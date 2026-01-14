Internacionales -deportes
¡Desastre en el debut! Arbeloa estrena banquillo con eliminación humillante del Real Madrid ante el Albacete
El Real Madrid vivió una noche para el olvido en el Estadio Carlos Belmonte y quedó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final tras caer 3-2 ante el Albacete Balompié, equipo de Segunda División que marcha luchando por la permanencia.
El partido marcó el debut oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, y el saldo no pudo ser más cruel: derrota histórica, adiós prematuro al torneo y una crisis que no levanta cabeza ni frente a un rival teóricamente inferior.
El exlateral madridista, que asumió el cargo apenas días después de la salida abrupta de Xabi Alonso tras la pérdida de la Supercopa de España, no pudo estrenarse con victoria. El Madrid, que llegaba como claro favorito y con estrellas como Vinícius Júnior, Valverde y jóvenes promesas, evidenció los mismos problemas crónicos de la temporada: falta de ideas, fragilidad defensiva y nula capacidad de reacción en los momentos clave.
Un thriller que terminó en pesadilla blancaEl Albacete sorprendió al abrir el marcador en el minuto 42 con un gol de Javi Villar, asistido por Javier Lazo. El Madrid empató sobre la bocina del primer tiempo gracias a Franco Mastantuono (45+3′), pero en la segunda mitad el guion se repitió con tintes dramáticos.Jefté Betancor, ingresado como revulsivo, puso el 2-1 en el 82′ con un remate preciso.
Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, Gonzalo García igualó en el 90+1′ para los blancos. Sin embargo, el Albacete no se rindió: en el minuto 94 (90+4′), Betancor firmó su doblete con un lobazo espectacular que selló el 3-2 definitivo y desató la euforia en las gradas manchegas. El equipo de Segunda División, que ocupa el puesto 17 en LaLiga Hypermotion y pelea por no descender, logró lo que parecía imposible: eliminar al 15 veces campeón de Europa y primer equipo en hacerlo desde un modesto en esta edición.
Históricamente, el Real Madrid había ganado todos sus duelos previos ante el Albacete: cuatro victorias en LaLiga entre 2003 y 2005 (incluyendo goleadas como el 6-1 en el Bernabéu). Nunca había perdido en el Carlos Belmonte. Esta derrota rompe una racha de dos décadas y se suma a las eliminaciones coperas más dolorosas del club, como las ante Alcorcón (2009), Alcoyano (2021) o Toledo (2001).
El Madrid acumula ahora dos títulos perdidos en apenas días y una imagen de equipo desarmado que no encuentra soluciones ni con rotaciones ni con cambios de técnico.
El debut de Arbeloa, que hasta hace poco dirigía al Castilla, terminó en ridículo colectivo. Medios como Marca, AS y Mundo Deportivo hablan de «fracaso monumental», «desastre histórico» y «humillación».
En redes, la frustración de la afición madridista es total: memes, críticas a la directiva de Florentino Pérez y dudas sobre si este proyecto durará. El equipo, fuera de la Copa y con urgencias en LaLiga y Champions, deberá recomponerse rápido: el próximo sábado debuta en el Bernabéu ante el Levante.Para el Albacete, es un hito inolvidable que podría cambiar su temporada.
Avanzan a cuartos de final soñando con más gigantes. El fútbol, caprichoso como siempre, recuerda que en Copa no hay jerarquías: solo fútbol, garra y, a veces, milagros manchegos.
Flick sobre el despido de Xabi Alonso: «El club debe creer en ti y el equipo también»
En alusión a la destitución de Xabi Alonso al frente del Real Madrid el lunes, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que la dirección del club y el propio vestuario deben confiar en el entrenador para alcanzar el éxito.
«Es parte del fútbol y no podemos cambiarlo. El club debe creer en ti y el equipo también. Los que toman las decisiones deben hacerlo y el Madrid lo ha hecho así pero no es cosa mía», afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque de octavos ante el Racing de Santander, líder de segunda división.
«El trabajo de entrenador es muy complicado, tenemos muchas responsabilidades, pero al final es parte de nuestro trabajo y hay que vivir con ello», prosiguió el preparador alemán, que reveló que mantiene una buena relación con el técnico vasco, que sólo estuvo medio año a cargo del Real Madrid.
«Nos conocimos en Leverkusen y hemos tenido contacto. Es fútbol y le deseo lo mejor, seguro que tendrá un gran proyecto pronto para él y su cuerpo técnico; es fútbol y hay que seguir, pero es un gran entrenador y tiene un gran futuro», aseveró.
Tras el despido de Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco, Flick avisó que «nunca» se sabe lo que puede pasar en el futuro.
«Las cosas cambian, aquí también puede pasar, el fútbol depende de las victorias y en los grandes club aún más», especificó, aunque reconoce que la situación en Can Barça está mejor: «Somos una gran familia y valoro mucho lo que hemos construido».
El técnico germano reveló que el uruguayo Ronald Araújo y el portugués Joao Cancelo, este último presentado el martes como nuevo jugador azulgrana, podrían disponer de minutos ante el Racing, del que advirtió que será un duro adversario.
«Será un partido importante ante un rival que le ganó al Villarreal, que es tercero en nuestra Liga», señaló Flick. «Cuando eres jugador del Barça debes darlo todo sobre el césped», insistió.
El portugués Joao Cancelo, nuevo jugador del Barcelona
El FC Barcelona oficializó este martes la cesión del portugués Joao Cancelo hasta final de temporada procedente del Al Hilal de Arabia Saudita.
«Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de vuelta al Barça, Joao», señaló el club azulgrana en las redes sociales.
El Barça, líder de La Liga, anunció inicialmente la llegada de Cancelo el martes antes de borrar la noticia y retrasar su presentación prevista, debido a un problema de documentación.
«He venido a ayudar e intentar ganar títulos aquí. Me siento en casa en este club, es el único club que me pone la piel de gallina cuando juego», declaro Cancelo después de firmar su nuevo contrato.
Tras la lesión de ligamentos de la rodilla sufrida por el central Andreas Christensen en diciembre, la normativa de LaLiga permitió al Barça utilizar parte del coste de su salario para inscribir una nueva incorporación, lo que ayudó al club español, con dificultades económicas, a fichar a Cancelo y reforzar la defensa de Hansi Flick.
El defensa luso, de 31 años, vuelve al equipo azulgrana tras jugar en la temporada 2023/24, cedido por el Manchester City.
En ese curso, Cancelo disputó 42 partidos (32 de LaLiga y 10 de Champions), anotó cuatro goles (dos en liga y otros dos en la competición europea, y repartió cinco asistencias.
«Sin duda, mi espina clavada es no ganar ningún título en mi primera etapa, pero puedo prometer trabajo y sacrificio, si trabajas bien, los títulos llegan», afirmó el jugador.
Habitual en las convocatorias de la selección de Portugal dirigida por Roberto Martínez, Cancelo no estaba jugando con frecuencia en el Al-Hilal, club al que llegó procedente del Man City por 24 millones de euros (28 millones de dólares) en 2024.
El Barça visita el jueves al líder de Segunda División, el Racing de Santander, en los octavos de final de la Copa del Rey.
«Si quisiera ser «Mou» fracasaría», dice Arbeloa al presentarse con el Real Madrid
En su primera comparecencia ante la prensa, el nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que dirigió este martes su primer entrenamiento, aseguró que no tiene miedo al fracaso y rechazó ser como el técnico José Mourinho, pese a confesarse fiel seguidor del entrenador portugués.
«Para mí fue un privilegio ser entrenado por él (Mourinho), una persona que influyó mucho en mí», afirmó Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del club blanco, previa a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, de segunda división.
«Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente», prosiguió el nuevo preparador madridista, que sustituyó a Xabi Alonso, cesado el lunes por los malos resultados.
«Todos parten de cero»
Mourinho fue técnico del Real Madrid del 2010 al 2013 y protagonizó episodios polémicos que pusieron en contra incluso a una buena parte de la afición merengue.
En referencia a los jugadores, Arbeloa subrayó que «todos parten de cero». «Es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión», explicó.
Cuestionado sobre la situación del brasileño Vinícius, que expresó sus diferencias con Xabi Alonso, dijo que espera ver a un jugador que disfrute, ría y baile dentro del terreno de juego.
Sobre su relación con Alonso, con quien coincidió como jugador en el Liverpool y el Real Madrid, reveló que han hablado y que le ha deseado lo mejor.
«Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos», recalcó.
Además, dejó claro que no le preocupan los egos del vestuario: «Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores».
Arbeloa, que llega tras dirigir desde junio al filial en la tercera división, aseguró que permanecerá en el club hasta que el Real Madrid lo quiera. «Esta es mi casa, así lo siento», abundó.
Álvaro Arbeloa admitió este martes que «es un día especial», un cargo que asume «consciente de la responsabilidad» que supone.
«Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial», precisó.
«Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión», añadió.
Asimismo, el de Salamanca manifestó que se siente preparado para las críticas y que sabe lo que representa ser entrenador madridista.
«En 123 años de historia del Real Madrid es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien. Sabemos la exigencia. Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions y era porque regaban el jardín de su casa», ironizó.
«Se donde estoy, la exigencia desde fuera, pero tengo muy claro lo que es jugar bien y lo que el aficionado quiere en su equipo. Aquí hay una cosa muy importante que es ganar», incidió.
Su debut será el miércoles ante el Albacete, pero se sentará por primera vez en el banquillo del Bernabéu el sábado frente al Levante.
«Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Esa exigencia, mostrar el ADN de lo que nos ha llevado hasta aquí, tener ese palmarés y las vitrinas repletas de trofeos, es nuestra guía», concluyó.