Condenan a pandillero que asesinó a víctima que señalaron como informante de la Policía

Ante la temporada de lluvias que iniciará en unos meses, el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) ha iniciado jornadas de limpieza en calles y bulevares con el objetivo de evitar inundaciones, obstrucciones y complicaciones en la red vial que puedan afectar a conductores y residentes, informó la institución en sus redes sociales.

Ayer se desarrollaron labores de limpieza en el bulevar Monseñor Romero, en La Libertad y San Salvador, donde cuadrillas especializadas se encargaron de retirar material de arrastre, basura y sedimentos que pueden bloquear el paso normal del agua lluvia, especialmente en puntos vulnerables donde el sistema de drenaje tiende a saturarse.

Las autoridades del FOVIAL señalaron que estas actividades forman parte de un plan preventivo integral para mantener las vías en condiciones óptimas antes de que se presenten precipitaciones intensas, que suelen provocar acumulaciones de agua, cierres viales y mayores riesgos de accidentes si los drenajes y cunetas están obstruidos.

También, los equipos del FOVIAL se trasladaron hasta el Periférico Claudia Lars, en La Libertad, para realizar trabajos de limpieza de cunetas y obras de mantenimiento como poda de las zonas verdes.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública ni en sistemas de drenaje, ya que este tipo de desechos agrava las condiciones de acumulación de agua y dificulta el flujo normal durante las lluvias.

Estas labores preventivas se enmarcan en los programas de mantenimiento vial que FOVIAL ejecuta, los cuales incluyen limpieza de cunetas, drenajes y el derecho de vía para reducir la probabilidad de anegamientos que puedan impactar la movilidad y la seguridad de la población.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...