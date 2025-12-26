Principal
Bomberos sofocan incendio de un basurero en colonia Montelimar
Personal de cuerpo de Bomberos de El Salvador, trabajaron para sofocar un incendio registrado en un depósito de desechos sólidos que amenazaba con propagarse.
El incendio se registró en un contenedor de basura ubicado en la colonia Montelimar, distrito de Olocuilta, La Paz.
Los Bomberos ejecutaron labores de control, extinción y enfriamiento para cortar el avance del fuego y poner a salvo a los habitantes del sector
Internacionales
Familia desconsolada al quedarse sin dinero en plena Navidad por culpa de ratones
Momentos de desesperación y angustia vivió una familia hondureña al saber que el dinero que, por todo el año mantenía como ahorros dentro de su vivienda, los ratones se lo echaron a perder.
La idea era recolectar la mayor cantidad de dinero posible para que en fin de año se utilizara para comprar ropa y comida para la familia.
En las imágenes que circulan en redes sociales no muestra exactamente la cantidad de billetes destruidos, entre estos de denominación de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y de 500 lempiras.
«Se cancela la compra de estrenos, ahorramos para los ratones», fue el mensaje que colocó en el video, acompañado del audio viral de «mis ahorros, mi dinero».
«Corrí a ver los 100 pesos que tengo debajo del colchón, pero gracias a Dios están intactos»; «Eso pasa por andar ahorrando, yo por eso lo ahorro en la panza» y «Que tragedia, si dan ganas de llorar. La ilusión de haber ahorrado alguito», son algunos mensajes que se leen en redes sociales.
Principal
Conductor pasa momentos de angustia al incendiarse su vehículo en carretera Troncal del Norte
Un vehículo en marcha se incendió esta tarde en la carretera Troncal del Norte, en cercanías al puente Colima y en sentido que conduce hacia el departamento de Chalatenango.
El automotor incendiado se encuentra sobre la vía y, debido a la intensidad de las llamas, las autoridades piden precaución a los demás conductores que circulaban por la zona.
Por este hecho no se reportan personas lesionadas y el siniestro pudo haber iniciado por un cortocircuito en el motor, información que aún no ha sido confirmada de manera oficial.
Ante este tipo de incidentes, Bomberos continúa haciendo el llamado a los conductores a estar vigilantes en el mantenimiento de sus vehículos y así evitar futuras tragedias.
Principal
Socorristas rescatan a borracho que cayó al fondo de un pozo
Esta tarde, socorristas de Comandos de Salvamento junto a elementos de la Policía Nacional Civil, trabajaron para rescatar a un hombre que cayó al fondo de un pozo.
Según la información de las autoridades, el hombre se encontraba en estado de ebriedad y accidentalmente cayó al fondo del pozo que mide alrededor de unos 5 metros de profundidad.
El hecho se registró sobre la carretera Panamericana Este, el sentido hacia Quezaltepeque, La Libertad.
El hombre fue rescatado y ha sido estabilizado para revisar si presenta algún tipo de fractura.