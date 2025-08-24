Internacionales
Difícil situación económica en Venezuela
El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos para que se unan como voluntarios a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), fuerza civil vinculada a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). La convocatoria responde al despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, que según Maduro representan una amenaza de cambio de régimen y un intento de intervención extranjera.
La MNB, creada en 2005 por Hugo Chávez y formalizada en 2020, está compuesta principalmente por civiles entrenados para la defensa territorial y apoyo a las fuerzas regulares. Según cifras oficiales, la milicia cuenta con más de cuatro millones de miembros, convirtiéndose en el componente más numeroso de las FANB.
Miles de venezolanos acudieron a plazas y cuarteles para inscribirse como voluntarios, incluyendo funcionarios, amas de casa y jubilados, quienes expresaron su disposición a servir ante lo que consideran una amenaza externa. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respaldó la movilización, destacando que se trata de una acción cívico-militar para proteger al país y pidió mantener la calma frente a la situación.
Esta convocatoria ocurre en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, donde se han intensificado las acusaciones de narcotráfico y operaciones militares en la región. Maduro busca consolidar su apoyo interno y reforzar la narrativa de resistencia ante lo que considera una agresión imperialista.
Desmienten información falsa sobre supuestos daños en puente Carolina
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) informó a la población salvadoreña que está circulando información falsa sobre el estado del puente Carolina, ubicado en San Miguel.
La institución aclaró que el puente se encuentra en perfecto estado, sin presentar daños estructurales.
Asimismo, señaló que estas obras fueron construidas con tecnología moderna y altos estándares de ingeniería, garantizando seguridad, durabilidad y un tránsito confiable para miles de salvadoreños.
Kilmar Abrego García es liberado de una cárcel de Estados Unidos
El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue liberado este viernes de una cárcel en Tennessee, donde permanecía detenido mientras enfrentaba un proceso judicial en su contra por cargos federales de tráfico humano.
Según informó su abogado, Sean Hecker, Ábrego aguardará en libertad el juicio y un eventual proceso de deportación. “Está libre y camino a reunirse con su familia en Maryland”, señaló el defensor en un comunicado compartido con medios de comunicación.
Ábrego había sido retornado a Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump, luego de que el Gobierno estadounidense se viera obligado a revertir su expulsión, de acuerdo con la defensa legal.
Níger anuncia la muerte de un líder de Boko Haram, aunque expertos piden cautela
El ejército de Níger informó el jueves por la noche que, en una operación militar la semana pasada en la región de Diffa, en el sureste del país, habría matado a Ibrahim Mahamadu, alias Bakura, líder del grupo yihadista Boko Haram.
Según el comunicado de las fuerzas armadas nigerinas, la operación se llevó a cabo en la isla de Shilawa con una “precisión quirúrgica ejemplar”. Mahamadu, de aproximadamente 40 años y originario de Nigeria, habría liderado atentados suicidas contra mercados, mezquitas y objetivos militares en la cuenca del lago Chad, además de estar vinculado al secuestro de más de 300 alumnos en Kuriga, Nigeria, en marzo de 2024.
Boko Haram inició su insurrección en Nigeria en 2009, causando unas 40.000 muertes y desplazando a más de dos millones de personas, antes de expandirse hacia la cuenca del lago Chad, que abarca partes de Nigeria, Níger, Chad y Camerún.
Sin embargo, expertos internacionales recomiendan prudencia ante el anuncio. Vincent Foucher, investigador del CNRS en Francia, recordó que en múltiples ocasiones se había reportado la muerte de líderes yihadistas que luego reaparecieron. Según fuentes de otro especialista en África Occidental, Bakura podría seguir con vida.
Bakura asumió el liderazgo de Boko Haram tras la muerte de Abubakar Shekau en 2021, luego de que este fuera dado por muerto en varias ocasiones durante la década pasada.
Hasta el momento, las autoridades nigerinas no han presentado pruebas que confirmen de manera independiente la muerte del líder yihadista.