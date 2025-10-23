Connect with us

Nacionales

Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país durante la tarde y noche

Publicado

Hace 45 minutos

el

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este jueves se mantendrá un ambiente soleado durante la mañana, pero por la tarde y noche se esperan lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país.

Según el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán en sectores de la franja volcánica central y occidental, la cadena montañosa norte y nororiente, extendiéndose posteriormente hacia la zona oriental, central y parte de la franja costera.

El MARN indicó que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superen los 40 kilómetros por hora. Durante el día, el viento variará entre 9 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 30 km/h, principalmente en zonas altas.

Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el flujo húmedo del noreste, el calentamiento diurno y sistemas en capas altas.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Nacionales

Detienen a motociclista ebrio tras provocar fuerte accidente de tránsito

Publicado

Hace 4 minutos

el

23 octubre, 2025

Por

Un motociclista fue arrestado la tarde del miércoles tras provocar un accidente vial sobre el kilómetro 10 de la carretera que conecta San Salvador con Panchimalco.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al responsable como Kevin Osmin Miranda Martínez, de 23 años, quien, afortunadamente, solo causó daños materiales.

La prueba de alcohol arrojó un nivel de 282 miligramos por decilitro (mg/dl) en aire espirado, confirmando que conducía en estado de ebriedad. Martínez será remitido por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, informaron las autoridades.

Continuar Leyendo

Nacionales

Automovilista choca contra poste en bulevar Venezuela

Publicado

Hace 10 minutos

el

23 octubre, 2025

Por

Un automovilista impactó esta mañana contra un poste del tendido eléctrico sobre el bulevar Venezuela, sin que se reportaran personas lesionadas, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).

Para evitar congestionamientos, los gestores de tránsito del VMT movilizaron el vehículo de manera manual a un costado de la vía, asegurando la seguridad en la zona y manteniendo el paso lo más normalizado posible.

Posteriormente, una grúa retiró el automóvil y el flujo vehicular quedó totalmente habilitado, indicó la institución.

Continuar Leyendo

Nacionales

Pick up vuelca tras fuerte choque en el centro de San Salvador

Publicado

Hace 16 minutos

el

23 octubre, 2025

Por

Un aparatoso accidente de tránsito se registró anoche en la intersección de la 9.ª Avenida Norte y 5.ª Calle Poniente, en el centro de San Salvador, lo que provocó el cierre total del paso vehicular en la zona.

Según los reportes preliminares, un pick up volcó a un costado de la vía luego de impactar contra otro vehículo. Gestores de tránsito acudieron al lugar para brindar seguridad vial y coordinar el retiro de los automotores involucrados.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas con lesiones de gravedad. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido ocasionado por la falta de respeto a una señal de alto por parte de uno de los conductores.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído