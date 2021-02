PCN, ARENA y FMLN restan importancia a las graves irregularidades en la apertura de jornada electoral

Funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele han enfrentado problemas para ejercer su voto, por los retrasos de dos horas en la apertura de los centros de votación a escala nacional.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, fue uno de los que no pudo llegar a ejercer su derecho en las primeras horas porque el centro asignado, en Santa Tecla, no había abierto. “Esperé 40 minutos y me tuve que retirar”; comentó el funcionario.

También externó su preocupación porque el proceso no es fluido y hay aglomeraciones de personas fuera de los centros. Esto, advirtió, puede propiciar contagios de COVID-19

“Es prácticamente imposible pensar que a estas alturas se den cuenta que les faltan insumos e implementos”, criticó el ministro Alabi. “Esto es totalmente inadecuado e ineficiente. El proceso de votación debería ser fluido y rápido”, enfatizó.

Aún así, el Ministerio de Salud tiene presencia en todo el territorio para atender a la población en materia sanitaria. “Se montó un equipo, una estrategia que estará en todo el territorio, garantizando que, si no se cumplen las obligaciones, el Ministerio de Salud está dando todo el apoyo necesario”, señaló el funcionario.

Hay grupos epidemiológicos que están desplegados, para identificar situaciones que generen riesgo o faciliten contagios de la enfermedad del coronavirus.