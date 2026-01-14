Lotería Nacional dedica el sorteo LOTRA 434 al Mes del Adulto Mayor

En un contexto donde las instituciones financieras salvadoreñas buscan fortalecer la lealtad de sus clientes mediante incentivos innovadores, el SISTEMA FEDECRÉDITO ha culminado exitosamente su promoción anual «Gana Fácil», una iniciativa que no solo premia la fidelidad, sino que también impulsa el uso de servicios digitales y tradicionales en un mercado cada vez más competitivo.

Como editor con más de 15 años cubriendo el sector bancario y cooperativo en Centroamérica, he visto cómo campañas como esta evolucionan desde simples rifas hasta estrategias integrales que fomentan la inclusión financiera, especialmente en un país como El Salvador, donde el acceso a crédito y ahorros es clave para el crecimiento económico post-pandemia y en medio de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal desde 2021.

El tercer y último sorteo de esta promoción se realizó el 19 de diciembre de 2025 en San Salvador, premiando a cientos de socios y clientes que han hecho uso activo de los productos y servicios del SISTEMA FEDECRÉDITO. En esta ocasión, resultaron favorecidos exactamente 249 ganadores con una impresionante gama de premios: 4 pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00 cada uno, 40 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00. Estos incentivos no solo representan un valor tangible para los beneficiarios, sino que reflejan la solidez financiera del sistema cooperativo, que ha distribuido más de $390,000 en premios a lo largo de toda la promoción, beneficiando a un total de 710 ganadores en sus tres sorteos.

Para contextualizar, el SISTEMA FEDECRÉDITO –fundado en 1977 como una red de cajas de crédito y bancos de trabajadores– ha sido un pilar en la economía salvadoreña, promoviendo el ahorro y el crédito accesible para sectores como los microempresarios, mujeres emprendedoras y familias de bajos ingresos. Promociones como Gana Fácil no son nuevas para ellos; en ediciones anteriores, como la de 2023 y 2024, han entregado premios similares, sumando millones en incentivos y atrayendo a miles de participantes. Estas campañas se alinean con tendencias regionales, donde entidades como las cooperativas en Costa Rica o Guatemala utilizan sorteos para competir con bancos comerciales y fintechs, fomentando la bancarización en una región donde, según datos del Banco Mundial, solo el 55% de la población adulta en El Salvador tiene una cuenta bancaria formal.

La mecánica de participación en Gana Fácil fue diseñada para ser inclusiva y sencilla, incentivando operaciones cotidianas: a todos los socios y clientes se les asignó un número electrónico al realizar abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO.

Además, para promover la digitalización –un foco clave en el sector desde la expansión de la banca móvil post-2020–, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING o Fede, el Asistente Virtual, se asignaron dos números electrónicos para participar, y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

Esta estructura no solo maximiza la participación, sino que alinea con regulaciones locales que fomentan la innovación financiera, como las impulsadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.Para garantizar la transparencia y legalidad del sorteo, se contó con la presencia de la delegada municipal Licda. Evelyn Rodríguez, una figura recurrente en eventos de este tipo que añade credibilidad en un entorno donde la confianza en las instituciones es primordial.

“Nos llena de satisfacción concluir esta edición de GANA FÁCIL con la cual hemos entregado más de $390,000 en premios a 710 ganadores. Este día premiamos la fidelidad de 249 afortunados ganadores que resultaron favorecidos en el tercer y último sorteo de esta promoción. Los invitamos a que sigan haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO para que puedan participar en promociones como esta”, comentó la licenciada Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

Sus palabras resaltan el enfoque en la retención de clientes, una estrategia que, en mi experiencia, ha probado ser efectiva para entidades cooperativas en mercados volátiles como el salvadoreño, donde la inflación y la migración impactan el consumo.

Con más de 850 puntos de atención a nivel nacional, el SISTEMA FEDECRÉDITO se posiciona como uno de los networks financieros más extensos del país, comparable a redes como las de Banrural en Guatemala. Para más información, los interesados pueden visitar sus sucursales o llamar al Call Center 2221-3333.Esta promoción no solo cierra un ciclo exitoso, sino que anticipa futuras iniciativas en un sector que, con la integración de criptomonedas y banca digital, promete más innovación. En El Economista Digital, seguiremos monitoreando cómo estas estrategias impactan la economía local, recordando que el verdadero ganador es el ecosistema financiero inclusivo.

