Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia

Una parte de Europa se preparaba este jueves para afrontar fuertes inclemencias meteorológicas, debido a la tormenta Goretti en el Reino Unido y Francia, y a la tormenta de nieve Elli en Alemania.

Con rachas de viento que se anuncian «excepcionales», según la agencia meteorológica británica (Met Office), la tormenta Goretti, acompañada de nevadas, barrerá el Reino Unido a partir del final de la jornada del jueves y alcanzará las costas francesas.

En el Reino Unido, donde importantes nevadas podrían afectar al sur y al centro del país -con hasta 30 centímetros en las Midlands—, el jefe de previsiones del Met Office, Neil Armstrong, advirtió que la tormenta Goretti presenta «riesgos múltiples».

Los vientos más violentos deberían golpear el oeste de Cornualles y las islas Sorlingas, donde las rachas podrían alcanzar hasta 160 km/h.

En Francia, ya afectado por un episodio de nieve a comienzos de semana, se esperan rachas de hasta 160 km/h en el departamento de La Mancha (norte), que se encuentra bajo la alerta meteorológica de nivel más alto y donde las escuelas permanecerán cerradas el viernes.

También se emitieron alertas en una treintena de departamentos del noroeste.

Alemania se prepara para una tormenta de nieve. Varias ciudades del norte del país, entre ellas Hamburgo y Bremen, tienen previsto cerrar las escuelas el viernes debido al paso de la tormenta Elli, que vendrá acompañada de fuertes vientos desde la noche del jueves al viernes.

La tormenta debe barrer todo el país, afectando especialmente al norte y al noreste, donde se esperan hasta 15 centímetros de nieve.

Las temperaturas mínimas deberían caer este fin de semana hasta los -10 grados, e incluso hasta -20 grados de forma local, precisó a la AFP Andreas Walter, meteorólogo del servicio nacional de meteorología (DWD).

El episodio es excepcional en comparación con los últimos inviernos suaves en Alemania, «consecuencia del calentamiento climático», explicó a la AFP.

En contraste, el Instituto Meteorológico de Noruega indicó el jueves que el archipiélago de Svalbard, en pleno corazón del Ártico, registró la temperatura más alta del país, por encima de cero. Y el 22 de diciembre, en Longyearbyen, su capital, hizo más calor que en Sevilla.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...