Despliegan fuerzas de seguridad en Comasagua para desarticular clica de la MS

Con el 91 por ciento de los votos según resultados preliminares, el candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula de Silva logró superar con 47,3 al presidente Jair Bolsonaro, con 44,2% en una entrega de cómputos que cambiaban minuto a minuto y que evidenció que habrá segunda vuelta el 30 de octubre.

Pese a que Bolsonaro comenzó marcando una amplia diferencia, con el correr de los minutos y horas el resultado se fue estrechando en unas elecciones que estuvieron marcadas por la polarización de los sectores y donde participaron 156,4 millones de votantes para elegir presidente, gobernadores, diputados, un tercio del Senado y renovar las asambleas legislativas regionales.

Las elecciones comenzaron a las 8 de la mañana hora local y cerraron a las 17 horas y los brasileños se volcaron masivamente a expresar sus preferencias.

A las 20:40 horas, con el 91, 61 por ciento de los votos escrutados, el Tribunal Superior Electoral (TSE) informaba que Lula obtenía 47, 3 por ciento, Bolsonaro 44,2%, Simone Tebet 4,3% y Ciro Gomes, 3,1%.

De acuerdo con la legislación electoral brasileña, los dos candidatos con más votos válidos en la primera vuelta, es decir ya descontados los blancos y los nulos, tienen que medirse en un balotaje en caso de que ningún aspirante consiga más de la mitad de los sufragios.

Fue una jornada electoral donde Bolsonaro nuevamente puso en duda la seguridad de las urnas electrónicas y agitó la amenaza de un fraude que lo perjudique. “Con elecciones limpias que gane el mejor, sin ningún problema” dijo.

Por su parte, Lula da Silva, votó en São Bernardo do Campo, en las afueras de São Paulo, el distrito industrial donde nació a la vida política llamó a terminar con el odio.“Los bolsonaristas más fanáticos tendrán que adecuarse a la mayoría de la sociedad”, indicó.

Por otro lado, el ex presidente se refirió al reto de pacificar Brasil, de ser elegido. “La mayoría de la sociedad no quiere confrontación, quiere paz. La gente no quiere venta de armas, quiere distribución de libros. La gente vivirá en paz. La gente que no quiere, que no respeta la ley, es su problema. Pero creo que nos será fácil restablecer la democracia y la paz en este país“, dijo.

Lula salió del colegio y se dirigió directamente a su casa, en la zona oeste de São Paulo, donde permanecerá unas horas hasta el recuento de los votos, que seguirá en un hotel del centro de São Paulo.

En principio existió mucho incertidumbre por los resultados que no favorecían a Lula, pero luego las ciudades estallaron en alegría al ver que el representante del PT comenzaba a superar al ultraderechista Bolsorano.