Internacionales
Familia desconsolada al quedarse sin dinero en plena Navidad por culpa de ratones
Momentos de desesperación y angustia vivió una familia hondureña al saber que el dinero que, por todo el año mantenía como ahorros dentro de su vivienda, los ratones se lo echaron a perder.
La idea era recolectar la mayor cantidad de dinero posible para que en fin de año se utilizara para comprar ropa y comida para la familia.
En las imágenes que circulan en redes sociales no muestra exactamente la cantidad de billetes destruidos, entre estos de denominación de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y de 500 lempiras.
«Se cancela la compra de estrenos, ahorramos para los ratones», fue el mensaje que colocó en el video, acompañado del audio viral de «mis ahorros, mi dinero».
«Corrí a ver los 100 pesos que tengo debajo del colchón, pero gracias a Dios están intactos»; «Eso pasa por andar ahorrando, yo por eso lo ahorro en la panza» y «Que tragedia, si dan ganas de llorar. La ilusión de haber ahorrado alguito», son algunos mensajes que se leen en redes sociales.
Internacionales
2 jóvenes reportados como desparecidos fueron encontrados sin vida
Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el fin de semana fueron encontrados sin vida este lunes en una zona rural del municipio de San Juan, Intibucá, confirmaron autoridades locales y familiares.
Los cuerpos fueron localizados tras días de intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y agentes de búsqueda comunitaria, quienes habían perdido contacto con las víctimas desde la mañana del sábado 20 de diciembre.
Las víctimas fueron identificadas por sus allegados como Erick Bonilla y Fidel Gómez, ambos originarios de la zona, quienes no regresaron a sus hogares durante el fin de semana, lo que generó gran preocupación en la comunidad.
Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación.
Internacionales
Bolivia confirma sus dos primeros casos de influenza A H3N2 variante K
El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles la detección de los dos primeros casos de influenza A H3N2, variante K, en el país, lo que activó de inmediato los protocolos de aislamiento, vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de contagios, en un contexto regional marcado por el aumento de la circulación del virus.
La viceministra de Salud, Roxana Salamanca, informó a la prensa que los pacientes, un hombre de 52 años y una niña de seis, se encuentran estables y reciben atención ambulatoria.
La confirmación de estos casos ocurre en el marco de una alerta epidemiológica nacional declarada de forma preventiva por el Gobierno boliviano el pasado miércoles, con el objetivo de anticiparse a un eventual incremento de contagios y evitar la saturación del sistema sanitario.
La ministra de Salud y Deporte, Tatiana Flores, señaló que la medida responde a una estrategia de «gestión de riesgo proactiva», orientada a fortalecer la detección temprana y la capacidad de respuesta inmediata.
De acuerdo con la ministra, la variante K no es más letal que otras formas de influenza, aunque presenta una mayor capacidad de transmisión, lo que obliga a extremar las medidas de prevención.
Internacionales
Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en los festejos de Navidad
Un hombre de 68 años mató a su vecino de un disparo durante la madrugada de Navidad luego de una discusión originada por el uso de pirotecnia. El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, en La Plata, donde el agresor, identificado como J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas. Uno de los tiros alcanzó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.
“Dijo que le quemaba la cabeza”: el relato de la tía de la nena herida por una bala perdida en Navidad
Fuentes policiales indicaron a Infobae que las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras una alerta radial que recibió el personal del Comando Patrulla, la cual advertía la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo habitacional.
Al llegar al lugar, los agentes observaron a varios vecinos congregados y encontraron el cuerpo sin vida de Ramírez en el descanso de una escalera, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.
Según testimonios recolectados en el lugar, el conflicto comenzó cuando los hijos de la víctima estaban utilizando pirotecnia y el ahora detenido reaccionó disparando desde el interior de su domicilio.
Los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta permanecía entreabierta, y observaron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. En ese momento, los agentes lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.
Durante el allanamiento, secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, utilizada en el hecho, junto a una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones de distintos tipos. Ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro, según detallaron fuentes policiales.
El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en la escena junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata para coordinar las actuaciones judiciales y periciales. El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras que se solicitó la presencia de personal médico y la morguera para el traslado del cuerpo de la víctima.
Tras el homicidio, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 propiedad del imputado en represalia por el ataque. La situación generó tensión en el barrio, donde se desplegó un operativo policial para evitar nuevos incidentes.
En el procedimiento, los uniformados también incautaron dos municiones con punta troncocónica, una munición con punta teflonada color azul, una munición calibre 40 con punta cónica y una funda para pistola.
Por su parte, el detenido fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, acusado de homicidio.
La víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, residía en el mismo complejo habitacional y fue identificada por familiares y vecinos que presenciaron el ataque.
El caso del jubilado que mató a su vecino en Navidad 2024
En la Navidad de 2024, Rafael Horacio Moreno (75), un expolicía Federal, mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte.
El hecho ocurrió cuando el jubilado salió de su casa y cruzó la calle Acevedo al 4100, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, para reclamarle a su vecino por los sonidos de su celebración.
Tras una breve, pero violenta discusión entre ambos, el jubilado sacó su arma y le disparó en el abdomen a quemarropa. La secuencia de la pelea quedó grabada por testigos y se difundió masivamente. “Vamos a terminar mal”, le dijo el asesino a su vecino.
La víctima fue trasladada de inmediato al centro de salud más cercano, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. La Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911. Allí detuvo a Moreno, quien permaneció en la escena tras el hecho, y secuestró el arma utilizada.
En noviembre de 2025, un jurado popular consideró al expolicía responsable de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. La jueza técnica Lucila Pacheco, perteneciente al Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza, fue quien presidió el proceso, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín y la defensa fue asumida por Francisco Oneto, reconocido abogado y representante, entre varios, del presidente Javier Milei.