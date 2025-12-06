Principal
Capturan a sujeto que robó a usuarios del transporte colectivo
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteró que ningún delincuente que intente aprovecharse del trabajo honrado de los salvadoreños quedará en libertad, advirtiendo que “lo único que van a conseguir es ir a la cárcel”.
La declaración surge tras la captura de Salvador Antonio Escobar, de 68 años, quien fue identificado en un video difundido en redes sociales registrando la mochila de un pasajero que viajaba en un transporte colectivo que hace su recorrido entre Izalco y Sonsonate.
Luego de verificar la información, agentes de la Policía Nacional Civil procedieron a su pronta ubicación y arresto. Las autoridades confirmaron que Escobar cuenta con un amplio historial delictivo: posee antecedentes por hurto, robo y lesiones, y ha sido detenido nueve veces entre 1999 y 2023 por estos delitos.
Internacionales
Evacúan a 169 pasajeros tras incendio en un avión en el aeropuerto de Brasil
Un conato de incendio en un equipo de apoyo en tierra provocó momentos de tensión y pánico en un avión de Latam en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la ciudad de San Pablo, en la noche del jueves.
Aunque nadie resultó herido, la evacuación repentina de 169 pasajeros desató corridas, gritos y confusión dentro de la aeronave, detallaron las autoridades aeronáuticas.
“La situación se volvió caótica en cuestión de segundos. “Desde adentro no había humo ni olor, y no entendíamos por qué teníamos que evacuar. A la gente le agarró desesperación”, relató una pasajera.
El vuelo LA3418, con destino a Porto Alegre, estaba completo y aún en proceso de acomodación de pasajeros debido a la sobreventa de pasajes cuando comenzó el incidente.
Según Lima, la confusión fue inmediata: “Cuando estábamos casi todos sentados, llegó un aviso para evacuar la aeronave inmediatamente.
Principal
Fiscalía logra prisión para sujeto que abusó en varias ocasiones de una menor de ocho años
La Fiscalía General de la República (FGR) confirma que ha logrado que Augusto César Murillo Huezo, sea condenado a 24 años de prisión por abusar de una menor.
Según las acusaciones fiscales, los abusos iniciaron en el 2018, cuando la víctima tenía 8 años y finalizaron cuando cumplió los 11.
El ahora condenado la había amenazado para que no le contara a nadie lo sucedido, hechos que se repitieron en múltiples ocasiones.
Sin embargo, a pesar del miedo, la menor le comentó a un familiar lo que sucedía e inmediatamente interpusieron la denuncia y, posteriormente, el arresto del sujeto.
Principal
Vicepresidente Ulloa participa en la inauguración en la inauguración del CENTRIFINIO
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, participó en la inauguración del Centro Trinacional Transfronterizo de Formación Integral (CENTRIFINIO).
El CENTRIFINIO es un espacio estratégico para el desarrollo humano, turístico, cultural y productivo de la región Trifinio.
El vicepresidente Ulloa destacó que la inauguración del CENTRIFINIO representa un paso fundamental dentro del modelo de desarrollo territorial impulsado en la región.
Además, resaltó que, desde el inicio de la gestión, se ha trabajado de manera articulada con alcaldías, comunidades y cooperantes internacionales para promover iniciativas en beneficio de las poblaciones locales.