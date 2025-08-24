Cooperativa Internacional RL lanza la «Universidad del Dinero» para educar financieramente a niños

Hablar de dinero con los niños, hasta hace poco, era un terreno exclusivo de los adultos. Hoy, la realidad ha cambiado: la educación financiera temprana se ha convertido en un activo estratégico para las familias que desean preparar a sus hijos para un futuro más seguro. No se trata de formar pequeños banqueros, sino de sembrar en ellos valores como la responsabilidad, el ahorro y la visión de largo plazo.

En El Salvador, la importancia de enseñar a los niños sobre el valor de una buena administración del dinero ha sido escasa. Ante esta necesidad, Cooperativa Internacional RL ha marcado un precedente con su innovador proyecto “La Universidad del Dinero”, diseñado especialmente para niños y adolescentes.

De acuerdo con Carlos Cisneros Córdova, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de la institución, es fundamental que desde temprana edad las personas tomen conciencia de cómo gestionar sus recursos para evitar que el dinero se convierta en un problema en el futuro.

El programa consta de ocho sesiones dirigidas a niños y jóvenes entre 10 y 16 años, y se inauguró con un grupo de 17 participantes. Las clases se desarrollan cada sábado en el Museo de los Niños “Tin Marín” de 9 a 11 de la mañana, y culminarán en octubre. Entre los temas abordados destacan: los elementos del dinero, su evolución a lo largo del tiempo, su uso responsable y las tendencias modernas.

“Queremos que los niños incorporen la variable dinero en lo que hacen y en lo que sueñan. No se trata de acumular, sino de comprender que, independientemente de lo que elijan ser en la vida, siempre se enfrentarán al dinero. Este puede ser un muro que paraliza o un puente que abre oportunidades. Nuestro objetivo es que aprendan a convertirlo en un puente hacia sus metas y hacia una vida plena”, destacó Cisneros.

El director ejecutivo agregó que ha sido sorprendente ver el entusiasmo de los participantes: “Los niños muestran gran interés y eso es positivo, porque el medio nos enseña y debemos estar atentos. Lamentablemente, hoy vemos a muchos adultos mayores endeudados, dependiendo de préstamos. No podemos llegar a la vejez en esa situación, debemos prepararnos desde antes”.

Uno de los estudiantes, Eliezer Beltrán, de 16 años, expresó que esta experiencia es una herramienta valiosa: “Es muy interesante, porque nos ayuda a mejorar la administración de nuestro dinero y a desarrollar autocontrol. Si no sabemos manejarlo, podemos caer en endeudamiento con empresas grandes e incluso arriesgar nuestros bienes. Es mejor aprender desde jóvenes para evitar esos errores”, señaló.

¿Cómo participar en la Universidad del Dinero?

Cisneros invitó a los socios de Cooperativa Internacional RL a integrar a sus hijos en los próximos ciclos del programa educativo. Asimismo, informó que cualquier persona interesada en esta formación gratuita puede encontrar más información en la web: www.internacional.com.sv o escribir al correo: informacion@internacional.com.sv.

