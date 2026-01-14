Principal
Fiscalía procesa a siete personas por estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de institución financiera
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo durante la madrugada que permitió la captura de siete personas acusadas de cometer delitos financieros en perjuicio de una institución financiera ubicada en la zona oriental del país.
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían operado mediante una estructura delictiva organizada que actuaba en diferentes fases. En la primera etapa, recolectaban documentos de identidad y elaboraban documentación falsa que posteriormente era presentada ante la entidad financiera. En una segunda fase, reclutaban personas para que facilitaran sus datos personales y colaboraran en la obtención de los créditos.
Posteriormente, los procesados se presentaban ante la institución simulando ser solicitantes legítimos de productos financieros, logrando así la aprobación de los financiamientos. Con esta modalidad, la Fiscalía establece que los imputados obtuvieron 19 créditos por un monto individual de $5,000, generando un perjuicio económico aproximado de $95,000.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero era entregado a las personas que colaboraban con el esquema fraudulento, ya sea mediante el pago de una porción del crédito o con compensaciones económicas de hasta $100 por el uso de sus documentos personales.
Imputados y delitos atribuidos
Los detenidos son:
José Amílcar Flores
María Lorena Fuentes
Kenia Leticia Sánchez Fuentes
Carlos Alexis Sánchez Arevalo
Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez
Marvin Alexis Fuentes Flores
José Luis Ramos Díaz
La Fiscalía les atribuye los delitos de:
Falsedad ideológica
Uso y tenencia de documentos falsos
Estafa
Las capturas se realizaron en distintos sectores de los departamentos de San Miguel y La Unión, donde además se incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos probatorios que serán incorporados al proceso penal.
Los imputados serán presentados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde la Fiscalía solicitará las medidas que conforme a derecho correspondan, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
Internacionales -deportes
Flick sobre el despido de Xabi Alonso: «El club debe creer en ti y el equipo también»
En alusión a la destitución de Xabi Alonso al frente del Real Madrid el lunes, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que la dirección del club y el propio vestuario deben confiar en el entrenador para alcanzar el éxito.
«Es parte del fútbol y no podemos cambiarlo. El club debe creer en ti y el equipo también. Los que toman las decisiones deben hacerlo y el Madrid lo ha hecho así pero no es cosa mía», afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque de octavos ante el Racing de Santander, líder de segunda división.
«El trabajo de entrenador es muy complicado, tenemos muchas responsabilidades, pero al final es parte de nuestro trabajo y hay que vivir con ello», prosiguió el preparador alemán, que reveló que mantiene una buena relación con el técnico vasco, que sólo estuvo medio año a cargo del Real Madrid.
«Nos conocimos en Leverkusen y hemos tenido contacto. Es fútbol y le deseo lo mejor, seguro que tendrá un gran proyecto pronto para él y su cuerpo técnico; es fútbol y hay que seguir, pero es un gran entrenador y tiene un gran futuro», aseveró.
Tras el despido de Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco, Flick avisó que «nunca» se sabe lo que puede pasar en el futuro.
«Las cosas cambian, aquí también puede pasar, el fútbol depende de las victorias y en los grandes club aún más», especificó, aunque reconoce que la situación en Can Barça está mejor: «Somos una gran familia y valoro mucho lo que hemos construido».
El técnico germano reveló que el uruguayo Ronald Araújo y el portugués Joao Cancelo, este último presentado el martes como nuevo jugador azulgrana, podrían disponer de minutos ante el Racing, del que advirtió que será un duro adversario.
«Será un partido importante ante un rival que le ganó al Villarreal, que es tercero en nuestra Liga», señaló Flick. «Cuando eres jugador del Barça debes darlo todo sobre el césped», insistió.
Principal
Policía incauta de 375 kilogramos de droga en bocana del río Jiboa
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó hoy que han logrado la incautación de 375 kilos de cocaína, valorados comercialmente en un aproximado de $9.4 millones.
«La embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, límite entre San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos sujetos: Ubaldo Reyes Juarez, salvadoreño y Rony Eduardo Morales Fajardo, guatemalteco», informó el ministro.
En esta misión participó la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), que eficazmente logró neutralizar el avance del cargamento y su ruta criminal.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares y un GPS. La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala, dijo Villatoro.
Jetset
El actor Kiefer Sutherland detenido por presunta agresión a conductor
El actor Kiefer Sutherland, conocido por la serie de televisión «24», fue arrestado el lunes bajo sospecha de agredir a un conductor de vehículos de transporte compartido, informó la policía de Los Ángeles.
La estrella británico-canadiense, también famoso por la película de vampiros «The Lost Boys», fue detenido luego de que oficiales respondieron una llamada en Hollywood poco después de la medianoche.
«El sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entró al vehículo de viajes compartidos, agredió físicamente al conductor (la víctima), y le hizo amenazas criminales», dijo la policía en un comunicado.
El actor de 59 años fue puesto en libertad unas horas después tras pagar una fianza de 50.000 dólares, según la policía.
Los representantes de Sutherland no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.
Sutherland interpretó al agente Jack Bauer en la exitosa serie televisiva «24», emitida entre 2001 y 2010. En la gran pantalla es recordado por sus papeles en «The Lost Boys» (1987), «Stand By Me» (1986), y «Los tres mosqueteros» (1993).
Kiefer es hijo del también actor Donald Sutherland, fallecido en 2024.