ya que son los que tienen menos defensas y no han sido vacunados», explicó.

Esta enfermedad se transmite por medio de las heces. El contagio ocurre cuando otro gato entra en contacto o ingiere pequeñas partículas contaminadas, lo que puede provocarle la enfermedad.

Rogel informó que recientemente se ha detectado un brote de panleucopenia en el país, el primero reportado en El Salvador, lo que ha llevado a un aumento en la atención de casos en el hospital.

«Empezamos a observar felinos con los mismos síntomas, en el punto más alto del brote atendimos entre 50 y 60 gatos diarios», señala.

Las autoridades veterinarias reiteran que la vacunación completa y a tiempo es la herramienta más efectiva para proteger a los gatos y evitar la propagación de esta enfermedad.

