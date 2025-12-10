Internacionales
Fallecidos y heridos deja derrumbe de edificios residenciales
Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas tras el derrumbe de dos edificios residenciales de cuatro plantas en la ciudad de Fez durante la noche del martes.
El hecho ocurrió en el barrio Mostaqbal, donde residían al menos ocho familias, según informaron las autoridades locales.
Tras la catástrofe, equipos de rescate iniciaron operaciones para determinar si hay más víctimas entre los escombros.
Entre tanto, se evacuaron las viviendas aledañas ante el riesgo de nuevos derrumbes.
Preliminarmente se conoció que el lugar figuraba en la lista de edificios en peligro de derrumbe y se notificó con anticipación a los residentes que debían abandonarlo.
‘Noé’ africano construye ocho arcas para salvar a la humanidad del ‘gran diluvio’
Videos que inicialmente mostraban a un hombre cortando madera en un campo polvoriento de Ghana se han transformado en un fenómeno viral en redes después de que el autoproclamado profeta Ebo Noah afirmara que Dios le advirtió que el mundo terminará el 25 de diciembre de 2025.
Por ello, asegura que, siguiendo instrucciones divinas, ha construido ocho enormes arcas de madera destinadas a salvar a un grupo selecto de personas del supuesto ‘gran diluvio’ inminente.
Según el relato del hombre, citado por medios británicos, su misión empezó tras una serie de sueños en los que Dios le habría mostrado lluvias continuas durante tres o cuatro años, ciudades inundadas y continentes desapareciendo bajo el agua.
Se presenta como una especie de ‘Noé’ moderno encargado de advertir a la humanidad y sostiene que su proyecto está avanzado en un 80 %. Además, sostiene que la catástrofe no puede evitarse y solo resta intentar sobrevivir.
Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros tras incendio en edificio de apartamentos en Filipinas
Un voraz incendio se desató este miércoles en varios pisos de un edificio de apartamentos en la ciudad de Guizo, Mandaue City, Cebú, Filipinas.
En este siniestro una mujer demostró su valentía y amor por sus mascotas al arriesgar su vida para salvar a sus perros que habían quedado atrapados entre el humo y las llamas.
En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo la mujer mantuvo la calma en medio del fuego, con la convicción de salvar a sus mascotas.
Luego de ubicar a sus caninos, la valiente mujer no tuvo otra oportunidad que lanzarlos hacia abajo donde había personas que presenciaban el siniestro.
Posteriormente, la mujer fue rescatada por los bomberos, justo antes de que el fuego alcanzara el balcón de su apartamento.
Captan cuando 2 mujeres roban celular a turista extranjera
Las autoridades de Antigua Guatemala capturaron a dos mujeres por robarle un teléfono celular a una turista extranjera.
El robo fue captado por las cámaras de vigilancia de un restaurante y el video fue presentado como prueba para que arrestaran a las responsables.
En las imágenes se aprecia cuando la turista dejó su teléfono y las dos mujeres lo tomaron y ocultaron para posteriormente abandonar el establecimiento.
La víctima presionó el botón de emergencias y gracias a las cámaras de vigilancia se ubicó a las ladronas y se les arrestó.
Video en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/?v=2247403349349404