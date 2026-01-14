Albañil muere soterrado en plena construcción en Morazán

En alusión a la destitución de Xabi Alonso al frente del Real Madrid el lunes, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que la dirección del club y el propio vestuario deben confiar en el entrenador para alcanzar el éxito.

«Es parte del fútbol y no podemos cambiarlo. El club debe creer en ti y el equipo también. Los que toman las decisiones deben hacerlo y el Madrid lo ha hecho así pero no es cosa mía», afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque de octavos ante el Racing de Santander, líder de segunda división.

«El trabajo de entrenador es muy complicado, tenemos muchas responsabilidades, pero al final es parte de nuestro trabajo y hay que vivir con ello», prosiguió el preparador alemán, que reveló que mantiene una buena relación con el técnico vasco, que sólo estuvo medio año a cargo del Real Madrid.

«Nos conocimos en Leverkusen y hemos tenido contacto. Es fútbol y le deseo lo mejor, seguro que tendrá un gran proyecto pronto para él y su cuerpo técnico; es fútbol y hay que seguir, pero es un gran entrenador y tiene un gran futuro», aseveró.

Tras el despido de Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco, Flick avisó que «nunca» se sabe lo que puede pasar en el futuro.

«Las cosas cambian, aquí también puede pasar, el fútbol depende de las victorias y en los grandes club aún más», especificó, aunque reconoce que la situación en Can Barça está mejor: «Somos una gran familia y valoro mucho lo que hemos construido».

El técnico germano reveló que el uruguayo Ronald Araújo y el portugués Joao Cancelo, este último presentado el martes como nuevo jugador azulgrana, podrían disponer de minutos ante el Racing, del que advirtió que será un duro adversario.

«Será un partido importante ante un rival que le ganó al Villarreal, que es tercero en nuestra Liga», señaló Flick. «Cuando eres jugador del Barça debes darlo todo sobre el césped», insistió.

