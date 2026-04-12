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Conductor pierde el control y cae a un barranco en carretera Panamericana
Esta mañana un vehículo se precipitó a un barranco sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de El Congo, en Santa Ana, informan las autoridades.
El incidente generó preocupación entre conductores que transitaban por la zona, luego e presenciar el auto que había caído al fonde de un barranco.
Según reportes, el conductor, por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó saliéndose de la carretera.
Socorristas fueron alertados de la emergencia y se desplazaron al lugar para verificar la situación y brindar asistencia a posibles personas lesionadas.
De momento, no se ha confirmado si hay víctimas fatales, debido a que las autoridades se encuentran evaluando el suceso.
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Identidades de los jóvenes que se ahogaron en playa de La Libertad
Este día dieron a conocer las identidades de los tres jóvenes universitarios que murieron ahogados la tarde del viernes en la playa Las Flores, en el departamento de La Libertad, en un hecho que ha generado consternación.
Las víctimas fueron reconocidas como Fredy Arnulfo Valle, Alexis Roberto Romero y Olvin Alexander Mejía. De acuerdo con la información, los dos primeros ya fueron localizados, mientras que el tercero continúa desaparecido en el océano.
Se conoció que los tres eran estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Santa Rosa de Copán, en Honduras, y formaban parte de un grupo que realizaba actividades académicas en El Salvador
Equipos de rescate mantienen la búsqueda del joven desaparecido, mientras familiares, compañeros y autoridades lamentan profundamente la tragedia.
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Choque entre rastra y vehículo deja un lesionado en San Vicente
Esta mañana se registró otro fuerte accidente de tránsito sobre el kilómetro 51 de la carretera Panamericana, jurisdicción de San Vicente Sur.
Las autoridades que atendieron la emergencia indicaron que una rastra colisionó contra un vehículo, provocando el percance.
Socorristas acudieron a la emergencia para atender a uno de los conductores que resultó lesionado y quien fue trasladado a un centro asistencial.
Por su parte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron a realizar las investigaciones correspondientes del suceso.
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Kevin, el joven motociclista que falleció en Cuscatlán
Como Kevin Alexander Palacios, de 28 años, ha sido identificado el joven motociclista que falleció al accidentarse en carretera que, de Suchitoto, Cuscatlán, conduce a Aguilares, San Salvador.
Según informes, Kevin regresaba a su vivienda cuando ocurrió el percance que terminó con su vida de forma repentina.
El trágico accidente habría ocurrido en momentos que la víctima, por razones desconocidas, perdió el control e impactó violentamente contra una cuneta.
Kevin falleció en el lugar de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones, según confirmaron las autoridades.