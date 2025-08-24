Principal
Cooperativa Internacional RL lanza la «Universidad del Dinero» para educar financieramente a niños
Hablar de dinero con los niños, hasta hace poco, era un terreno exclusivo de los adultos. Hoy, la realidad ha cambiado: la educación financiera temprana se ha convertido en un activo estratégico para las familias que desean preparar a sus hijos para un futuro más seguro. No se trata de formar pequeños banqueros, sino de sembrar en ellos valores como la responsabilidad, el ahorro y la visión de largo plazo.
En El Salvador, la importancia de enseñar a los niños sobre el valor de una buena administración del dinero ha sido escasa. Ante esta necesidad, Cooperativa Internacional RL ha marcado un precedente con su innovador proyecto “La Universidad del Dinero”, diseñado especialmente para niños y adolescentes.
De acuerdo con Carlos Cisneros Córdova, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de la institución, es fundamental que desde temprana edad las personas tomen conciencia de cómo gestionar sus recursos para evitar que el dinero se convierta en un problema en el futuro.
El programa consta de ocho sesiones dirigidas a niños y jóvenes entre 10 y 16 años, y se inauguró con un grupo de 17 participantes. Las clases se desarrollan cada sábado en el Museo de los Niños “Tin Marín” de 9 a 11 de la mañana, y culminarán en octubre. Entre los temas abordados destacan: los elementos del dinero, su evolución a lo largo del tiempo, su uso responsable y las tendencias modernas.
“Queremos que los niños incorporen la variable dinero en lo que hacen y en lo que sueñan. No se trata de acumular, sino de comprender que, independientemente de lo que elijan ser en la vida, siempre se enfrentarán al dinero. Este puede ser un muro que paraliza o un puente que abre oportunidades. Nuestro objetivo es que aprendan a convertirlo en un puente hacia sus metas y hacia una vida plena”, destacó Cisneros.
El director ejecutivo agregó que ha sido sorprendente ver el entusiasmo de los participantes: “Los niños muestran gran interés y eso es positivo, porque el medio nos enseña y debemos estar atentos. Lamentablemente, hoy vemos a muchos adultos mayores endeudados, dependiendo de préstamos. No podemos llegar a la vejez en esa situación, debemos prepararnos desde antes”.
Uno de los estudiantes, Eliezer Beltrán, de 16 años, expresó que esta experiencia es una herramienta valiosa: “Es muy interesante, porque nos ayuda a mejorar la administración de nuestro dinero y a desarrollar autocontrol. Si no sabemos manejarlo, podemos caer en endeudamiento con empresas grandes e incluso arriesgar nuestros bienes. Es mejor aprender desde jóvenes para evitar esos errores”, señaló.
¿Cómo participar en la Universidad del Dinero?
Cisneros invitó a los socios de Cooperativa Internacional RL a integrar a sus hijos en los próximos ciclos del programa educativo. Asimismo, informó que cualquier persona interesada en esta formación gratuita puede encontrar más información en la web: www.internacional.com.sv o escribir al correo: informacion@internacional.com.sv.
Medio Ambiente advierte ingreso de tormentas con fuertes vientos y descargas eléctricas
El Ministerio de Medio Ambiente informó que se mantiene bajo monitoreo una línea de tormentas ubicada en las inmediaciones de Honduras y Nicaragua, la cual se prevé ingrese a la zona oriental del país hacia finales de la tarde.
De acuerdo con la institución, este sistema se desplazará durante la noche hacia el resto del territorio, generando lluvias y tormentas de fuerte intensidad, acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora, así como abundante actividad eléctrica.
El fenómeno podría extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en la zona occidental y en sectores costeros. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender indicaciones para prevenir emergencias.
EEUU intensifica la presión militar en el Caribe y Maduro responde con movilización interna
Estados Unidos incrementó su despliegue naval en el Caribe con el envío de tres destructores de misiles guiados, como parte de una operación anunciada por el presidente Donald Trump contra los carteles de drogas en América Latina. La medida ha generado un nuevo foco de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, que la calificó como un intento de intervención militar.
Los buques desplegados son el USS Jason Dunham, USS Sampson y USS Gravely, especializados en misiones de interdicción y recolección de inteligencia. Según el Pentágono, su objetivo es reforzar las acciones contra el narcotráfico en la región. Algunos medios especializados han señalado que el operativo también podría incluir un submarino de ataque nuclear, buques de asalto anfibios y aeronaves de vigilancia P-8 Poseidon, aunque estos detalles no han sido confirmados oficialmente.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, reforzando la presión sobre el mandatario venezolano, acusado de vínculos con el narcotráfico.
Desde Caracas, Maduro denunció la operación como una “agresión imperialista” y convocó a más de 4.5 millones de milicianos a integrarse a la Milicia Nacional Bolivariana para fortalecer la defensa del país. “Ningún soldado extranjero nos intimidará, estamos listos para defender la patria”, afirmó el gobernante en cadena nacional.
La escalada ocurre en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre ambos países, con Estados Unidos endureciendo sus sanciones y medidas militares, y Venezuela consolidando una narrativa de resistencia ante lo que califica como un plan de cambio de régimen.
Nayib Bukele se mantiene como el líder más popular del mundo
El presidente Nayib Bukele, se posiciona como el líder más popular del mundo según recientes mediciones de Morning Consult Political Intelligence, WCIOM y Gallup. Con un impresionante 91% de aprobación ciudadana, Bukele supera a figuras como Vladimir Putin (79%), Narendra Modi (72%) y Donald Trump (45%).
La popularidad de Nayib Bukele se ha mantenido alta durante varios años, a pesar de las críticas por su estilo de gobernar. Encuestas recientes lo muestran como el mandatario más respaldado en América Latina, consolidando su imagen como un líder que conecta directamente con la población.
Expertos atribuyen este alto nivel de aprobación a sus políticas de seguridad, como el #PlanControlTerritorial y la construcción de una megacárcel para pandilleros de alto rango y riesgo criminal #CECOT, así como a programas sociales y medidas de disciplina en escuelas que han generado gran aceptación entre padres de familia y maestros.