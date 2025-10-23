Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país durante la tarde y noche

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este jueves se mantendrá un ambiente soleado durante la mañana, pero por la tarde y noche se esperan lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país.

Según el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán en sectores de la franja volcánica central y occidental, la cadena montañosa norte y nororiente, extendiéndose posteriormente hacia la zona oriental, central y parte de la franja costera.

El MARN indicó que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superen los 40 kilómetros por hora. Durante el día, el viento variará entre 9 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 30 km/h, principalmente en zonas altas.

Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el flujo húmedo del noreste, el calentamiento diurno y sistemas en capas altas.