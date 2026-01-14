Principal
Aprueban Ley Quincena 25, un pago complementario para trabajadores que ganan hasta $1,500
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
¡Desastre en el debut! Arbeloa estrena banquillo con eliminación humillante del Real Madrid ante el Albacete
El Real Madrid vivió una noche para el olvido en el Estadio Carlos Belmonte y quedó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final tras caer 3-2 ante el Albacete Balompié, equipo de Segunda División que marcha luchando por la permanencia.
El partido marcó el debut oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, y el saldo no pudo ser más cruel: derrota histórica, adiós prematuro al torneo y una crisis que no levanta cabeza ni frente a un rival teóricamente inferior.
El exlateral madridista, que asumió el cargo apenas días después de la salida abrupta de Xabi Alonso tras la pérdida de la Supercopa de España, no pudo estrenarse con victoria. El Madrid, que llegaba como claro favorito y con estrellas como Vinícius Júnior, Valverde y jóvenes promesas, evidenció los mismos problemas crónicos de la temporada: falta de ideas, fragilidad defensiva y nula capacidad de reacción en los momentos clave.
Un thriller que terminó en pesadilla blancaEl Albacete sorprendió al abrir el marcador en el minuto 42 con un gol de Javi Villar, asistido por Javier Lazo. El Madrid empató sobre la bocina del primer tiempo gracias a Franco Mastantuono (45+3′), pero en la segunda mitad el guion se repitió con tintes dramáticos.Jefté Betancor, ingresado como revulsivo, puso el 2-1 en el 82′ con un remate preciso.
Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, Gonzalo García igualó en el 90+1′ para los blancos. Sin embargo, el Albacete no se rindió: en el minuto 94 (90+4′), Betancor firmó su doblete con un lobazo espectacular que selló el 3-2 definitivo y desató la euforia en las gradas manchegas. El equipo de Segunda División, que ocupa el puesto 17 en LaLiga Hypermotion y pelea por no descender, logró lo que parecía imposible: eliminar al 15 veces campeón de Europa y primer equipo en hacerlo desde un modesto en esta edición.
Históricamente, el Real Madrid había ganado todos sus duelos previos ante el Albacete: cuatro victorias en LaLiga entre 2003 y 2005 (incluyendo goleadas como el 6-1 en el Bernabéu). Nunca había perdido en el Carlos Belmonte. Esta derrota rompe una racha de dos décadas y se suma a las eliminaciones coperas más dolorosas del club, como las ante Alcorcón (2009), Alcoyano (2021) o Toledo (2001).
El Madrid acumula ahora dos títulos perdidos en apenas días y una imagen de equipo desarmado que no encuentra soluciones ni con rotaciones ni con cambios de técnico.
El debut de Arbeloa, que hasta hace poco dirigía al Castilla, terminó en ridículo colectivo. Medios como Marca, AS y Mundo Deportivo hablan de «fracaso monumental», «desastre histórico» y «humillación».
En redes, la frustración de la afición madridista es total: memes, críticas a la directiva de Florentino Pérez y dudas sobre si este proyecto durará. El equipo, fuera de la Copa y con urgencias en LaLiga y Champions, deberá recomponerse rápido: el próximo sábado debuta en el Bernabéu ante el Levante.Para el Albacete, es un hito inolvidable que podría cambiar su temporada.
Avanzan a cuartos de final soñando con más gigantes. El fútbol, caprichoso como siempre, recuerda que en Copa no hay jerarquías: solo fútbol, garra y, a veces, milagros manchegos.
Lotería Nacional dedica el sorteo LOTRA 434 al Mes del Adulto Mayor
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 33440 (Vendido)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 23602 (No vendido)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 19199 (Vendido)
La lista completa de números ganadores y premios menores ya está disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.¿Y si tu “algún día” es justo hoy? Revisá tu billete, porque la suerte ya sonrió en grande y la LNB sigue apoyando causas sociales mientras hace realidad los sueños de miles de salvadoreños. ¡Felicidades al ganador del gordo!
Presidentes Chaves y Bukele dan inicio oficial a la construcción del CACCO en Alajuela
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.