Extorsionista de San Salvador pasará 12 años en prisión
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Cristian Ernesto Pérez por el delito de extorsión agravada.
«El 30 de septiembre de 2020, un sujeto miembro de una estructura terrorista visitó el negocio de la víctima, ubicado en San Salvador, donde le dejó un número telefónico. Posteriormente, al establecer contacto, le exigieron $150 mensuales, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, y permitirle continuar con su actividad comercial», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que la víctima intentó negociar una reducción del monto exigido, debido a la disminución de ventas ocasionada por la pandemia del Covid-19; sin embargo, los pandilleros no accedieron. Ante esta situación, decidió interponer la denuncia correspondiente.
El 8 de octubre de 2020, mediante una entrega controlada, las autoridades lograron identificar a los involucrados y determinaron que Cristian Ernesto Pérez fue quien realizó la exigencia económica vía telefónica.
En otro caso, el pasado 12 de enero, Juan Miguel Navarro Pérez fue condenado a 16 años de prisión por el delito de extorsión.
«La víctima denunció que, el 23 de noviembre del año 2024, comenzó a recibir mensajes vía la aplicación Whatsapp, donde le exigían diferentes cantidades de dinero a cambio de no hacerle daño», explicó el fiscal.
El 31 de enero del 2025 se logró detener en flagrancia a Navarro Pérez mientras pretendía recoger parte del dinero exigido. Esta captura se realizó en la residencial Brisas del Bulevar, del distrito de Soyapango, San Salvador Este.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales, por lo que decidió, además, condenarlo a pagar $300 en concepto de responsabilidad civil.
Presidentes Chaves y Bukele dan inicio oficial a la construcción del CACCO en Alajuela
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
Condenan a diez años de prisión a sujeto por robo agravado en Zaragoza
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
Nacionales -deportes
Fesfut actualiza temas de interés sobre el fútbol nacional
Este miércoles, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, habló con medios de comunicación para tratar diferentes temas de interés sobre el fútbol nacional en sus distintas categorías y todo lo relacionado con la liga mayor de fútbol.
Bukele se refirió a los procesos de visorias que realizan en Estados Unidos, donde trabajan para formalizar las sub-federaciones en dicho país, tanto personal administrativo como equipo técnico liderada por el profesor Hugo Pérez.
En las visorias dijo que han registrado alrededor de 300 jóvenes que aspiran a formar parte de la sub-20 y 700 que buscan un hueco para la sub-17. De esta cantidad de jóvenes se hace un corte y etapas de filtros donde quedan alrededor de 80, de los cuales se valida si aplican para una convocatoria de preselección.
El proceso cumple las etapas de visoria, clasificación de visorias y luego alrededor de 15 a 20 jugadores son seleccionados para la visoria que se realiza en El Salvador, es decir, la concentración para una preselección. Bukele aseguró que buscan abrir visorias de futbolistas no solo en EE. UU., sino también en Canadá y Europa, iniciando por Italia.
Sobre las selecciones mayores, ratificaron al DT Eric Acuña al mando de la selección femenina sub-20, explicando la importancia de dar continuidad a los procesos, donde el vinculo con las selecciones mayores sea más estrecho con las categorías sub-20.
Explicó que ya se reunió con el profe Acuña para conocer su plan de trabajo de todo el año, y en los próximos días lo hará con el comité directivo de fútbol sala, el técnico de la Selecta de playa, Rudis Gallo, y con los profesores Eduardo Lara, Mauricio Cienfuegos y Hugo Pérez. Además, con dirigentes de la segunda y tercera división de fútbol del país
La selección femenina tendrá una fecha FIFA en El Salvador el próximo 1 de marzo contra Barbados, y se realizará en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla. También tendrán dos partidos amistosos contra Perú durante la fecha FIFA de marzo, es decir, uno oficial por eliminatorias contra Barbados, y dos partidos amistosos en suelo sudamericano.
Sobre la Primera División de Fútbol Profesional Salvadoreño, mencionó que harán esfuerzos para que la liga sea más atractiva y competitiva, y por eso, están pensando premiar en la etapa regular con un campeonato (un trofeo y fondo económico) al líder del torneo regular, como una previa a la fase de eliminación de la competición. Habría dos campeones en un solo torneo, por ejemplo, uno como campeón de copa durante la fase regular, y otro como campeón del torneo, superando las fases de eliminación y ganando la gran final.
También se refirió a posibles modificaciones a futuro en el formato, para que los punteros de tabla tengan mejores ventajas deportivas con respecto a los que clasifican en los últimos lugares, y así evitar que fácilmente el octavo lugar pueda eliminar al primero.
La Copa Presidente se prevé que arranque el 10 de febrero, con la presencia de 6 equipos de segunda división y 6 de tercera, más los 12 de primera división. El sorteo será el 21 de enero de forma virtual.
El presidente de la Fesfut también reveló que, esta tarde, lanzarán un concurso abierto para que las personas participen en la elaboración de un nuevo logo de la federación de fútbol y de la selección. Habrá dos premios económicos de $2,000 a quienes diseñen el logo ganador tanto de federación como de selección. Además, aclaró que no se podrá usar la IA para el diseño de los logos.