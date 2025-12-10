El Salvador es protagonista del video oficial en vivo del tema The Trooper de Iron Maiden

Pocos saben que la banda británica Iron Maiden le hizo un guiño de ojos a El Salvador y lo hizo coprotagonista de su video en vivo de su gira Book of Souls.

La agrupación liderada por Bruce Dickinson publicó en su canal oficial de YouTube la versión en vivo de la canción The Trooper, para la gira Books of Souls, con imágenes de su concierto en El Salvador.

“El Salvador” se escucha que dice Bruce Dickinson durante los coros del emblemático tema.

El video muestra la intensidad con la que los fanáticos salvadoreños disfrutaron del esperado espectáculo de metal.

En una parte del clip se aprecia a Bruce Dickinson caracterizado como un Trooper británico tiene una breve pelea con un garrobo que asoma en el escenario.

El video fue publicado el 14 de noviembre de 2027 y ya suma más de 1.3 millones de vistas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...