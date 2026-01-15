Principal
Presentan libro sobre la historia de la iglesia católica
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, presentó el primer tomo del libro «Historia de la Iglesia en El Salvador», el cual fue trabajado por un grupo de especialistas religiosos.
«Quiero, en primer lugar, agradecerle a Dios que nos permite presentar este libro; para él la gloria y el honor, pero también quiero agradecer a este equipo de especialistas que ha dedicado un buen tiempo, con mucho esfuerzo y la mejor voluntad para llevar adelante esta obra», dijo monseñor.
El libro trata de la antigua diócesis de Guatemala, de los siglos XV y XVII, y forma parte de la conexión que tienen proyectada de la historia de la Iglesia en El Salvador.
Escobar Alas aseguró que habrá varios tomos de este libro e indicó que escribir esta obra era una tarea que la Iglesia católica tenía pendiente en el país y un deseo de sus antecesores.
Principal
Condenan a pandillero que asesinó a víctima que señalaron como informante de la Policía
Henry Ernesto Avelar Martínez fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre con arma de fuego en Nueva Concepción, Chalatenango Centro, así lo decretó el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Avelar Martínez, alias el puro, y otros cinco terroristas -todos miembros del programa Hollywood de la clica Fulton de la Mara Salvatrucha- asesinaron a José Antonio Guevara por creer que era informante de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según consta en el expediente fiscal, el crimen fue cometido la mañana del 13 de octubre del 2017 cuando la víctima caminaba sobre la calle principal del cantón Plan del Pino de Nueva Concepción. Los delincuentes lo llamaron y el hombre intentó huir cuando se percató que eran mareros. Fue atacado con arma de fuego y murió en el lugar. Los pandilleros después de cometer el homicidio se dieron a la fuga.
Las investigaciones fiscales hicieron posible que los pandilleros fueran identificados y detenidos posteriormente.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal de Sentencia de Chalatenango se logró demostrar la participación del imputado en el delito de homicidio agravado y se le impuso la sentencia de prisión antes mencionada», comunicó el ministerio público.
Avelar Martínez también es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura delincuencial.
Principal
NASA certifica aumento de temperatura en 2025 sin hablar de cambio climático
La postura va en línea con las políticas del presidente Donald Trump de negar la realidad de que el calentamiento global es resultado de actividades humanas.
Según la NASA, la temperatura en la superficie global de la Tierra en 2025 fue ligeramente más cálida a la de 2023, convirtiéndolo de manera efectiva en el segundo año más caluroso registrado, luego de 2024.
De acuerdo con sus mediciones, las temperaturas promedio para 2025 fueron de 1,19°C (2,14 grados Fahrenheit) por encima de la media registrada entre 1951 y 1980.
La falta de mención del cambio climático en el último reporte marca un punto de quiebre con el informe del año pasado, publicado durante la administración del demócrata Joe Biden, que aseguró de plano: «Este calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas».
Mientras que en el documento del año pasado había material como citas del entonces jefe de la NASA y de su científico sénior, así como gráficos y videos, este año el informe solo detalla algunas figuras clave y se reduce a un puñado de párrafos.
Otras agencias globales, como el observatorio europeo Copernicus y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), que usan distintas metodologías, señalaron que 2025 es el tercer año más caluroso. Así también lo indicó el instituto estadounidense Berkeley Earth. Prevén que la temperatura de 2026 se mantenga en niveles históricamente altos.
Jetset
Barbie Autista, una apuesta de Mattel por la inclusión de la niñez con autismo
La popular marca de juguetes Mattel anunció el lanzamiento de su nueva «Barbie Autista» como una apuesta por generar inclusión, consciencia y visibilidad para las personas que pertenecen al espectro autista.
«Esta muñeca invita a más niños y niñas a verse representados en Barbie para representar las formas habituales en que las personas autistas pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo», señala el comunicado oficial de Mattel.
La elaboración de esta muñeca se realizó en conjunto con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una oenegé dedicada a los derechos de las personas con discapacidades físicas y cognitivas y para las personas que forman parte del espectro del autismo a escala mundial.
La colaboración de esta institución se buscó para que se generara un producto que motivará la inclusión en la perspectiva de las niñas y una forma de consciencia social para sensibilizar en cuanto a las dificultades que atraviesan los niños con autismo en su vida cotidiana y los retos que deben enfrentar para adaptarse a la sociedad.
Una iniciativa positiva pero no total
Para Fátima Cañadas, especialista en atención psicoeducativa del autismo, esta apuesta es positiva para la comunidad autista en el mundo, aunque aún tiene detalles que deben considerarse para evitar caer en nuevos estereotipos con respecto a la niñez autista.
«Se ha generado bastante controversia con respecto al tema. Desde mi punto de vista, como profesional del área, me parece positivo, un paso grande con respecto a la visibilidad del autismo, ya que hablamos de la marca Barbie, lo que le da visibilidad en el mundo. Pero, el autismo no es algo que vayamos a identificar por características físicas o por accesorios como tal», explicó.
Para Cañadas, es clave mantener la idea de instruir a la sociedad en que «hay una parte de la población autista que usa canceladores de sonido, tablet para aumentar el vocabulario y un anillo como recurso regulador, pero no es la generalidad».
«Esa es la línea delgada que se tiene que llevar con mucho cuidado, porque no se quiere que la sociedad, que no siempre sabe del tema, piense que cada persona que usa canceladores de sonido es porque está dentro del espectro o que estas sean las únicas necesidades de apoyo», añadió.
Cañadas ve como un paso bastante firme esta iniciativa de Mattel. Para la experta, es importante, incluso, el detalle que se trate del personaje de Barbie, ya que el tema del autismo y su complejidad se aborda muy poco desde la perspectiva de la población femenina que pertenece al espectro.
«La Barbie Autista muestra algunas de las posibles necesidades de apoyo. Pero estas van más allá. Me parece positivo y me encanta que sea una Barbie y no un Ken, ya que el autismo en mujeres se habla muy poco. Hay mujeres dentro del espectro que se sumaron a esta iniciativa y esto ayuda a que la población femenina autista tenga mayor visibilidad», explicó.
Una muñeca diferente
Mattel ha creado la Barbie Autista con detalles bastante peculiares. La base sigue siendo el diseño original del personaje, pero con canceladores de sonido, tablets para estimulación del lenguaje y elementos que suelen ser usados por una parte de la comunidad autista.
Jamie Cygielman, directora global de Muñecas de Mattel, detalló que «Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo».