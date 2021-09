Automovilista se echa la dormidita con el motor encendido en la colonia Centroamérica

Con preocupación, la vendedora ambulante del centro de San Salvador, Yanira Berrios, grabó un TikTok para denunciar una cuenta en dicha red social que publica sus mismos videos y dice llamarse con ella.

«Pues estoy triste, pasó lo que temía. Yo estuve denunciando de una persona que se hacía pasar por mi nombre para estafar y lo hice porque estaba preocupada, pero me botaron la cuenta, así que me he quedado solo con @yaniraberrios371. Mi gente por favor vivo verdad, creo que la cuenta de ´yaniraoficial´ me botó la cuenta, ella ya había dicho que iba a botar mis cuentas», reiteró la vendedora ambulante del centro de San Salvador.

La carismática salvadoreña, que ahora es popular por sus inigualables pases de baile, expresó sentirse preocupada por sus seguidores y lamentó que su primera cuenta en TikTok fuese cerrada, sobre todo, porque estaba por alcanzar un millón de seguidores.

«Me duele porque ya íbamos a llegar al millón, pero sé que nosotros podemos y sé que solo porque nos derrumbaron una cuenta no nos vamos a aquedar así, seguimos aquí y le aviso cuando les haga la otra cuenta, los quiero mucho, por favor su apoyo siempre», expresó Yanira Berrios.

Yanira Berrios ha conquistado a sus seguidores por su sencillez, carisma y su espíritu emprendedor.