Empresarial
Lotería Nacional dedica el sorteo LOTRA 434 al Mes del Adulto Mayor
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 33440 (Vendido)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 23602 (No vendido)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 19199 (Vendido)
La lista completa de números ganadores y premios menores ya está disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.¿Y si tu “algún día” es justo hoy? Revisá tu billete, porque la suerte ya sonrió en grande y la LNB sigue apoyando causas sociales mientras hace realidad los sueños de miles de salvadoreños. ¡Felicidades al ganador del gordo!
Empresarial
LNB realiza primer sorteo del año dedicado a los Reyes Magos
En la Lotería iniciaron el primer Sorteo LOTRA del año 2026, dedicado al Día de Reyes Magos, una fecha cargada de tradición, esperanza e ilusión.
Esto consolída la filosofía de acompañar el “algún día” de miles de salvadoreños, al brindar oportunidades reales para que puedan cumplir sus metas, aspiraciones y propósitos. Con cada sorteo, acercamos la posibilidad de transformar historias y convertir sueños en realidades.
El Día de Reyes Magos remonta al episodio bíblico del nacimiento de Jesús, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, guiados por la estrella de Belén, llegaron hasta el pesebre para ofrecer obsequios cargados de profundo simbolismo: oro, incienso y mirra. De este pasaje nace una tradición que, año con año, fortalece valores como la fe, la esperanza y la generosidad, especialmente en la niñez salvadoreña.
Lotería se enorgullece contribuir al desarrollo y crecimiento de El Salvador, no solo a través de los premios que entregamos y que impactan positivamente a familias en todo el país, sino también mediante nuestras acciones de beneficencia, financiadas gracias a la venta de nuestros productos.
Durante el 2025, beneficiamos a 534,941 salvadoreños con una inversión social de $857,824.98, reafirmando nuestro compromiso con la población.
Durante la fase previa del sorteo, nuestro Team Lotería realizó un recuento del emblemático Sorteo del Gordo Navideño, una tradición que marcó el cierre del 2025 y que continuará en este 2026, permitiéndonos seguir generando ilusión y oportunidades para los salvadoreños.
Además, recordamos que los sorteos ordinarios se mantienen con normalidad, conservando su modalidad de precios, venta de vigésimos, acumulaciones al primer premio y una atractiva bolsa de dinero a repartir, invitando a la población a participar cada semana y a acercarse a la posibilidad de cumplir su “algún día”.
A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.º 433:
Primer Premio: $350,000 – Billete N.º 23360. Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 38154. Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 29924. Vendido.
Entrá a www.lnb.gob.sv y descubrí todos los números ganadores de este sorteo. Quién sabe… quizás tu “algún día” es hoy.
Sintonizá todos los Miércoles de Alegría en sus redes sociales. También podés ver el resumen detallado de los premios principales a las 5:30 p.m. por C10.
Empresarial
SISTEMA FEDECRÉDITO cierra con broche de oro su promoción Gana Fácil: 249 ganadores en el tercer sorteo
En un contexto donde las instituciones financieras salvadoreñas buscan fortalecer la lealtad de sus clientes mediante incentivos innovadores, el SISTEMA FEDECRÉDITO ha culminado exitosamente su promoción anual «Gana Fácil», una iniciativa que no solo premia la fidelidad, sino que también impulsa el uso de servicios digitales y tradicionales en un mercado cada vez más competitivo.
Como editor con más de 15 años cubriendo el sector bancario y cooperativo en Centroamérica, he visto cómo campañas como esta evolucionan desde simples rifas hasta estrategias integrales que fomentan la inclusión financiera, especialmente en un país como El Salvador, donde el acceso a crédito y ahorros es clave para el crecimiento económico post-pandemia y en medio de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal desde 2021.
El tercer y último sorteo de esta promoción se realizó el 19 de diciembre de 2025 en San Salvador, premiando a cientos de socios y clientes que han hecho uso activo de los productos y servicios del SISTEMA FEDECRÉDITO. En esta ocasión, resultaron favorecidos exactamente 249 ganadores con una impresionante gama de premios: 4 pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00 cada uno, 40 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00. Estos incentivos no solo representan un valor tangible para los beneficiarios, sino que reflejan la solidez financiera del sistema cooperativo, que ha distribuido más de $390,000 en premios a lo largo de toda la promoción, beneficiando a un total de 710 ganadores en sus tres sorteos.
Para contextualizar, el SISTEMA FEDECRÉDITO –fundado en 1977 como una red de cajas de crédito y bancos de trabajadores– ha sido un pilar en la economía salvadoreña, promoviendo el ahorro y el crédito accesible para sectores como los microempresarios, mujeres emprendedoras y familias de bajos ingresos. Promociones como Gana Fácil no son nuevas para ellos; en ediciones anteriores, como la de 2023 y 2024, han entregado premios similares, sumando millones en incentivos y atrayendo a miles de participantes. Estas campañas se alinean con tendencias regionales, donde entidades como las cooperativas en Costa Rica o Guatemala utilizan sorteos para competir con bancos comerciales y fintechs, fomentando la bancarización en una región donde, según datos del Banco Mundial, solo el 55% de la población adulta en El Salvador tiene una cuenta bancaria formal.
La mecánica de participación en Gana Fácil fue diseñada para ser inclusiva y sencilla, incentivando operaciones cotidianas: a todos los socios y clientes se les asignó un número electrónico al realizar abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO.
Además, para promover la digitalización –un foco clave en el sector desde la expansión de la banca móvil post-2020–, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING o Fede, el Asistente Virtual, se asignaron dos números electrónicos para participar, y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.
Esta estructura no solo maximiza la participación, sino que alinea con regulaciones locales que fomentan la innovación financiera, como las impulsadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.Para garantizar la transparencia y legalidad del sorteo, se contó con la presencia de la delegada municipal Licda. Evelyn Rodríguez, una figura recurrente en eventos de este tipo que añade credibilidad en un entorno donde la confianza en las instituciones es primordial.
“Nos llena de satisfacción concluir esta edición de GANA FÁCIL con la cual hemos entregado más de $390,000 en premios a 710 ganadores. Este día premiamos la fidelidad de 249 afortunados ganadores que resultaron favorecidos en el tercer y último sorteo de esta promoción. Los invitamos a que sigan haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO para que puedan participar en promociones como esta”, comentó la licenciada Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
Sus palabras resaltan el enfoque en la retención de clientes, una estrategia que, en mi experiencia, ha probado ser efectiva para entidades cooperativas en mercados volátiles como el salvadoreño, donde la inflación y la migración impactan el consumo.
Con más de 850 puntos de atención a nivel nacional, el SISTEMA FEDECRÉDITO se posiciona como uno de los networks financieros más extensos del país, comparable a redes como las de Banrural en Guatemala. Para más información, los interesados pueden visitar sus sucursales o llamar al Call Center 2221-3333.Esta promoción no solo cierra un ciclo exitoso, sino que anticipa futuras iniciativas en un sector que, con la integración de criptomonedas y banca digital, promete más innovación. En El Economista Digital, seguiremos monitoreando cómo estas estrategias impactan la economía local, recordando que el verdadero ganador es el ecosistema financiero inclusivo.
Empresarial
Continental Towers apuesta fuerte con US$512 millones para desplegar red 5G en El Salvador
En un movimiento que podría redefinir el panorama tecnológico de Centroamérica, la empresa latinoamericana de telecomunicaciones Continental Towers ha anunciado una ambiciosa inversión de US$512 millones en El Salvador. Este plan, enfocado en el despliegue de una red nacional de conectividad digital y 5G, posiciona al país como un hub regional de innovación, capitalizando las reformas estructurales impulsadas por el gobierno actual.
El proyecto, bautizado como «El Salvador National Digital Connection Network 5G», se extenderá a lo largo de los próximos cinco años y representa una de las iniciativas de infraestructura tecnológica más significativas en la nación en los últimos diez años. Según el comunicado, la compañía planea construir alrededor de 3.000 sitios de telecomunicaciones, lo que permitiría alcanzar una cobertura del 98% de la población con tecnología 5G de vanguardia. Esta expansión no solo busca mejorar la conectividad urbana, sino también cerrar la brecha digital en áreas rurales, un desafío persistente en muchos mercados emergentes.
El plan se divide en tres fases claras y estratégicas. La primera fase priorizará el lanzamiento de la primera marca 5G en el país, con énfasis en ciudades clave como San Salvador, Santa Ana y San Miguel, además de zonas turísticas como Surf City. Se estima la instalación de unos 700 sitios iniciales para garantizar una experiencia de red óptima en áreas de alta densidad. La segunda fase escalará la operación con 2.000 sitios adicionales, consolidando la calidad de servicio a nivel nacional. Finalmente, la tercera fase incorporará 300 sitios más, con un enfoque social en regiones subatendidas, promoviendo la inclusión digital.
Ximena Suárez, vocera de Continental Towers en Guatemala, destacó en el anuncio que la elección de El Salvador no es casual. «El país ofrece condiciones ideales para inversiones de largo plazo, como mayor seguridad, estabilidad y certeza jurídica, gracias a las políticas del presidente Nayib Bukele», señaló Suárez. Agregó que El Salvador se ha convertido en un imán para el capital tecnológico global, atrayendo talento y empresas innovadoras. «Queremos ser aliados en esta transformación; una red 5G robusta es clave para impulsar el desarrollo económico, la inclusión y la competitividad internacional».
Desde el ángulo técnico, el proyecto incorpora elementos de punta: redes de acceso en bandas de 3.5 GHz y 700 MHz, transmisión por microondas o DWDM, núcleo de red basado en la nube, y plataformas de soporte operacional inteligentes. Además, incluye medidas de ciberseguridad avanzadas, como protección contra ataques DDoS, y soluciones sostenibles como los modelos ZipSite, que permiten instalaciones rápidas (en hasta 15 días) con energía solar, minimizando el impacto ambiental y los costos.
Esta inversión trasciende la mera infraestructura; se espera que dinamice sectores clave como el e-commerce, la industria 4.0, la logística, la telemedicina, la educación digital y los servicios gubernamentales. En un contexto donde el país ya ha ganado notoriedad por su adopción de bitcoin y políticas pro-innovación, este paso podría atraer más inversiones extranjeras, fortaleciendo su rol como polo digital en Latinoamérica.
Continental Towers fue fundada en 2008 en Guatemala y se ha consolidado como uno de los principales proveedores independientes de torres y soluciones de infraestructura para operadores móviles en Centroamérica y más allá. Con más de 15-18 años de experiencia (según sus reportes corporativos y sitio oficial), opera en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, sirviendo a los principales carriers de la región, incluyendo Digicel, Telmex, Millicom y Telefónica.En 2012, la empresa recibió un financiamiento significativo del IFC (parte del Grupo Banco Mundial) por US$120 millones para expandir su portafolio en Centroamérica, lo que le permitió duplicar su número de torres y extenderse a nuevos mercados como Nicaragua.
La compañía se especializa en la construcción, operación y mantenimiento de torres de telecomunicaciones, con un enfoque en soluciones innovadoras y sostenibles. A lo largo de su historia, Continental Towers ha enfrentado disputas corporativas y legales internas, incluyendo un prolongado arbitraje internacional en Nueva York iniciado alrededor de 2021 por accionistas minoritarios (relacionados con Peppertree Capital Management y Goldman Sachs) contra el accionista mayoritario Terra Towers.
Este proceso, que generó laudos por cientos de millones de dólares y controversias sobre filtraciones y ejecuciones, involucró investigaciones penales en Guatemala y El Salvador, y afectó temporalmente planes de expansión (incluyendo proyecciones previas de inversiones en 5G en El Salvador que quedaron en suspenso).
Sin embargo, el anuncio de esta inversión millonaria a finales de 2025 sugiere que la compañía ha estabilizado su estructura operativa y avanza con proyectos estratégicos de gran escala.
Para Continental Towers, esta iniciativa refuerza su estrategia regional y marca un regreso a la ejecución agresiva de proyectos tras periodos de complejidades corporativas. Para El Salvador, representa un hito en su hoja de ruta hacia la inclusión digital universal y mayor competitividad internacional. Habrá que seguir de cerca la ejecución de las fases iniciales en 2026, pero por ahora, este anuncio de fin de 2025 ya se lee como uno de los anuncios de inversión tecnológica más relevantes del año en Centroamérica.