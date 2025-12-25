Atropellan a joven en el distrito de Izalco esta madrugada

La celebración de la Nochebuena se convirtió en tragedia después que un cohete de vara explotó en la mano de un hombre en el distrito de Berlín, Usulután.

Voceros de Comandos de Salvamento filial Berlín atendieron a la víctima, quien presentaba quemaduras graves en la palma de la mano.

La víctima se encontraba manipulando productos pirotécnicos cuando sufrió la quemadura por la explosión de un cohete de vara.

Las autoridades han insistido en que la población debe evitar manipular pirotécnicos en estado de ebriedad y siempre supervisar a sus hijos cuando quemen pólvora.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...