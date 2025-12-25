Principal
Alianza anuncia el fichaje de Harold Osorio
Alianza anunció este miércoles el fichaje del jugador Harold Osorio, quien proviene del Chicago Fire ll de la MLS.
El volante retorna al conjunto paquidermo que fue su casa en el inicio de su carrera profesional.
El jugador firmó por un año y la noticia se dijo en redes sociales.
Harold de 22 años y mediocentro de 1.79 metros de estatura fue reservista de Alianza, incluso tuvo algunos minutos con La Selecta. En el 2022 tuvo un gran salto cuando se fue al Chicago Fire.
Principal
Atropellan a joven en el distrito de Izalco esta madrugada
Un joven de 20 años fue atropellado esta madrugada en el distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.
La víctima se encontraba a un lado de la calle, en el cantón La Joya, caserío Nueva Esperanza, distrito de Izalco, cuando un vehículo lo atropelló.
Socorristas de Comandos de Salvamento precisaron que el joven atropellado tenía un golpe severo en la cabeza, heridas abiertas y posible fractura en la pierna derecha.
El atropellado fue estabilizado en la escena y posteriormente los socorristas lo trasladaron a un centro asistencial.
Principal
Hombre sufre graves quemaduras en la mano tras explosión de un cohete de vara
La celebración de la Nochebuena se convirtió en tragedia después que un cohete de vara explotó en la mano de un hombre en el distrito de Berlín, Usulután.
Voceros de Comandos de Salvamento filial Berlín atendieron a la víctima, quien presentaba quemaduras graves en la palma de la mano.
La víctima se encontraba manipulando productos pirotécnicos cuando sufrió la quemadura por la explosión de un cohete de vara.
Las autoridades han insistido en que la población debe evitar manipular pirotécnicos en estado de ebriedad y siempre supervisar a sus hijos cuando quemen pólvora.
Principal
Arrestan a conductor que provocó accidente y no portaba licencia de conducir
Un conductor que ocasionó un accidente de tránsito que dejó dos personas lesionadas fue detenido en horas de la noche del pasado miércoles, en Panchimalco, departamento de San Salvador.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el detenido responde al nombre de Héctor Enrique Ávila Iraheta, de 43 años de edad.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 14 y medio de la carretera que conduce de Panchimalco hacia los Planes de Renderos, en el departamento de San Salvador.
El percance vial dejó un saldo de dos personas lesionadas, quienes fueron llevadas a un centro hospitalario para recibir atención inmediata.