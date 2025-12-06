FOTOS: Turistas disfrutaron la inauguración de la Villa Navideña del Centro Histórico de San Salvador

Netflix llegó a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para comprar el estudio y el negocio de streaming del gigante hollywoodense por $72,000 millones.

La adquisición, anunciada el viernes, reuniría a dos de las empresas más importantes de la industria del cine y la televisión bajo un mismo techo. Además de su división homónima de televisión y cine, Warner es propietaria de HBO Max y DC Studios. Netflix se ha consolidado como una marca reconocida por su contenido a la carta, al tiempo que ha desarrollado su propia división de producción para lanzar títulos populares como «Stranger Things» y «Squid Game».

El acuerdo en efectivo y acciones está valorado en $27.75 por acción de Warner, lo que le otorga un valor empresarial total de aproximadamente $82,700 millones. Se espera que la transacción se cierre después de que Warner separe sus operaciones de cable de Discovery Global en una nueva empresa que cotice en bolsa en el tercer trimestre de 2026.

Las acciones de Warner Bros. subieron casi un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Netflix y Paramount cayeron más de un 2%.

La adquisición de los estudios tradicionales de Warner marcaría un cambio notable en la presencia actual de Netflix en salas de cine. Con la adquisición propuesta, Netflix se ha comprometido a continuar con los estrenos en cines de las películas de los estudios Warner, cumpliendo así los acuerdos contractuales de Warner para los estrenos cinematográficos.

Netflix ha mantenido la mayor parte de su contenido original dentro de su plataforma principal en línea. Sin embargo, ha habido pocas excepciones, como las proyecciones limitadas en cines de un concierto de «KPop Demon Hunters» y el próximo final de la serie «Stranger Things».

Tan recientemente como en octubre, cuando Warner indicó que estaba abierta a una posible venta de su negocio, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, reiteró en una conferencia telefónica sobre resultados que la compañía había sido «muy clara en el pasado en cuanto a que no tenemos interés en poseer cadenas de medios tradicionales» y que «no había cambios en ese aspecto».

Netflix comenzó como una empresa de DVD por correo y ahora es un gigantesco servicio de transmisión por suscripción que llega a más de 500 millones de personas en 190 países a través de 50 idiomas.

«Creemos que podemos ser y seremos selectivos», declaró Sarandos en aquel momento, sin descartar por completo una posible oferta por Warner.

El anuncio del viernes llega tras una puja de meses por Warner Bros. Discovery. Los rumores de interés por parte de Netflix, así como de Comcast, propietaria de NBC, comenzaron a surgir en otoño. Sin embargo, Paramount, propiedad de Skydance y que completó su propia fusión de $8,000 millones en agosto, también había presentado varias ofertas en efectivo, respaldadas en gran medida por la familia del director ejecutivo, David Ellison.

Paramount parecía ser la favorita durante un tiempo y, a diferencia de Netflix o Comcast, supuestamente competía por comprar la totalidad de la compañía de Warner, incluyendo su negocio de cable, que alberga cadenas como CNN y Discovery.

